Người dân các tỉnh từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng cần đặc biệt lưu ý, làm những việc này trước 28/11

Trong bối cảnh hiện tại, bão số 15 (Koto) đang tăng tốc trên Biển Đông và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp tới dải đất từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng trong những ngày cuối tháng 11, các chuyên gia khí tượng và cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần khẩn trương hoàn tất các biện pháp bảo vệ nhà cửa, tài sản và phương tiện trước ngày 28/11.

Khẩn trương chằng chống nhà cửa, kiểm tra mái tôn – cửa kính

Theo khuyến cáo từ Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia và nhiều địa phương ven biển miền Trung, người dân sống trong khu vực có nguy cơ gió mạnh cần kiểm tra toàn bộ mái tôn, mái ngói, các mối nối, đinh vít để gia cố trước khi bão vào gần bờ. Việc đóng kín cửa kính, cửa sổ, dọn dẹp ban công, sân thượng và đưa các vật dụng dễ bay vào trong nhà là bước quan trọng để giảm thiểu nguy cơ nhà cửa bị hư hại khi gió giật mạnh.

Ảnh VTV, Báo Quảng Ninh

Nhiều địa phương tại miền Trung đã ghi nhận các sự cố tốc mái trong mùa bão lũ trước, vì vậy chính quyền nhấn mạnh người dân không được chủ quan. “Gió mạnh từ hoàn lưu bão có thể gây tốc mái ở những căn nhà yếu, kết cấu đơn giản”, thông tin từ Cổng thông tin Chính phủ cho biết.

Bảo vệ tài sản, đồ đạc giá trị và phương tiện

Cơ quan khí tượng cảnh báo bão số 15 có thể gây mưa lớn diện rộng, ngập úng cục bộ và triều cường dâng cao khi áp sát bờ. Vì vậy, người dân tại vùng trũng, khu đô thị dễ ngập cần chủ động đưa tài sản quan trọng, giấy tờ, đồ điện tử lên cao hoặc cất trong hộp kín nước.

Xe máy và ô tô nên được di chuyển tới khu vực cao ráo, tránh đỗ ở ven sông, dưới tán cây lớn hoặc biển quảng cáo. Những gia đình có gara tầng hầm cần đặc biệt lưu ý vì nước có thể dâng rất nhanh khi có mưa lớn. Các cơ quan phòng chống thiên tai cảnh báo nhiều thiệt hại trong những năm gần đây đến từ việc phương tiện bị ngâm nước bất ngờ trong đêm mưa lớn.

Ảnh VOV, MXH

Các tài sản giá trị và phương tiện cần được đưa lên cao để phòng trường hợp ngập úng gây hư hỏng (Ảnh ST)

Với các hộ gia đình làm nghề biển, cơ quan chức năng yêu cầu tuyệt đối không ra khơi, đồng thời kiểm tra, neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú an toàn. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai nhiều tỉnh ven biển, các chủ tàu cần duy trì liên lạc và cập nhật bản tin khí tượng liên tục để tránh sự cố ngoài ý muốn.

Chuẩn bị túi khẩn cấp và phương án sơ tán

Trong các đợt bão mạnh, mất điện, mất nước hoặc gián đoạn thông tin là điều có thể xảy ra. Vì vậy, chuyên gia khuyến nghị mỗi gia đình nên chuẩn bị một “túi khẩn cấp” gồm đèn pin, pin dự phòng, nước uống, đồ ăn nhanh, thuốc men, radio mini và giấy tờ tùy thân để sẵn sàng di chuyển nếu có yêu cầu sơ tán.

Những hộ dân sống gần sườn núi, ven sông, ven biển, nơi từng xảy ra lũ quét hoặc sạt lở càng cần tuân thủ quy định di dời. Nhiều khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa đang được rà soát các điểm xung yếu để lên phương án sơ tán trước bão.

Túi khẩn cấp phòng trường hợp thiên tai, hỏa hoạn theo khuyến cáo từ các chuyên gia

Cập nhật về bão số 15

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 15 đã đi vào Biển Đông từ đêm 25 rạng sáng 26/11 và đang mạnh lên khi di chuyển theo hướng Tây – Tây Bắc. Trong các ngày 27–29/11, bão được dự báo có thể tiếp cận vùng biển từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, sau đó suy yếu dần khi gần bờ nhưng vẫn gây mưa lớn, gió giật mạnh và sóng cao.

Một số mô hình quốc tế cho thấy bão có thể nghiêng trục xuống phía Nam hơn, ảnh hưởng kéo dài tới Ninh Thuận, Bình Thuận và khu vực cao nguyên Lâm Đồng trong thời điểm từ 28–30/11. Cơ quan khí tượng cảnh báo hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh có thể gây mưa diện rộng, nguy cơ sạt lở và ngập úng tại nhiều khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Dự báo hướng đi trong vài ngày tới của bão số 15 (Ảnh Báo QĐND)

Báo cáo của Cổng Thông tin Chính phủ cũng nhấn mạnh: “Bão số 15 có hướng đi phức tạp, khả năng đổi hướng khi gần bờ, nên các địa phương tuyệt đối không chủ quan. Người dân cần theo dõi sát các bản tin thời tiết và thực hiện ngay biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản”.

Sau khi áp sát bờ, dù bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu của nó kết hợp với không khí lạnh có thể gây mưa lớn kéo dài sang ngày 1–2/12. Đặc biệt, khu vực các tỉnh Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ từng bị mưa lũ trước đó có nguy cơ xuất hiện sạt lở đất do nền đất đã bão hòa nước.