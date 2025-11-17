Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ ngày 11/8, ai đang có Căn cước công dân phải lưu ý thay đổi quan trọng

17-11-2025 - 19:28 PM | Sống

Hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, người dân nên chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin sớm!

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 30/2025/TT-NHNN, sửa đổi và bổ sung một số quy định liên quan đến việc cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Thông tư này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 18/11/2025.

Theo quy định mới, các loại giấy tờ tùy thân được sử dụng khi thực hiện giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt có sự thay đổi so với quy định tại khoản 10 Điều 3 Thông tư 15/2024/TT-NHNN. Cụ thể, Chứng minh nhân dân (CMND) và Giấy chứng nhận căn cước đã bị loại khỏi danh mục giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam.

Từ ngày 11/8, ai đang có Căn cước công dân phải lưu ý thay đổi quan trọng- Ảnh 1.

Từ ngày 18/11/2025, CMND chính thức không còn giá trị trong các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân bắt buộc sử dụng thẻ Căn cước công dân hoặc tài khoản định danh điện tử khi xác minh thông tin. (Ảnh minh hoạ)

Đối với công dân Việt Nam, giấy tờ tùy thân hợp lệ bao gồm: Thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước hoặc tài khoản định danh điện tử.

Với người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch, giấy tờ hợp lệ là Giấy chứng nhận gốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Còn đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, có thể sử dụng hộ chiếu, giấy tờ xác minh nhân thân do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, các giấy tờ liên quan đến thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ thay thế thị thực, giấy tờ chứng minh được miễn thị thực, hoặc danh tính điện tử thông qua tài khoản định danh điện tử mức độ 02 (nếu có).

Quy định mới yêu cầu tất cả giấy tờ tùy thân phải còn hiệu lực trong suốt quá trình giao dịch.

Như vậy, so với Thông tư 15/2024/TT-NHNN, Thông tư 30/2025/TT-NHNN không chỉ loại bỏ CMND và Giấy chứng nhận căn cước khỏi danh mục giấy tờ hợp lệ đối với công dân Việt Nam, mà còn bổ sung quy định mới về Giấy chứng nhận gốc Việt Nam cho người gốc Việt chưa xác định được quốc tịch, đồng thời làm rõ yêu cầu về hiệu lực và thời hạn của giấy tờ tùy thân khi tham gia các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện: Ai cũng có thể trở thành nạn nhân

Theo Huỳnh Duy

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp Việt dùng công nghệ làm dự án tri ân, mong muốn "trả lại tên" cho hàng trăm nghìn liệt sỹ

Doanh nghiệp Việt dùng công nghệ làm dự án tri ân, mong muốn "trả lại tên" cho hàng trăm nghìn liệt sỹ Nổi bật

"Lạ đời" người đàn ông ăn loại quả cực béo để "vét" mỡ trong máu, 3 tháng sau bác sĩ cũng bất ngờ

"Lạ đời" người đàn ông ăn loại quả cực béo để "vét" mỡ trong máu, 3 tháng sau bác sĩ cũng bất ngờ Nổi bật

3 kiểu cha mẹ khiến con không tìm được việc lương cao

3 kiểu cha mẹ khiến con không tìm được việc lương cao

19:16 , 17/11/2025
Nhờ thức thời, ngành công nghiệp này "bùng nổ" 51,36 tỷ USD năm 2025: Rác thành kho báu!

Nhờ thức thời, ngành công nghiệp này "bùng nổ" 51,36 tỷ USD năm 2025: Rác thành kho báu!

18:32 , 17/11/2025
Nghe thì khó tin nhưng 5 món đồ quen thuộc này trong nhà bếp lại đang khiến cả nhà bạn hít phải "chất độc" mỗi ngày

Nghe thì khó tin nhưng 5 món đồ quen thuộc này trong nhà bếp lại đang khiến cả nhà bạn hít phải "chất độc" mỗi ngày

18:11 , 17/11/2025
Không phải mê tín, đây là 3 dấu hiệu một gia đình đang âm thầm trở nên giàu có: Đủ 3 thì xin chúc mừng

Không phải mê tín, đây là 3 dấu hiệu một gia đình đang âm thầm trở nên giàu có: Đủ 3 thì xin chúc mừng

18:05 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên