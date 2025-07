Người dân chuyển tiền cần DỪNG NGAY khi thấy cảnh báo này, đã cứu được hàng chục nghìn giao dịch làm theo

Tính năng cảnh báo khi chuyển tiền tới tài khoản lừa đảo là một trong những giải pháp bảo mật quan trọng mà các ngân hàng đang triển khai trên ứng dụng ngân hàng số của mình. Mục đích chính là giúp người dùng nhận biết và tránh chuyển tiền vào các tài khoản đã bị cơ quan chức năng hoặc ngân hàng xác định là có dấu hiệu lừa đảo.

Vì thế, điều quan trọng nhất là người dùng không được bỏ qua những cảnh báo mà ngân hàng đã gửi đến để có hành động kịp thời bảo vệ tài sản .

Từ ngày 1/4/2025, BIDV đã tiên phong thí điểm dịch vụ cảnh báo tài khoản nghi ngờ.

Theo đó, khi khách hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng BIDV SmartBanking, hệ thống sẽ tự động đối chiếu tài khoản người nhận với một cơ sở dữ liệu các tài khoản có dấu hiệu gian lận, lừa đảo . Nếu phát hiện sự trùng khớp, ứng dụng sẽ ngay lập tức hiển thị thông báo cảnh báo để người dùng thận trọng và xem xét lại giao dịch.

Chỉ sau một tháng triển khai, ngân hàng này đã phát hiện và ngăn chặn thành công khoảng 40.000 giao dịch, với tổng số tiền lên đến 160 tỷ đồng.

Sau BIDV, các ngân hàng lớn khác như Vietcombank, MB, VietinBank và Agribank, Vpbank cũng đang hoặc sẽ tiếp tục áp dụng việc cảnh báo tài khỏa lừa đảo.

Một số các giao dịch có dấu hiệu bất thường cũng sẽ được ngân hàng Vpbank ngay lập tức gửi cảnh báo để chủ tài khoản, đồng thời hướng dẫn cách xử lý khi giao dịch đó không được thực hiện bởi chính chủ.

Ngân hàng này cảnh báo khách hàng NGAY LẬP TỨC hoặc liên hệ hotline của ngân hàng để được hỗ trợ, đồng thời khóa tài khoản theo các bước:

Bước 1: Mở VPBank NEO

Bước 2: Chọn "Hỗ trợ" tại màn hình đăng nhập

Bước 3: Chọn "Khóa tài khoản VPBank NEO"

Bước 4: Chọn phương thức khóa tài khoản và Xác nhận

Ngân hàng đã bật tính năng cảnh báo giao dịch bất thường và gửi thông báo NGAY LẬP TỨC cho khách hàng.

Về cơ bản, tính năng cảnh báo được các ngân hàng triển khai sẽ hoạt động theo phương thức: Khi người dùng thực hiện một giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng Mobile Banking (ví dụ: chuyển tiền nhanh Napas 24/7), hệ thống của ngân hàng sẽ tự động kiểm tra số tài khoản người nhận với cơ sở dữ liệu tài khoản lừa đảo.

Nếu số tài khoản người nhận nằm trong danh sách các tài khoản nghi ngờ lừa đảo, ứng dụng sẽ ngay lập tức hiển thị một thông báo cảnh báo rõ ràng.

Trong một số trường hợp, ngân hàng có thể tạm dừng giao dịch hoặc yêu cầu khách hàng xác nhận thêm một lần nữa để đảm bảo khách hàng hiểu rõ rủi ro.

Ngoài việc đối chiếu với danh sách tài khoản lừa đảo, hệ thống còn có thể dựa vào các yếu tố khác để đưa ra cảnh báo, ví dụ:

Thông tin người nhận không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tài khoản người nhận có các giao dịch lớn bất thường hoặc nhận tiền từ nhiều tài khoản khác nhau trong thời gian ngắn (dấu hiệu của tài khoản trung gian lừa đảo).

Hiện tại kho dữ liệu để đối chiếu tài khoản được Ngân hàng nhà nước thu thập được với trên 350.000 tài khoản nghi ngờ và sẽ được chia sẻ lại cho các tổ chức tín dụng. Đây chính là cơ sở để các ngân hàng đối chiếu và đưa cảnh báo kịp thời.

Phát hiện rủi ro bảo mật

Ngay đầu tháng 7, "Phát hiện rủi ro bảo mật" trên ứng dụng TPBank Mobile cũng đã được kích hoạt để cảnh báo người dùng về các mối đe dọa tiềm ẩn đối với thiết bị của họ.

Cảnh báo này thường xuất hiện khi ứng dụng TPBank Mobile phát hiện điện thoại đang có một trong các dấu hiệu đáng ngờ sau:

Thiết bị bị cấp quyền "Trợ năng" (Accessibility) cho các ứng dụng lạ: Đây là chiêu trò phổ biến của kẻ gian. Chúng lừa người dùng cài đặt ứng dụng giả mạo (thường là các ứng dụng dịch vụ công như thuế, điện lực, định danh điện tử...) và yêu cầu cấp quyền "Trợ năng". Khi có quyền này, kẻ gian có thể từ xa đọc trộm tin nhắn (bao gồm mã OTP), xem màn hình, và thậm chí tự động thực hiện các thao tác trên điện thoại của bạn để chiếm đoạt tiền.

Thiết bị đang chạy trong môi trường không an toàn: Điều này bao gồm các trường hợp như điện thoại đã bị root (Android) hoặc jailbreak (iOS) – những hành động can thiệp sâu vào hệ điều hành, làm mất đi các lớp bảo mật mặc định của nhà sản xuất. Ngoài ra, việc cài đặt các ứng dụng không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn mã độc cũng có thể khiến ứng dụng TPBank Mobile nhận diện môi trường không an toàn.

Ngân hàng cảnh báo rủi ro bảo mật cho khách hàng.

Có các phần mềm độc hại, mã độc, hoặc phần mềm gián điệp: Một số loại virus hoặc phần mềm độc hại có thể ẩn mình trong điện thoại, âm thầm thu thập thông tin tài khoản, mật khẩu, hoặc can thiệp vào các giao dịch ngân hàng của bạn.

Vì thế, ngân hàng khuyến cáo người dân kiểm tra và xử lý các cảnh báo bảo mật trên điện thoại bao gồm tắt, khóa hoặc gỡ bỏ các tính năng có nguy cơ rủi ro để đảm bảo môi trường giao dịch an toàn.