Người đàn ông 49 tuổi ăn cà chua mỗi ngày, sau 1 năm kết quả khiến bác sĩ cũng phải bất ngờ

Ông Lưu Kiến Quân, 49 tuổi, sống tại một khu dân cư ở Trung Quốc, năm ngoái đi khám sức khỏe với khuôn mặt lo lắng: huyết áp cao, mỡ máu gần ngưỡng nguy hiểm . Bác sĩ liên tục nhắc nhở ông phải kiểm soát khẩu phần ăn và tăng cường vận động.

Nhưng năm nay, khi đi tái khám, tất cả chỉ số đều bình thường. Ngay cả những bác sĩ dày dặn kinh nghiệm cũng phải hỏi: “Ông Lưu, năm vừa rồi ông ăn gì mà chỉ số ổn định hơn cả người trẻ?”.

Câu trả lời đơn giản: mỗi ngày đều ăn một quả cà chua . Nhưng bí quyết thực sự không chỉ nằm ở quả cà chua, mà còn ở cách ông kết hợp cà chua trong chế độ ăn cân bằng.

Ông Lưu bắt đầu ăn cà chua vì nghe nói nó tốt cho mạch máu, nhưng không sa vào thói quen “chỉ ăn một món duy nhất”.

- Buổi sáng: cà chua cắt miếng, trộn với bánh mì nguyên cám và một quả trứng luộc.

- Buổi trưa: xào rau xanh với vài lát cà chua, kết hợp ít thịt nạc hoặc tôm cá.

- Buổi tối: thỉnh thoảng nấu canh trứng cà chua ăn cùng cơm ngũ cốc.

Ông Lưu chia sẻ: “Cà chua tốt, nhưng không thể thay cơm được. Mỗi ngày vẫn phải đảm bảo đầy đủ thịt, trứng, sữa, ngũ cốc, rau củ , ăn vừa đủ là được, không nên tham”.

Ông còn nói thêm: “Ban đầu muốn ăn nhiều hơn, nhưng đọc tài liệu thấy ăn quá nhiều dễ trào ngược, nên cố định 1 quả mỗi ngày vừa đủ”.

Tại sao cà chua tốt cho sức khỏe?

Cà chua chứa lycopene , một chất chống oxy hóa mạnh, hỗ trợ bảo vệ mạch máu và giảm tổn thương oxy hóa, đặc biệt hữu ích với người trung niên. Ngoài ra, cà chua còn cung cấp kali giúp điều hòa huyết áp, vitamin C và chất xơ hỗ trợ chuyển hóa và cải thiện tiêu hóa.

Nhưng cần nhấn mạnh đây là tác dụng hỗ trợ , không thể coi cà chua là “thần dược”. Kết quả tốt của ông Lưu là nhờ kết hợp cà chua với lối sống lành mạnh .

Chìa khóa là cân bằng

Ông Lưu hạn chế ăn đồ nhiều dầu mỡ, muối dưới 5g/ngày, dùng dầu ô liu để xào. Mỗi tuần vận động ít nhất 4 lần: đi bộ nhanh 40 phút quanh khu dân cư, cuối tuần leo núi với bạn bè. Tinh thần thoải mái, không lo lắng quá nhiều về con cái, thư giãn bằng chăm sóc hoa, chim cảnh.

Bác sĩ nhận xét: “Một món ăn dù tốt đến đâu cũng không thể bù đắp thói quen thức khuya, ngồi lâu và căng thẳng . Ông Lưu kết hợp dinh dưỡng, vận động, tâm lý nên mới đạt kết quả”.

Cà chua tốt, nhưng không phải ai cũng ăn tùy thích. Hàng xóm của ông Lưu bị loét dạ dày , ăn cà chua sống vài ngày là bị ợ chua, khó chịu. Người có thận yếu cũng cần hạn chế vì cà chua chứa nhiều kali, nên theo chỉ định bác sĩ.

Cách ăn cà chua hợp lý:

- Xào trứng : dầu giúp hấp thụ lycopene tốt hơn.

- Hầm thịt bò, canh gà : cà chua giúp món ăn bớt ngán và dinh dưỡng cân bằng.

- Canh đậu hũ cà chua mùa đông : bổ sung nước và protein, tốt cho tiêu hóa.

Ông Lưu nhấn mạnh, mùa đông vẫn ăn cân bằng: mỗi ngày 1 quả cà chua, ăn thêm các rau củ theo mùa, thỉnh thoảng hầm thịt nhưng không ăn quá nhiều. Ông nói: “Bổ sung mùa đông không phải ăn vô tội vạ, nên đảm bảo ngũ cốc, rau quả, thịt, trứng, sữa và vận động hàng ngày, còn hiệu quả hơn nhiều so với uống thực phẩm chức năng”.

Kết quả của ông Lưu là trường hợp cá biệt , không nên sao chép máy móc. Nếu cơ thể có dấu hiệu bất thường như huyết áp cao kéo dài, khó chịu tiêu hóa, hãy đi khám và tuân theo hướng dẫn bác sĩ .

Đừng tự ý dựa vào một loại thực phẩm để “tự điều trị”, tránh để tình trạng sức khỏe xấu đi.

Nguồn và ảnh: Sohu