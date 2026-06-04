Người đàn ông 71 tuổi nhồi máu cơ tim cấp, tắc động mạch vành: Nghe thói quen sinh hoạt, bác sĩ BV Đức Giang đưa ra khuyến cáo

Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết một người đàn ông 71 tuổi đã được cứu sống ngoạn mục tại bệnh viện này sau khi ngừng tim trên đường đến bệnh viện vì nhồi máu cơ tim cấp.

Theo người nhà, bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm. Trước khi nhập viện khoảng một giờ, ông xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, khó thở, mệt lả và vã mồ hôi lạnh. Nhận thấy tình trạng bất thường, gia đình lập tức gọi cấp cứu 115.

Tuy nhiên, khi đang trên đường đến bệnh viện, điều không ai mong muốn đã xảy ra: bệnh nhân đột ngột ngừng tim. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, các nhân viên y tế trên xe cấp cứu đã khẩn trương ép ngực, hồi sinh tim phổi để duy trì sự sống cho người bệnh.

Khi được đưa tới Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, bệnh nhân vẫn trong tình trạng vô cùng nguy kịch. Ngay lập tức, hệ thống báo động đỏ được kích hoạt. Các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa phối hợp khẩn trương để giành lại cơ hội sống cho người bệnh. Bên cạnh các biện pháp hồi sức tích cực, các bác sĩ đã triển khai kỹ thuật hỗ trợ tuần hoàn ngoài cơ thể (ECMO) - một kỹ thuật chuyên sâu giúp thay thế tạm thời chức năng tim và phổi, duy trì dòng máu và oxy đến các cơ quan quan trọng trong lúc tìm và xử lý nguyên nhân gây ngừng tim.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch.

Sau đó, bệnh nhân được đưa ngay tới phòng can thiệp tim mạch. Kết quả cho thấy một nhánh động mạch vành bị tắc nghẽn nghiêm trọng do huyết khối. Ê-kíp can thiệp đã nhanh chóng tái thông mạch máu, đặt stent thành công, giúp khôi phục dòng máu nuôi tim.

Điều kỳ diệu đã xảy ra sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ. Chỉ sau 5 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã cai được ECMO, tự thở trở lại và đặc biệt không để lại di chứng thần kinh.

Bệnh nhân hồi phục sau khi thoát khỏi "cửa tử"

BsCKI. Đỗ Anh Sơn, bác sĩ trực tiếp tham gia điều trị cho biết, đây là một trong những trường hợp ngừng tuần hoàn ngoại viện rất nặng nhưng đã được cứu sống nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cùng việc làm chủ các kỹ thuật hồi sức và can thiệp tim mạch hiện đại.

Qua trường hợp này, các bác sĩ cũng đưa ra lời khuyến cáo: thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây bệnh tim mạch và nhồi máu cơ tim. Người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, tức ngực, vã mồ hôi lạnh hoặc mệt bất thường. Việc đến cơ sở y tế sớm có thể giúp phát hiện bệnh kịp thời và tăng cơ hội cứu sống trong những tình huống nguy hiểm. Đôi khi, chỉ một giờ chậm trễ có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng với sự chủ động của người bệnh, sự hỗ trợ kịp thời của cấp cứu ngoại viện và sự phối hợp chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ, nhiều cuộc đời vẫn có thể được giữ lại từ lằn ranh sinh tử.