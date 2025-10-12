Người đàn ông phát hiện 284 tỷ đồng giấu kín khi đang sửa bóng đèn

Phát hiện số tiền lạ trên trần nhà

Ông Lý là 1 người lao động bình thường ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Vào 3 năm trước, ông đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình để đấu giá 1 căn nhà phát mãi với giá 490.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng).

Sau khi mua được căn nhà, do kinh tế eo hẹp và căn nhà vốn còn khá mới, ông cũng không tiến hành sửa sang hay trang trí gì thêm.

Thời gian trước, bóng đèn trong phòng khách thường xuyên chập chờn. Sau khi tự kiểm tra hệ thống điện mà không phát hiện vấn đề, ông quyết định mua 1 chiếc đèn chùm mới để thay thế.

Ngày hôm sau, ông mới nhờ nhân viên ban quản lý khu nhà đến hỗ trợ lắp đặt. Khi cẩn thận tháo chiếc đèn cũ xuống, ông Lý nhận thấy trần nhà có điều gì đó bất thường.

Vì tò mò, ông cẩn thận tháo tấm trần và ngó xem thử, bất ngờ phát hiện bên trong chứa đầy tiền mặt, chất đống kín mít đến mức khó đếm nổi số lượng.

Sau 1 đêm kiểm đếm, ông Lý cùng đồng nghiệp phát hiện tổng số tiền cất giấu trên trần nhà lên tới 77 triệu NDT (khoảng 284 tỷ đồng).

Là 1 công nhân lao động bình thường, cả đời ông Lý chưa từng thấy số tiền lớn đến vậy. Ông hiểu rõ, nếu như ông im lặng, giấu kín bí mật thì cuộc sống của ông sẽ thay đổi hoàn toàn, thậm chí là sống sung túc cả đời. Thế nhưng, ông cũng nhận thức rõ rằng nguồn gốc số tiền này có vấn đề, rất có thể liên quan đến chủ cũ của căn nhà.

Sau nhiều đêm trăn trở, ông Lý quyết định làm điều đúng đắn: liên hệ với cơ quan công an và trình báo toàn bộ sự việc.

Được tuyên dương và nhận thưởng nhờ hành vi chính trực

Về mặt pháp lý, vụ việc này được xem là “lợi ích không chính đáng”. Theo quy định trong Bộ luật Dân sự Trung Quốc, những tài sản có được trong trường hợp như vậy phải được hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp.

Nói cách khác, ông Lý không có quyền sở hữu số tiền này và theo luật, ông cần giao nộp lại cho cơ quan chức năng để xác minh và trả lại cho người có quyền hợp pháp.

Kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy, số tiền khổng lồ 77 triệu NDT mà ông Lý phát hiện xuất phát từ các hoạt động phi pháp của chủ cũ căn nhà. Do đó, chủ sở hữu hợp pháp hiện tại của số tiền này là Nhà nước.

Theo quy định của Luật Hình sự Trung Quốc, mọi cá nhân hoặc tổ chức đều không có quyền chiếm hữu hay sử dụng tài sản do phạm tội mà có, cũng như lợi nhuận phát sinh từ đó.

Nếu ông Lý lựa chọn giữ lại số tiền này, ông có thể phải chịu trách nhiệm hình sự, bao gồm nghi vấn rửa tiền hoặc che giấu, tiêu thụ tài sản phạm tội mà có.

Ảnh trần nhà phát hiện số tiền

Quyết định trình báo với cơ quan công an của ông Lý là hoàn toàn đúng đắn cả về pháp luật lẫn đạo đức. Hành động này không chỉ giúp ông tránh khỏi rắc rối pháp lý và trách nhiệm hình sự có thể xảy ra, mà còn thể hiện tinh thần tôn trọng công lý và liêm chính cá nhân.

Cuối cùng, ông Lý đã nhận được thư tuyên dương từ phía cảnh sát và công ty nơi ông làm việc, đồng thời được thưởng 30.000 NDT (khoảng 110 triệu đồng) để biểu dương hành động chính trực của mình.

Câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở cho những người mua nhà phát mãi: dù giá có thể rẻ hơn thị trường, nhưng ẩn chứa không ít rủi ro tiềm ẩn. Trước khi quyết định mua, người mua cần tìm hiểu kỹ lưỡng về nguồn gốc tài sản và chủ cũ, để tránh những rắc rối pháp lý tương tự.