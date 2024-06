Người đàn ông “rũ bỏ” thành công 18kg và 10cm vòng bụng nhờ cách ăn "đặc biệt": Bệnh tiểu đường thuyên giảm lại tiêu mỡ cực hiệu quả

Devlin Donaldson (quốc tịch Mỹ), giám đốc điều hành của một tổ chức phi lợi nhuận, đã từng bị đột quỵ vào năm 2018. Đây là lý do ông phát hiện ra mình đã sống chung với bệnh tiểu đường type 2 trong nhiều năm trước đó. Dù đã được các bác sĩ chẩn đoán, sử dụng nhiều phương pháp điều trị nhưng mọi thứ với ông không thay đổi nhiều. Mặc dù cũng sử dụng hết thuốc này đến thuốc khác và nghe những lời khuyên về chế độ ăn uống "không mấy hấp dẫn" từ chuyên gia dinh dưỡng, sức khỏe của ông ấy vẫn không được cải thiện và lượng đường trong máu vẫn rất cao.

Cuối cùng, sau nhiều năm tìm tòi, Devlin Donaldson chia sẻ ba trong số những cách tốt nhất để ông ấy giảm nguy cơ tử vong sớm, đồng thời khiến bệnh tiểu đường thuyên giảm, ông đã giảm thành công khoảng 18kg mỡ và loại bỏ 10cm vòng bụng.

1. Ăn rau không chứa tinh bột trước, sau đó là protein và cuối cùng là carbs

Thứ tự ở đây trước tiên là đậu xanh, sau đó là thịt, cuối cùng là khoai tây. Hình ảnh Ali Waxman / Getty

Các chuyên gia dinh dưỡng cũng đã cho rằng, đối với những người mắc bệnh tiểu đường type 2, ăn rau trước theo cách trên có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu và làm chậm quá trình tiêu hóa. Nicola Guess - chuyên gia dinh dưỡng, người nghiên cứu phòng ngừa và quản lý bệnh tiểu đường type 2 tại Đại học Oxford, đã nói rằng: “Đó thực sự là lời khuyên hữu ích đối với bệnh nhân mắc tiểu đường type 2, họ nên ăn rau trước và/hoặc protein, cuối cùng là carbohydrate”.

Theo Eat this not that chỉ ra, để có thêm protein và hỗ trợ giảm cân, sử dụng sữa hạnh nhân thay sữa bò, phô mai tươi thay kem phô mai, bơ đậu phộng thay bơ thông thường.

2. Đi dạo mỗi ngày

Nguồn: Getty

Khi Donaldson nhận thấy lượng đường trong máu của mình tăng lên trên máy theo dõi đường huyết thông qua ứng dụng Twin Health, ông có động lực hơn để cân bằng lại sức khỏe của mình. Ông nói: “Để ngăn chặn sự gia tăng lượng glucose trong máu, một trong những cách đơn giản nhất là đứng dậy đi dạo. Việc đi bộ 8.000 bước dường như là một con số lý tưởng mang lại nhiều lợi ích về tuổi thọ, nhưng các nhà nghiên cứu đang bắt đầu thu thập dữ liệu cho thấy rằng ngay cả 2000 - 4000 bước mỗi ngày vẫn giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong, đặc biệt là do các vấn đề về tim."

3. Sử dụng giấm táo

Ảnh minh hoạ

Giấm táo thường được khuyên dùng như một cách tự nhiên để kiểm soát lượng đường trong máu, đặc biệt là đối với những người bị đái tháo đường có tình trạng kháng insulin. Khi được uống trước bữa ăn, giấm ngăn chặn lượng đường trong máu tăng một cách đột biến. Nó cũng cải thiện độ nhạy cảm của tế bào với insulin, giúp cơ thể bạn di chuyển nhiều glucose hơn ra khỏi máu và đi vào tế bào của bạn, do đó làm giảm lượng đường trong máu.

Nguồn: Insider