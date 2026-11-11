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Người đàn ông sinh năm 1980 nhận án phạt 5 triệu đồng vì một bài đăng trên Facebook

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Người đàn ông sinh năm 1980 nhận án phạt 5 triệu đồng vì một bài đăng trên Facebook

Dùng điện thoại quay video tổ công tác Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ, sau đó đăng lên Facebook để thông báo vị trí cho người thân, bạn bè né tránh kiểm tra, xử lý vi phạm, một người đàn ông tại Phú Thọ vừa bị xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật. Vụ việc liên quan đến hành vi đăng tải thông tin về vị trí lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh nội địa phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video và bài viết thông báo vị trí, hoạt động của tổ công tác CSGT đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông.

Tiến hành xác minh, cơ quan Công an xác định anh N.V.T. (sinh năm 1980, trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ) là người sử dụng điện thoại cá nhân quay video tổ công tác CSGT đang làm nhiệm vụ, sau đó đăng tải lên Facebook.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, anh T. thừa nhận hành vi đăng tải video và bài viết nhằm thông báo cho người thân, bạn bè biết vị trí tổ công tác để tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm và các tình tiết liên quan, Phòng An ninh nội địa đã quyết định xử phạt anh N.V.T. số tiền 5 triệu đồng về hành vi “Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Người đàn ông sinh năm 1980 nhận án phạt 5 triệu đồng vì một bài đăng trên Facebook- Ảnh 1.

Cơ quan Công an làm việc với anh N.V.T. (Ảnh: Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ)

Đăng thông tin vị trí CSGT trên mạng xã hội tiềm ẩn nhiều hệ lụy

Theo cơ quan Công an, việc đăng tải, chia sẻ thông tin nhằm thông báo vị trí lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ không đơn thuần là hoạt động trao đổi thông tin trên mạng xã hội. Hành vi này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông, tạo điều kiện cho các đối tượng né tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, việc lan truyền những thông tin như vậy còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và an toàn giao thông, nhất là khi người tham gia giao thông lợi dụng thông tin để chủ động tránh các chốt kiểm tra của lực lượng chức năng.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội; không tự ý thu thập, đăng tải hoặc chia sẻ thông tin của tổ chức, cá nhân khác trái quy định pháp luật, đặc biệt là những thông tin bị sử dụng sai mục đích, gây ảnh hưởng đến hoạt động thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Mỗi lượt chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đều cần được cân nhắc về mục đích và hệ quả. Việc sử dụng mạng xã hội thiếu trách nhiệm, tiếp tay cho hành vi né tránh kiểm tra, xử lý vi phạm không chỉ ảnh hưởng đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông mà còn có thể khiến người đăng tải phải đối mặt với các chế tài xử lý theo quy định pháp luật.

Nguồn: Trang TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống & Pháp luật

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