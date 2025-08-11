Người đàn ông tâm thần đem ‘núi’ tiền ra chợ phát, tiền thật mà không ai dám lấy

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây ghi lại cảnh người đàn ông trung niên đang bày ra những chồng tiền lớn trên đường phố gần một khu chợ, thu hút rất đông người xem. Trong video, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng và đồng phục, đeo phù hiệu ghi tên đồn cảnh sát trên ngực, tay cầm một túi nylon màu đen, ngoài ra có hơn mười chồng tiền giấy được xếp ngay ngắn trên mặt đất.

Anh ta hét lên: "Tổng cộng 200 nghìn nhân dân tệ! Nếu ai cần thì đến lấy? ". Theo Jimu News, video này được ghi lại gần một chợ rau ở thị trấn Phong Kiều, thành phố Chư Kỵ, tỉnh Chiết Giang.

Video mang tiền ra đường phân phát cho người lạ này nhanh chóng được chia sẻ chóng mặt và được cư dân mạng quan tâm đặc biệt. Nhiều người đặt câu hỏi ở phần bình luận: "Tiền thật hay tiền giả vậy?" . Người quay và đăng clip trả lời: "Tiền thật, nhưng không ai dám lấy".

Người đàn ông mang cả đống tiền mặt ra chợ cho không.

Khi được phỏng vấn, các quan chức của chính quyền thị trấn Phụng Kiều trả lời rằng họ đã nghe nói về vụ việc, nhưng không rõ chi tiết và con số xác thực của khoản tiền mặt trên.

Đồn Cảnh sát Phụng Kiều Chư Kỵ cho biết các sỹ quan đang làm nhiệm vụ đã có mặt tại hiện trường vào ngày hôm đó. Người đàn ông được xác định là một cư dân địa phương có sức khỏe tâm thần không ổn định . Anh ta thường đạp xe quanh phố, trước đây chưa bao giờ bị bắt gặp mang theo lượng lớn tiền mặt khi dựng quầy hàng rong.

Về phù hiệu ghi tên đồn cảnh sát mà người đàn ông đeo, cảnh sát khẳng định đó là vật phẩm tự làm chứ không phải phù hiệu thật. Vụ việc chưa gây ra bất kỳ sự cố an toàn nào.

Cảnh sát đã nhắc nhở gia đình người đàn ông trên tăng cường chăm sóc, giám sát để ngăn ngừa những chuyện tương tự tái diễn.