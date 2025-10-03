Người đàn ông tăng 20 lần tài sản sau 10 năm chỉ nhờ nhận cổ tức từ đầu tư chứng khoán

Báo Chosun vừa gây chú ý với bài viết cùng dòng tiêu đề giật gân: “Biến 100 triệu won thành 2 tỷ won trong 10 năm – Muốn giống tôi, hãy ném tiền vào đây”.

Câu nói trích dẫn từ một nhà đầu tư cá nhân tên Hyun Young-jun, người tự tin khẳng định rằng sau một thập kỷ kiên trì, ông đã nhân số vốn ban đầu gấp 20 lần và hiện nhận về khoảng 150 triệu won cổ tức mỗi năm – con số đủ để sống thoải mái mà không cần dựa vào lương.

Chuyện làm giàu này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên YouTube và các diễn đàn tài chính, khiến nhiều người vừa ngưỡng mộ vừa hoài nghi. Bởi giữa thời buổi thị trường chứng khoán biến động, lãi suất không còn ở mức cao, câu chuyện “cổ tức thay lương” dễ gợi cảm giác quá đẹp để tin. Nhưng nhân vật chính nhấn mạnh, đó không phải là phép màu, mà là kết quả của việc kiên trì chọn đúng chiến lược: tập trung vào những công ty tốt và gia tăng cổ tức đều đặn qua năm tháng.

Trong phần chia sẻ, ông thừa nhận từng có giai đoạn mệt mỏi khi chạy theo biến động giá cổ phiếu ngắn hạn. “Giá cổ phiếu nhiều khi chẳng liên quan gì đến tình hình kinh doanh, rất khó đoán,” ông nói.

Chỉ đến khi chuyển sang cách tiếp cận coi mình như một cổ đông thật sự – người có quyền nhận phần lợi nhuận từ kết quả kinh doanh – ông mới tìm thấy sự ổn định. Với ông, cổ tức là “thước đo sức khỏe” của doanh nghiệp: nếu dòng tiền vững mạnh, ban lãnh đạo sẽ không ngại chi trả cổ tức đều đặn và thậm chí tăng trưởng qua từng năm.

Theo tiết lộ, ông đã lập một danh sách khoảng 50 doanh nghiệp nổi bật về chính sách cổ tức. Từ đó, ông chọn lọc ra số ít công ty để đầu tư tập trung. Khi thấy cổ tức giảm sức hấp dẫn hoặc doanh nghiệp cắt giảm chi trả, ông sẵn sàng bán và chuyển sang cơ hội khác. Chính sự kỷ luật ấy, kết hợp với thời gian đủ dài, đã giúp khoản đầu tư nhỏ bé ban đầu trở thành nguồn thu nhập bền vững.

Giới phân tích tài chính tại Hàn Quốc cũng đồng tình rằng sức hấp dẫn của cổ phiếu trả cổ tức ngày càng lớn. Một số chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh bất định hiện nay, điều quan trọng là chọn doanh nghiệp có lịch sử chi trả liên tục ít nhất 10 năm – dấu hiệu của sức mạnh tài chính và cam kết với cổ đông. Cổ tức đều đặn còn giúp nhà đầu tư yên tâm hơn trong giai đoạn giá cổ phiếu lên xuống thất thường, bởi dù giá trị thị trường biến động, dòng tiền nhận được vẫn ổn định.

Dĩ nhiên, không ít ý kiến hoài nghi đã được đưa ra. Sự thật là không phải doanh nghiệp nào cũng giữ được mức cổ tức cao, nhất là khi nền kinh tế gặp khó khăn. Bài học thực tế ở đây không phải cứ “ném tiền” là thành công, mà phải chọn lựa cẩn trọng, nghiên cứu kỹ lưỡng và kiên nhẫn nắm giữ. Trên hết, cổ tức không phải con đường làm giàu nhanh, mà là cách tích lũy bền vững, giúp dòng vốn nhỏ ban đầu có thể tạo nên nguồn thu ổn định sau nhiều năm.

Câu chuyện “từ 100 triệu thành 2 tỷ” vì thế vừa là niềm cảm hứng, vừa là lời cảnh tỉnh. Nó cho thấy đầu tư cổ tức có thể mở ra một lối đi khác ngoài cuộc đua lướt sóng giá cổ phiếu, nhưng đồng thời nhắc nhở rằng mọi chiến lược chỉ thành công khi đi cùng kỷ luật và tầm nhìn dài hạn. Để đạt được sự tự do tài chính, không thể thiếu kiên nhẫn, kiến thức và sự tỉnh táo trước những lời kêu gọi hấp dẫn quá mức.

