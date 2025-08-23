Người dân Philippines ưa chuộng gạo chất lượng cao từ Việt Nam

Người dân Philippines chuộng gạo Việt Nam chất lượng cao

Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel đã chỉ đạo cơ quan liên quan xem xét xu hướng này, cho rằng đây có thể là dấu hiệu dịch chuyển từ "lượng sang chất" trong tiêu dùng gạo.

Nghiên cứu sơ bộ của DA và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Philippines cho thấy một số giống lúa lai và thuần địa phương có chất lượng tương đương gạo ST25 của Việt Nam. ST25 từng đạt giải nhất tại Hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 do The Rice Trader tổ chức.

Giới chức Philippines lưu ý việc định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường có thể giúp nông dân cạnh tranh với gạo nhập khẩu và thậm chí mở ra cơ hội xuất khẩu.

Theo số liệu của DA, Việt Nam hiện chiếm khoảng 74% lượng gạo nhập khẩu của Philippines, với các giống phổ biến gồm ST25, DT8 và OM5451.

Trong 7 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu 5,5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2,81 tỷ USD, tăng 3,1% về khối lượng nhưng giảm tới 15,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo xuất khẩu bình quân chỉ đạt 514 USD/tấn, giảm 18,4%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì thị phần xuất khẩu, tận dụng lợi thế cạnh tranh để gia tăng thị phần gạo thơm khi Thái Lan và Ấn Độ là hai nhà cung cấp phân khúc này lớn nhất nhì vào thị trường Hoa Kỳ nhưng chịu mức thuế cao. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống có thị phần lớn như Philippines, Indonesia, Malaysia để giữ thị trường, doanh nghiệp cần tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu và đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào để giảm áp lực thuế. Điển hình, nghiên cứu chuyển dịch mạnh sang các thị trường EU, Hàn quốc, Nhật Bản, Singapore (đối với các sản phẩm chế biến như bún, mì, nui, phở); tìm giải pháp giảm chi phí logistics để mở rộng sang các thị trường tiềm năng Ghana, Bờ biển Ngà và UAE với chủng loại gạo thơm và gạo trắng.

Thị trường gạo thế giới đang biến động nhanh chóng, không chỉ vì cạnh tranh thương mại mà còn do thay đổi chính sách tại các nước nhập khẩu. Trước bối cảnh đó, Việt Nam không thể chỉ chạy theo sản lượng, mà phải chuyển mình sang tư duy giá trị – xây dựng hình ảnh quốc gia bằng chất lượng, bằng sự khác biệt và bằng trách nhiệm môi trường. Việt Nam đang dần định hình là quốc gia xuất khẩu gạo có thương hiệu, chất lượng và cam kết với sự phát triển bền vững.