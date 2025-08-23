Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân Philippines ưa chuộng gạo chất lượng cao từ Việt Nam

23-08-2025 - 20:47 PM | Thị trường

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết người tiêu dùng nước này ngày càng ưa chuộng các loại gạo chất lượng cao, đặc biệt là gạo nhập khẩu từ Việt Nam.

Người dân Philippines chuộng gạo Việt Nam chất lượng cao

Người dân Philippines chuộng gạo Việt Nam chất lượng cao

Bộ trưởng Nông nghiệp Francisco Tiu Laurel đã chỉ đạo cơ quan liên quan xem xét xu hướng này, cho rằng đây có thể là dấu hiệu dịch chuyển từ "lượng sang chất" trong tiêu dùng gạo.

Nghiên cứu sơ bộ của DA và Viện Nghiên cứu Lúa gạo Philippines cho thấy một số giống lúa lai và thuần địa phương có chất lượng tương đương gạo ST25 của Việt Nam. ST25 từng đạt giải nhất tại Hội thi gạo ngon nhất thế giới lần thứ 15 do The Rice Trader tổ chức.

Giới chức Philippines lưu ý việc định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường có thể giúp nông dân cạnh tranh với gạo nhập khẩu và thậm chí mở ra cơ hội xuất khẩu.

Theo số liệu của DA, Việt Nam hiện chiếm khoảng 74% lượng gạo nhập khẩu của Philippines, với các giống phổ biến gồm ST25, DT8 và OM5451.

Trong 7 tháng qua, Việt Nam xuất khẩu 5,5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch 2,81 tỷ USD, tăng 3,1% về khối lượng nhưng giảm tới 15,9% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá gạo xuất khẩu bình quân chỉ đạt 514 USD/tấn, giảm 18,4%.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, doanh nghiệp cần tiếp tục duy trì thị phần xuất khẩu, tận dụng lợi thế cạnh tranh để gia tăng thị phần gạo thơm khi Thái Lan và Ấn Độ là hai nhà cung cấp phân khúc này lớn nhất nhì vào thị trường Hoa Kỳ nhưng chịu mức thuế cao. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống có thị phần lớn như Philippines, Indonesia, Malaysia để giữ thị trường, doanh nghiệp cần tìm kiếm thêm thị trường xuất khẩu và đa dạng hóa nguồn nguyên liệu đầu vào để giảm áp lực thuế. Điển hình, nghiên cứu chuyển dịch mạnh sang các thị trường EU, Hàn quốc, Nhật Bản, Singapore (đối với các sản phẩm chế biến như bún, mì, nui, phở); tìm giải pháp giảm chi phí logistics để mở rộng sang các thị trường tiềm năng Ghana, Bờ biển Ngà và UAE với chủng loại gạo thơm và gạo trắng.

Thị trường gạo thế giới đang biến động nhanh chóng, không chỉ vì cạnh tranh thương mại mà còn do thay đổi chính sách tại các nước nhập khẩu. Trước bối cảnh đó, Việt Nam không thể chỉ chạy theo sản lượng, mà phải chuyển mình sang tư duy giá trị – xây dựng hình ảnh quốc gia bằng chất lượng, bằng sự khác biệt và bằng trách nhiệm môi trường. Việt Nam đang dần định hình là quốc gia xuất khẩu gạo có thương hiệu, chất lượng và cam kết với sự phát triển bền vững.

Áp thuế mạnh tay với một mặt hàng của Nga, châu Âu gặp bão tố khi giá tăng phi mã, chuyên gia thừa nhận: “Chúng tôi đang tự bắn vào chân mình”

Theo Bảo Nguyên

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau sáp nhập, tỉnh nào thành 'ông trùm' sản xuất ô tô của Việt Nam?

Sau sáp nhập, tỉnh nào thành 'ông trùm' sản xuất ô tô của Việt Nam? Nổi bật

Áp thuế mạnh tay với một mặt hàng của Nga, châu Âu gặp bão tố khi giá tăng phi mã, chuyên gia thừa nhận: “Chúng tôi đang tự bắn vào chân mình”

Áp thuế mạnh tay với một mặt hàng của Nga, châu Âu gặp bão tố khi giá tăng phi mã, chuyên gia thừa nhận: “Chúng tôi đang tự bắn vào chân mình” Nổi bật

Đề xuất phương tiện cơ giới trên toàn quốc sử dụng xăng E10 từ 1/1/2026

Đề xuất phương tiện cơ giới trên toàn quốc sử dụng xăng E10 từ 1/1/2026

19:45 , 23/08/2025
Một thiếu tướng chỉ huy cuộc đột kích nhà máy, tóm gọn đường dây sản xuất mỹ phẩm giả quy mô 13 tỷ đồng, tịch thu hơn 200.000 sản phẩm không giấy phép

Một thiếu tướng chỉ huy cuộc đột kích nhà máy, tóm gọn đường dây sản xuất mỹ phẩm giả quy mô 13 tỷ đồng, tịch thu hơn 200.000 sản phẩm không giấy phép

19:15 , 23/08/2025
Xe Honda lạ vừa về Việt Nam: Trông tí hon nhưng đừng nhầm là đồ chơi, khỏe hơn Wave, ăn xăng 1,5L/100km

Xe Honda lạ vừa về Việt Nam: Trông tí hon nhưng đừng nhầm là đồ chơi, khỏe hơn Wave, ăn xăng 1,5L/100km

18:35 , 23/08/2025
Có nên đóng cửa khi bật điều hòa? Hóa ra rất nhiều người đang hiểu sai

Có nên đóng cửa khi bật điều hòa? Hóa ra rất nhiều người đang hiểu sai

18:01 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên