Người dân và du khách đến Hà Nội trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 đón tin vui

Theo Công văn 4761/UBND-ĐT do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (UBND TP Hà Nội) Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành ngày 23/8, người dân và du khách đến Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh có thể đi tàu điện, xe buýt miễn phí trong 4 ngày, từ 30/8 đến 2/9.

Chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và góp phần giảm áp lực giao thông trong những ngày cao điểm lễ hội.

Để triển khai, UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông Hà Nội, các đơn vị vận tải xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội.

Các phương án vận hành sẽ được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn, thông suốt, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh, tăng chuyến và kéo dài thời gian hoạt động nếu nhu cầu đi lại tăng cao. Công tác giám sát số lượng vé miễn phí cũng được yêu cầu thực hiện chặt chẽ để phục vụ thanh quyết toán kinh phí trợ giá đúng quy định.

Về nguồn lực, Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu kinh phí trợ giá trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Trong khi đó, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ cùng UBND các phường, xã sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phân luồng giao thông, thông tin về điểm dừng đỗ, cũng như kết nối mạng lưới vận tải công cộng tới các sự kiện và điểm du lịch của Thủ đô.

Việc miễn phí xe buýt và tàu điện trong dịp Quốc khánh không chỉ phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại, mà còn lan tỏa ý nghĩa của ngày lễ trọng đại, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội văn minh, hiện đại và thân thiện trong mắt nhân dân và du khách.

Không chỉ miễn phí vé xe buýt và tàu điện, trước đó UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành Công văn số 4671/UBND-ĐT về việc bố trí mặt bằng trong khuôn viên, sắp xếp phương tiện đưa đón đại biểu và phương tiện cá nhân của người dân tham dự Lễ kỷ niệm, cụ thể:

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Bảo tàng Hà Nội bố trí nhân lực, toàn bộ diện tích sân đỗ xe trong khuôn viên để làm nơi tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu các xã, phường thuộc Thành phố.

Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội bố trí toàn bộ mặt bằng trong khuôn viên Hoàng Thành Thăng Long (bao gồm cả sân vận động Cột cờ và khuôn viên số 28 Điện Biên Phủ) để làm nơi tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu khu vực khán đài A.

Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô bố trí toàn bộ diện tích sân đỗ xe trong khuôn viên để làm nơi tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu khu vực khán đài A.

Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bố trí nhân lực, toàn bộ diện tích sân đỗ xe trong khuôn viên Trường để làm nơi đỗ xe cho người dân tham dự Lễ Kỷ niệm.

UBND các xã, phường tiến hành kiểm tra, rà soát Trụ sở các cơ quan, khu vực công cộng (đặc biệt là khuôn viên các cơ sở giáo dục, trụ sở công sở, …) trên địa bàn để bố trí làm nơi tập kết phương tiện của người dân tham dự Lễ kỷ niệm, gửi danh sách các vị trí về Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Công an Thành phố trước ngày 21/8/2025.