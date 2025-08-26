Người dân vượt rào bảo vệ, dẫm nát cây khi đi xem hợp luyện diễu binh: Công an Hà Nội khuyến cáo

Ngày 21 và 24/8 vừa qua đã diễn ra 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (nhiệm vụ A80). Đã có hàng chục nghìn người dân đổ về các tuyến phố trung tâm của Hà Nội để theo dõi, cổ vũ các khối diễu binh, diễu hành tổng hợp luyện cho nhiệm vụ A80.

2 buổi hợp luyện đã đem lại cho người dân rất nhiều cảm xúc, vui tươi, xúc động và xen lẫn tự hào. "Hòa bình đẹp quá", "Đã quá Tổ quốc ơi", "Tự hào Việt Nam tôi",... là những cảm xúc được nhiều người thốt lên.

Người dân chen lấn, xổ đẩy hàng rào bảo vệ để vào trong, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Những luống cây mới trồng bị dẫm nát, người dân còn dắt cả xe máy qua.

Vườn cẩm tú cầu rực rỡ còn đâu?

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn xuất hiện những hình ảnh chưa đẹp, như đoạn clip ghi lại cảnh đám đông chen lấn xô đẩy, lao qua hàng rào bảo vệ mặc lực lượng làm nhiệm vụ ngăn cản; hình ảnh những gốc cây trang trí bị dẫm nát; người dân xả rác bừa bãi hay cãi vã, vô tư trèo lên xe ô tô đỗ trên đường để xem diễu binh, diễu hành,... Những hình ảnh này khiến nhiều người phải ngám ngẩm nhắc nhở: "Yêu nước xin hãy văn minh". Hành động chen lấn xô đẩy trong đám đông còn tiềm ẩn nguy hiểm cho chính bản thân và những người xung quanh.

Mới đây, Công an TP Hà Nội đã thông tin về tình hình an ninh trật tự trong 2 buổi tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành vừa qua. Theo cơ quan chức năng, những hành vi thiếu ý thức của người dân đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự và mỹ quan đô thị.

Vô tư leo lên xe của người khác để có view đẹp.

Sau mỗi buổi hợp luyện, người dân ra về, để lại rất nhiều rác trên các tuyến phố.

Công an TP Hà Nội khẳng định, tất cả những trường hợp cố tình vượt qua hàng rào an ninh, hay gây gổ đánh nhau đã bị lực lượng chức năng kiên quyết nhắc nhở, những trường hợp chống người thi hành công vụ đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi vi phạm.

Ngoài ra, một số trường hợp cố tình đi vào khu vực cấm, cản trở hoạt động diễu binh, diễu hành cũng đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông xử phạt. Một số trường hợp sử dụng flycam trái phép để quay phim chụp ảnh cũng bị thu giữ thiết bị và xử lý theo quy định của pháp luật.

Buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 28/8/2025 (Thứ 4) tới đây. Mong rằng trong buổi hợp luyện tới cũng như các sự kiện khác, người dân sẽ có ý thức giữ gìn trật tự, giúp đỡ mọi người xung quanh, bảo vệ cảnh quan, môi trường,... ứng xử văn minh nơi công cộng cũng chính là cách thể hiện tình yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.