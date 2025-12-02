Người đứng đầu mảng AI của Apple nghỉ hưu sau những thất bại với Siri, thế chỗ bởi sếp cũ của Microsoft

Apple đã chính thức thông báo về việc John Giannandrea, giám đốc AI, sẽ từ chức và nghỉ hưu vào mùa xuân năm 2026. Trước khi rời khỏi vị trí này, Giannandrea sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò cố vấn cho Apple.

Amar Subramanya, cựu nhà nghiên cứu AI tại Microsoft, sẽ đảm nhận vị trí phó chủ tịch AI mới. Subramanya sẽ báo cáo trực tiếp cho Craig Federighi, người đứng đầu kỹ thuật của Apple, và sẽ phụ trách các mô hình nền tảng của Apple, nghiên cứu máy học, cũng như đảm bảo an toàn và đánh giá AI.

Ông John Giannandrea

Trước khi gia nhập Apple, Subramanya đã có 16 năm làm việc tại Google, nơi ông từng là người đứng đầu kỹ thuật cho Google Assistant. Apple cho biết Subramanya sở hữu chuyên môn sâu sắc trong lĩnh vực AI và máy học, điều này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đổi mới và phát triển các tính năng AI trong tương lai của Apple.

Nhiều nhóm làm việc dưới sự giám sát của Giannandrea sẽ được chuyển giao cho Sabih Khan và Eddy Cue, bao gồm các bộ phận về hạ tầng AI và tìm kiếm. Khan hiện đang giữ chức vụ Giám đốc điều hành mới của Apple, còn Cue đã lâu đảm nhiệm các dịch vụ của Apple.

Ông Amar Subramanya

CEO Tim Cook đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với Giannandrea vì những đóng góp của ông trong việc nâng cao công việc AI của Apple, đồng thời thể hiện mong đợi khi làm việc với Subramanya. Cook nhấn mạnh tầm quan trọng của AI đối với chiến lược của Apple và sự kỳ vọng vào việc phát triển Siri cá nhân hóa hơn trong năm tới.

Giannandrea ra đi trong bối cảnh Apple gặp khó khăn lớn với Siri trong những tháng qua, đặc biệt là sau khi công ty không thể phát hành phiên bản thông minh hơn của Siri như đã cam kết tại WWDC vào năm 2024. Sự ra đi của Giannandrea cũng đánh dấu một giai đoạn chuyển mình trong nỗ lực của Apple nhằm cải thiện và nâng cao trải nghiệm của người dùng qua AI.