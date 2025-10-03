Người dùng hốt hoảng khi một sản phẩm của Samsung phồng pin, kẹt luôn trên ngón tay: "Vừa đau vừa sợ nổ"

Mới đây, cộng đồng công nghệ thế giới đã xôn xao trước câu chuyện của Daniel Rotar, một YouTuber công nghệ người Anh với hơn 1,63 triệu người theo dõi. Anh đã trải qua một tình huống "dở khóc dở cười" khi chiếc nhẫn thông minh Samsung Galaxy Ring của mình bất ngờ phồng pin ngay khi đang đeo trên tay và chuẩn bị lên máy bay.

Trải nghiệm kinh hoàng tại sân bay

Trên trang X (trước đây là Twitter), Rotar đã đăng tải chi tiết về sự cố, kèm theo những hình ảnh cho thấy chiếc nhẫn bị kẹt cứng, siết chặt vào ngón tay đang ửng đỏ của mình.

"Pin chiếc nhẫn Samsung Galaxy Ring của tôi bắt đầu phồng lên trong lúc đang đeo trên ngón tay. Đang chuẩn bị lên máy bay và iờ tôi không thể tháo nó ra. Vật này đang làm tôi rất đau”, Rotar viết.

Hình ảnh cận cảnh cho thấy viên pin bên trong chiếc nhẫn đã phồng rộp, lấp đầy không gian trống và tạo ra áp lực lớn lên ngón tay. Dù đã cố gắng tháo nhẫn bằng xà phòng và kem dưỡng da tay, mọi nỗ lực của Rotar đều vô ích, thậm chí anh cho rằng việc này "còn làm nó tệ hơn và khiến viên pin nở ra nhiều hơn nữa."

Cuối cùng, do chiếc nhẫn bị kẹt quá chặt và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, Rotar đã bị từ chối cho lên máy bay. Anh phải được đưa đến bệnh viện như một trường hợp khẩn cấp. Tại đây, các bác sĩ đã phải dùng đá lạnh để giảm sưng và một loại chất bôi trơn y tế chuyên dụng mới có thể tháo được chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay anh.

Sự cố không chỉ khiến Rotar lỡ chuyến bay, phải tốn chi phí cho một đêm ở khách sạn, mà còn để lại những vết hằn nhỏ trên ngón tay. Khó hiểu hơn là anh hoàn toàn không biết nguyên nhân nào đã gây ra tình trạng phồng pin này.

Rotar cho biết mình vừa trở về từ Hawaii, nơi chiếc nhẫn có thể đã tiếp xúc với thời tiết nóng và nước muối. Dù hướng dẫn sử dụng có yêu cầu lau khô nhẫn sau khi tiếp xúc với nước, sản phẩm này vẫn được quảng cáo với khả năng chống nước ở độ sâu lên đến 100 mét.

Phản ứng từ Samsung và cộng đồng mạng

Ngay sau khi sự việc được lan truyền, một phát ngôn viên của Samsung đã trả lời tờ Daily Mail: "Sự an toàn của khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, và chúng tôi đang liên hệ trực tiếp với ông Rotar để thu hồi sản phẩm và tìm hiểu về các mối lo ngại."

Trong một cập nhật sau đó, Daniel Rotar xác nhận Samsung đã liên hệ, hoàn trả chi phí khách sạn và lo liệu cho chuyến bay về nhà của anh. Hãng cũng đã thu hồi chiếc nhẫn bị lỗi để tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, câu chuyện của Rotar đã gây ra một làn sóng lo ngại mạnh mẽ trong cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm nhưng cũng không khỏi sợ hãi. "Ai mà ngờ việc đặt một viên pin có thể phồng và nổ vào một chiếc nhẫn lại không phải là ý tưởng hay," một người bình luận. Một người khác châm biếm: "Bạn cần một ít đá và một luật sư thì hơn."

Sự việc này đã khiến nhiều người tiêu dùng tiềm năng phải suy nghĩ lại. Các bình luận như "Tôi đã định mua một chiếc... Giờ thì phải nghĩ lại. Thật đáng sợ" hay "Điều này vừa đảm bảo rằng tôi sẽ không bao giờ mua nhẫn thông minh" xuất hiện tràn lan trên các diễn đàn và mạng xã hội. Một số người còn cho rằng kịch bản ác mộng này có thể "giết chết cả dòng sản phẩm" của Samsung.

Như một người trên subreddit r/SamsungGalaxy viết, “Bạn không thể trả tiền để tôi đeo một trong những thứ này. Nhỡ đến lúc cần phải cắt nó ra khỏi ngón tay thì sao? Trông nguy hiểm chết đi được.”

Vết xe đổ từ quá khứ

Rotar đăng tải hình ảnh ngón tay sau khi tháo nhẫn

Đây không phải lần đầu tiên Samsung vướng vào lùm xùm liên quan đến an toàn pin. Thảm họa cháy nổ của Samsung Galaxy Note 7 vào năm 2017 do lỗi pin lithium-ion vẫn là một bài học đắt giá, khiến hãng phải thu hồi hàng triệu thiết bị và làm suy giảm nghiêm trọng lòng tin của người tiêu dùng.

Mặc dù một số ý kiến cho rằng đây chỉ là trường hợp hy hữu đầu tiên được ghi nhận kể từ khi Galaxy Ring ra mắt vào tháng 7 năm 2024, nhiều người vẫn tin dù rủi ro có nhỏ đến đâu, sự cố như vậy vẫn không nên xảy ra.

Đáng chú ý, Daniel Rotar tiết lộ về việc pin của chiếc nhẫn đã "hoạt động kỳ lạ" được một thời gian trước khi xảy ra sự cố phồng, và tại thời điểm đó, chiếc nhẫn thậm chí còn không trong trạng thái sạc.

Anh cũng dẫn các báo cáo về những trường hợp tương tự trên Reddit, nơi Samsung được cho là đã đổi sản phẩm mới miễn phí cho người dùng, nhưng rồi những chiếc nhẫn thay thế cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Sau trải nghiệm nhớ đời, Daniel Rotar khẳng định: "Sẽ không bao giờ đeo nhẫn thông minh nữa."

Trong cập nhật mới nhất, Rotar đăng tải hình ảnh ngón tay sau khi tháo nhẫn bị hằn lên và xước xát phần da nhưng không quá nghiêm trọng.

Câu chuyện của anh đã dấy lên một câu hỏi lớn không chỉ cho Samsung Galaxy Ring mà cho toàn bộ ngành công nghiệp thiết bị đeo thông minh: Liệu sự tiện lợi có đáng để đánh đổi bằng những rủi ro an toàn tiềm ẩn ngay trên cơ thể người dùng?