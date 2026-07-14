Người dùng Vietcombank đặc biệt cảnh giác khi nhận tin nhắn sau

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây nhiều người nhận được tin nhắn SMS từ các số điện thoại lạ, tự xưng là Vietcombank (VCB) với nội dung thông báo khách hàng cần đổi điểm VCB Priority trước khi hết hạn, kèm theo đường link có tên miền như vcbpriority-diemvn.com.

Nội dung tin nhắn luôn được thiết kế để tạo tâm lý cấp bách, chẳng hạn như hối thúc khách hàng nhanh chóng đổi điểm VCB Priority trước khi hết hạn để không bỏ lỡ quyền lợi. Kèm theo đó là một đường link dẫn đến các trang web giả mạo có tên miền gây nhầm lẫn.

Ngay khi nạn nhân tin tưởng truy cập vào website này và làm theo hướng dẫn, hệ thống giả mạo sẽ yêu cầu nhập tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin thẻ và đặc biệt là mã OTP. Chỉ chờ có vậy, các đối tượng lừa đảo ở đầu dây bên kia sẽ lập tức dùng những thông tin này để đăng nhập vào ứng dụng chính thức, chiếm quyền kiểm soát tài khoản và rút sạch tiền chỉ trong tích tắc.

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau đã đưa ra khuyến cáo khẩn thiết. Nguyên tắc phòng ngừa đầu tiên là tuyệt đối không nhấn vào bất kỳ đường link nào được gửi qua tin nhắn từ các số điện thoại lạ hoặc có dấu hiệu đáng ngờ. Mọi thao tác kiểm tra chương trình ưu đãi hay đổi điểm thưởng chỉ nên thực hiện trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số hoặc website chính thức của Vietcombank.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, thông tin thẻ hay mã OTP cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào qua điện thoại, tin nhắn hoặc website không chính thống. Kể cả khi có người gọi điện tự xưng là công an hay nhân viên ngân hàng, bạn cũng không được tiết lộ các thông tin bảo mật cốt lõi này.

Nếu vô tình nhận được những tin nhắn có dấu hiệu giả mạo, người dùng nên xóa ngay lập tức, báo cáo thư rác và chia sẻ thông tin này để cảnh báo cho người thân, bạn bè cùng đề cao cảnh giác. Việc liên tục cập nhật các phương thức lừa đảo mới trên không gian mạng là lớp phòng ngự tốt nhất cho bản thân và gia đình.

Trong trường hợp xấu nhất là bạn đã lỡ nhấp vào đường link hoặc cung cấp thông tin bảo mật, hãy nhanh chóng liên hệ trực tiếp với đường dây nóng của ngân hàng để yêu cầu khóa tài khoản và các dịch vụ liên quan khẩn cấp. Đồng thời, việc trình báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất là vô cùng cần thiết để được hỗ trợ điều tra và ngăn chặn tối đa thiệt hại về tài sản.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Cà Mau