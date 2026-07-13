Đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng, Bảo hiểm DBV bị xử phạt

Theo đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa ban hành Quyết định số 155/QĐ-CT ngày 3/6/2026 về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Theo đó, bảo hiểm DBV bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (Mã số doanh nghiệp: 0102737963) với số tiền 200 triệu đồng về hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xác định Bảo hiểm DBV đã đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác, cụ thể: Thông tin “Top 1 Bảo hiểm xe cơ giới ” và “Bảo hiểm xe cơ giới số 1 Việt Nam” chưa chính xác và gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV bị buộc cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV tại địa chỉ https://dbvi.com.vn và trang mạng xã hội facebook “Tập đoàn Bảo hiểm DBV” tại địa chỉ https://www.facebook.com/TapdoanbaohiemDBV

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV đã nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định và đã đăng tin cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp trên trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV và trang mạng xã hội facebook “Tập đoàn Bảo hiểm DBV”.

Tập đoàn Bảo hiểm DBV là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tiền thân là Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Năm 2024, công ty bảo hiểm DBI (Hàn Quốc) trở thành cổ đông chiến lược và sở hữu 75% cổ phần VNI. Doanh nghiệp chính thức đổi tên thành DBV từ tháng 5/2025 sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.