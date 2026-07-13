Bitcoin mất hơn 27% giá trị từ đầu năm, chuyên gia khẳng định: Vẫn chưa chạm đáy

Dữ liệu từ Trading View cho thấy giá Bitcoin ngày 13/7 là 63.436 USD, giảm hơn 27% so với đầu năm.

Theo Jurrien Timmer, Giám đốc Kinh tế vĩ mô toàn cầu của Fidelity, Bitcoin đang tiến gần đường hỗ trợ của mô hình định luật lũy thừa. Trên biểu đồ mới nhất, đường hỗ trợ này nằm quanh mốc 58.000 USD, cho thấy đồng tiền số lớn nhất thế giới đang dần tiến về vùng đáy của mô hình.

Diễn biến giá Bitcoin. Nguồn: Trading View.

Theo dõi mức độ chênh lệch giữa giá Bitcoin và đường xu hướng của mô hình định luật lũy thừa từ năm 2015, Jurrien Timmer nhận thấy trong chu kỳ hiện tại, khoảng cách này đã thu hẹp xuống mức âm 56%. Đây được xem là vùng tích lũy, tương tự các vùng đáy ghi nhận trong các chu kỳ năm 2018 và 2022.

Theo CoinDesk, Jurrien Timmer cho rằng Bitcoin vẫn chưa tạo đáy. Ông nhận định phần lớn động lực đầu cơ từng đưa đồng tiền số này vượt mốc 120.000 USD vào năm ngoái đã không còn, trong khi thị trường chưa xuất hiện chất xúc tác đủ mạnh để đảo chiều trước khi thanh khoản quay trở lại.

Dù vậy, Timmer cho rằng Bitcoin nhiều khả năng sẽ dao động quanh đường hỗ trợ trong nhiều tháng trước khi bước vào một chu kỳ tăng mới, thay vì phục hồi mạnh chỉ trong thời gian ngắn. Ông cũng chỉ ra dòng vốn đang dịch chuyển từ Bitcoin sang vàng, rồi từ vàng sang nhóm cổ phiếu bán dẫn, khiến Bitcoin nói riêng và thị trường tiền mã hóa nói chung khó có cơ hội bứt phá trong ngắn hạn.

Từ đầu năm đến nay, Bitcoin đã mất khoảng 28% giá trị. Đợt giảm gần đây nhất kéo đồng tiền số này xuống mức thấp nhất trong 21 tháng, trong bối cảnh thị trường chịu áp lực sau khi Strategy bán ra lượng lớn Bitcoin.

Trong khoảng thời gian từ 29/6 đến 5/7, Strategy đã bán 3.588 Bitcoin, trị giá khoảng 216 triệu USD, nhằm huy động tiền mặt để chi trả cổ tức cho các chứng khoán tín dụng số (digital credit securities). Giá bán bình quân đạt khoảng 60.000 USD/Bitcoin.

Đây là đợt bán Bitcoin lớn nhất của Strategy kể từ năm 2022, trái ngược với những tuyên bố trước đó của Giám đốc điều hành Michael Saylor rằng công ty sẽ không bán lượng Bitcoin đang nắm giữ.

Động thái này làm dấy lên lo ngại rằng nếu Strategy tiếp tục cắt giảm lượng Bitcoin nắm giữ để bổ sung tiền mặt, thị trường có thể phải đối mặt với áp lực bán kéo dài, qua đó gia tăng biến động đối với đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới.

Dù vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng đợt suy yếu vừa qua chỉ mang tính tạm thời. Một số ý kiến thậm chí đánh giá nhịp điều chỉnh này có thể mở ra cơ hội mua vào đối với các nhà đầu tư tại Đông Nam Á.

Động thái bán ra lượng Bitcoin đáng kể của một doanh nghiệp từ lâu được xem là bên ủng hộ mạnh mẽ đồng tiền số này đã làm gia tăng lo ngại rằng các hoạt động bán để huy động tiền mặt có thể trở thành lực cản kéo dài đối với thị trường.

Theo Carsten Menke, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Julius Baer, việc các doanh nghiệp buộc phải bán Bitcoin đang tạo áp lực không chỉ lên đồng tiền số này mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài sản số.

Theo Vincent Chok, Giám đốc điều hành First Digital, động thái bán Bitcoin của Strategy có thể được xem là một quyết định mang tính chiến thuật để làm hài lòng các cơ quan xếp hạng tín nhiệm truyền thống, chứ không xuất phát từ việc công ty đánh mất niềm tin vào Bitcoin.

Thế Trần