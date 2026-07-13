Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận trình báo, công an kiểm tra một số giao dịch chuyển tiền từ 3 đến 4 triệu đồng: Hai người được mời lên làm việc

| | Smart Money

Vừa qua, Công an xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ xác minh, trao trả 7 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho hai công dân trên địa bàn.

Công an xã Mường Thàng kịp thời hỗ trợ trao trả tiền chuyển khoản nhầm cho công dân

Vừa qua, Công an xã Mường Thàng, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời hỗ trợ xác minh, trao trả 7 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho hai công dân trên địa bàn.

Trước đó, ngày 10/7/2026, Công an xã Mường Thàng tiếp nhận đơn trình báo của chị Bùi Thị Nhiên, trú tại xóm Thạch Yên, xã Mường Thàng về việc tài khoản ngân hàng của chị bất ngờ nhận được hai khoản tiền với tổng số tiền 7.000.000 đồng, gồm 3.000.000 đồng và 4.000.000 đồng được chuyển vào ngày 09/7/2026 nhưng chị không biết người chuyển cũng như mục đích chuyển tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Mường Thàng đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ chủ sở hữu của các khoản tiền trên. Qua xác minh xác định, số tiền 3.000.000 đồng là của chị Bùi Thị Thoa, trú tại xóm Yên Thượng, xã Mường Thàng và số tiền 4.000.000 đồng là của anh Bùi Văn Dứng, trú tại xóm Đai, xã Mường Thàng do sơ suất trong quá trình giao dịch nên đã chuyển nhầm vào tài khoản của chị Bùi Thị Nhiên.

Ngay trong ngày, Công an xã Mường Thàng đã liên hệ, hướng dẫn và hỗ trợ các bên hoàn tất các thủ tục cần thiết để chị Bùi Thị Thoa và anh Bùi Văn Dứng nhận lại đầy đủ số tiền đã chuyển nhầm.

Nhận lại tài sản của mình, chị Bùi Thị Thoa và anh Bùi Văn Dứng bày tỏ sự vui mừng, xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mường Thàng cùng chị Bùi Thị Nhiên vì tinh thần trách nhiệm, sự tận tình hỗ trợ, giúp các công dân nhanh chóng nhận lại số tiền bị chuyển nhầm.

Sự việc tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân tận tụy, trách nhiệm, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ; đồng thời thể hiện tinh thần trung thực, ý thức trách nhiệm của người dân trong việc phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc phát sinh trong đời sống xã hội.

Qua vụ việc trên, Công an xã Mường Thàng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận được tiền chuyển khoản từ người lạ; tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền không rõ nguồn gốc hoặc do người khác chuyển nhầm vào mục đích cá nhân, tránh vi phạm các quy định của pháp luật, đặc biệt là hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Khi phát hiện có giao dịch chuyển nhầm, người dân cần chủ động liên hệ cơ quan Công an gần nhất hoặc ngân hàng để được hỗ trợ xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi thực hiện các giao dịch qua tài khoản ngân hàng và trên không gian mạng nhằm hạn chế rủi ro, tránh xảy ra những thiệt hại không đáng có.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ

Linh San

Nhịp sống Thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền chuyển khoản sau đây

Công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền chuyển khoản sau đây Nổi bật

Gửi tiền ngân hàng thế nào để an toàn?

Gửi tiền ngân hàng thế nào để an toàn? Nổi bật

Tài khoản nhận 92 triệu đồng từ 6 tháng, công an mời người phụ nữ 50 tuổi lên làm việc

Tài khoản nhận 92 triệu đồng từ 6 tháng, công an mời người phụ nữ 50 tuổi lên làm việc

10:33 , 13/07/2026
Bị nợ xấu, còn cơ hội vay ngân hàng không?

Bị nợ xấu, còn cơ hội vay ngân hàng không?

08:23 , 13/07/2026
Ngân hàng ra quy định mới: Tạm khóa thẻ ngay lập tức đối với trường hợp sau

Ngân hàng ra quy định mới: Tạm khóa thẻ ngay lập tức đối với trường hợp sau

07:00 , 13/07/2026
Công an kiểm tra giao dịch rút sổ tiết kiệm 350 triệu đồng: Một người đàn ông được mời làm việc

Công an kiểm tra giao dịch rút sổ tiết kiệm 350 triệu đồng: Một người đàn ông được mời làm việc

19:46 , 12/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên