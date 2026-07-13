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Tài khoản nhận 92 triệu đồng từ 6 tháng, công an mời người phụ nữ 50 tuổi lên làm việc

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Sau nhiều tháng thực hiện tra soát nhưng chưa nhận lại được tiền, ngày 01/6/2026, bà đã đến Công an phường Yên Hòa trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Công an TP Hà Nội ngày 13/7/2026 cho biết Công an phường Yên Hòa vừa hỗ trợ nữ công dân Hàn Quốc nhận lại hơn 92 triệu đồng chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 10/7/2026, Công an phường Yên Hòa nhận được thư cảm ơn của bà Choi Nankyoung, sinh năm 1977, quốc tịch Hàn Quốc, hiện cư trú tại tòa C3 D’Capital, thành phố Hà Nội, sau khi được cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ nhận lại số tiền 92.555.000 đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Vào ngày 16/01/2026, trong quá trình thực hiện giao dịch trên ứng dụng ngân hàng, bà Choi Nankyoung sơ suất chuyển số tiền trên vào một tài khoản thuộc Ngân hàng Shinhanbank. Sau nhiều tháng thực hiện tra soát nhưng chưa nhận lại được tiền, ngày 01/6/2026, bà đã đến Công an phường Yên Hòa trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Yên Hòa phân công Đại úy Hoàng Quang Trung tiến hành xác minh, phối hợp ngân hàng và các đơn vị liên quan, qua đó xác định chủ tài khoản nhận nhầm là bà N.T.K, sinh năm 1976, trú tại xã Trung Giã, thành phố Hà Nội.

Công an phường Yên Hòa phối hợp hỗ trợ bà Choi Nankyoung nhận lại số tiền 92.555.000 đồng do chuyển nhầm tài khoản - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngày 30/6/2026, Công an phường Yên Hòa phối hợp Công an xã Trung Giã hướng dẫn các bên làm việc theo quy định. Sau khi được tuyên truyền, giải thích, bà N.T.K đã tự nguyện chuyển trả đầy đủ số tiền 92.555.000 đồng cho bà Choi Nankyoung.

Ngày 10/7/2026, Công an phường Yên Hòa tiếp tục hỗ trợ bà Choi Nankyoung thực hiện sao kê, xác nhận đã nhận lại đầy đủ số tiền và hoàn thiện các thủ tục liên quan.

Trong thư cảm ơn, bà Choi Nankyoung bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của Công an phường Yên Hòa, Công an xã Trung Giã và Đại úy Hoàng Quang Trung. Việc làm trên không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô trách nhiệm, tận tụy mà còn để lại ấn tượng tốt đẹp về một Việt Nam an toàn, thân thiện, nghĩa tình trong mắt bạn bè quốc tế.

Theo Trang Anh

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