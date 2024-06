Người giỏi tiết kiệm sẽ “Pay Yourself First”

Tiết kiệm là số 1, tiêu xài là số 2

Với việc ưu tiên tiết kiệm trước khi tiêu xài, chúng ta đang thiết lập cho mình một thói quen để dành nhất quán. Sự nhất quán này rất quan trọng trong việc bồi dưỡng một sức khỏe tài chính lâu dài, là nền tảng để đạt được các cột mốc lớn như mua nhà, bắt đầu kinh doanh hoặc nghỉ hưu thoải mái. Mặt khác, khi phải chi tiêu trong một số tiền giới hạn, chúng ta sẽ bình thản hơn trước những cám dỗ mua sắm thường khiến mình phóng tay quá mức, bớt tốn tiền cho các trải nghiệm và món đồ không cần thiết.

Theo lời khuyên từ nhiều chuyên gia tài chính, thì chúng ta nên tiết kiệm 20% thu nhập mỗi tháng, ứng với quy tắc 50/30/20. Sau khi tiết kiệm 20%, bạn nên dành 50% cho các khoản cần thiết như tiền thuê nhà và thực phẩm, và 30% cho chi tiêu tùy ý. Nhưng con số này có thể thay đổi tùy theo tình hình tài chính và mục tiêu của bạn. Ví dụ, nếu có thu nhập cao, bạn có thể tích lũy được nhiều hơn khi giữ các chi phí sinh hoạt ở mức thấp và tiết kiệm phần trăm thu nhập lớn hơn. Mặt khác, nếu tiết kiệm 20% là hơi quá sức, khiến bạn phải sống gò bó, thì có thể giảm tỷ lệ này xuống. Tiết kiệm được dù ít ỏi cũng tốt hơn là không có gì.

Tiết kiệm tự động trên ACB ONE để "Trả tiền cho bản thân trước"

Việc mỗi tháng chỉ tích góp một số tiền nhỏ đôi khi khiến chúng ta biếng nhác trong việc gửi tiết kiệm. Nhiều người muốn chờ khoản tiền ấy lớn hơn một chút, như vài chục triệu, để sổ tiết kiệm trông to to và có thể nhìn thấy được rõ rệt phần lãi suất tận hưởng. Nhưng theo cách này, bạn có thể vô tình tiêu lẹm vào phần tiền đáng ra phải tiết kiệm, khiến cho kế hoạch tích lũy bị thất bại.

Giải quyết vấn đề này cũng đơn giản thôi. Bạn có thể bật ngay tính năng "Tiền gửi tích lũy tương lai" trên ACB ONE. Với tính năng này, bạn có thể dễ dàng bắt đầu kế hoạch tiết kiệm của mình với số tiền nhỏ ban đầu, sau đó tiếp tục linh hoạt gửi góp mỗi tháng để hoàn thành mục tiêu tích lũy. Chỉ trong vài thao tác đơn giản trên ACB ONE, bạn có thể thiết lập trích tiền tự động từ tài khoản thanh toán sang tài khoản tiết kiệm vào một ngày cố định trong tháng, lựa chọn số tiền muốn gửi góp từng lần và kỳ hạn gửi mong muốn. Như vậy, bạn sẽ không lo mình quên việc tiết kiệm mỗi tháng.

Còn nếu đang có một khoản tiền nhàn rỗi chưa có ý định sử dụng, bạn cũng có thể gửi tiền có kỳ hạn ngay trên ứng dụng ACB ONE. Điểm đặc biệt của gửi tiết kiệm theo kỳ hạn online trên ACB ONE lãi suất hấp dẫn, với số tiền gửi càng nhiều bạn sẽ nhận lãi suất càng cao. Ngoài ra, bạn còn được tặng thêm lãi suất lên đến 0,5%/năm (tùy theo quy định tại từng thời kỳ của ACB). Bạn cũng có thể linh hoạt gửi tiền theo ngày/tháng/năm và rút tiền 24/7 đáp ứng nhu cầu và kế hoạch của mình. Mởứng dụng ACB ONE để gửi tiết kiệm ngay trên ACB ONE tại đây.

Cứ đến ACB gửi tiết kiệm là có quà!

Riêng dành cho dịp sinh nhật ACB, để cùng chúc mừng, ACB tặng bạn nhân đôi lợi ích khi đem khoản tiền "trả cho bản thân trước" đến gửi tiết kiệm tại các quầy giao dịch.

Tham gia chương trình khuyến mại Hè Rực Rỡ - Quà Tới Cản Không Kịp kéo dài đến hết năm, bạn sẽ có cơ hội nhận được những phần quà giá trị, trong khi khoản tiết kiệm cho tương lai sinh lời an toàn tại ACB. Chương trình dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm có kỳ hạn VND tại quầy, với chỉ từ 10 triệu đồng cho kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Quà tặng là những sản phẩm gốm sứ Minh Long cao cấp giúp cho không gian bếp và phòng ăn nhà bạn thêm lung linh ấm cúng, cùng nhiều e-voucher mua sắm hấp dẫn khác.

Đặc biệt, 100% khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy ACB sẽ có quà. Với một khoản tích lũy nho nhỏ, bạn sẽ được nhận quà và được chào đón vào vòng chăm sóc dài lâu của ACB với điểm thưởng trong chương trình gắn kết khách hàng ACB Rewards. Bạn có thể vào ứng dụng Ngân hàng số ACB ONE để tra cứu điểm thưởng ACB Rewards và đổi điểm hiện có để lấy những phần quà vật lý và e-voucher khác.

Chương trình Hè Rực Rỡ - Quà Tới Cản Không Kịp diễn ra từ ngày 03/06/2024 đến hết năm, và có thể kết thúc sớm hơn quy định trong trường hợp hết số lượng quà tặng. Tham khảo ngay chương trình tại: https://acb.com.vn/uu-dai/he-ruc-ro-qua-toi-can-khong-kip