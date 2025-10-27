Người giữ nhà, nhà dưỡng người: Dù nhà lớn hay nhỏ, 4 nơi này càng được giữ sạch sẽ thì bạn sẽ sống càng lâu, gia đình nhiều may mắn

Như câu nói: "Người giữ nhà, nhà dưỡng người", một ngôi nhà sạch sẽ và gọn gàng không chỉ mang lại hạnh phúc cho mọi người mà còn mang lại may mắn. Dù nhà bạn lớn hay nhỏ, nếu bạn giữ 4 nơi sau đây sạch sẽ, phước lành sẽ tự nhiên đến.

1. Phòng khách: Mặt tiền của ngôi nhà

Phòng khách là nơi diễn ra các hoạt động thường ngày của gia đình và cũng là nơi tiếp khách. Nó được ví như bộ mặt của ngôi nhà. Một phòng khách sạch sẽ và gọn gàng có thể để lại ấn tượng tốt đầu tiên với người khác và khiến cả gia đình cảm thấy thoải mái.

Hãy tưởng tượng khi bạn bè, người thân đến nhà bạn và nhìn thấy những đồ vật lộn xộn và đống bụi trong phòng khách, tâm trạng của họ chắc chắn sẽ rất tệ.

Ngược lại, nếu phòng khách sáng sủa và gọn gàng, đồ nội thất được sắp xếp một cách ngăn nắp và cây xanh tươi tốt, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái, thư giãn.

Thầy phong thủy từng nói rằng, khí chất của phòng khách sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của gia đình. Một phòng khách sạch sẽ có bầu không khí trong lành và có thể hấp thụ nhiều năng lượng tích cực hơn.

Giải pháp: Thường xuyên dọn dẹp đồ đạc lộn xộn trong phòng khách và cất đi những đồ vật không dùng đến. Hút bụi sàn nhà ít nhất một lần một tuần và lau sạch bề mặt đồ nội thất bằng khăn ẩm.

Hãy mở cửa sổ để không khí trong lành tràn vào phòng. Bạn có thể đặt một số đồ trang trí trong phòng khách, chẳng hạn như hoa và tranh, để thêm nét sống động.

2. Nhà bếp: Hương vị của cuộc sống

Nhà bếp là nơi chế biến những món ăn ngon trong gia đình và mang theo hương vị cuộc sống. Nhà bếp bẩn và bừa bộn, không chỉ ảnh hưởng đến vệ sinh thực phẩm mà còn khiến mọi người mất hứng thú với việc nấu nướng.

Dầu mỡ trong bếp là thứ khó vệ sinh nhất. Nếu tích tụ lâu ngày, chúng sẽ sinh sôi vi khuẩn và côn trùng.

Hơn nữa, mùi hôi trong bếp cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng không khí của toàn bộ ngôi nhà.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng một căn bếp sạch sẽ và hợp vệ sinh có thể cải thiện sự thèm ăn và sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Bởi vì thực phẩm được sản xuất trong môi trường như vậy an toàn hơn và đáng tin cậy hơn.

Giải pháp: Sau mỗi bữa ăn, hãy vệ sinh bếp và mặt bàn bếp ngay lập tức bằng chất tẩy rửa để loại bỏ dầu mỡ. Vệ sinh máy hút mùi thường xuyên để tránh dầu mỡ bám vào. Dọn dẹp tủ bếp mỗi tháng một lần và bỏ đi thực phẩm, gia vị đã hết hạn. Đặt một vài túi than hoạt tính trong bếp cũng có tác dụng hấp thụ mùi hôi.

3. Phòng ngủ: Nơi nghỉ ngơi thư giãn

Phòng ngủ là nơi chúng ta nghỉ ngơi mỗi ngày và là nơi chúng ta phục hồi năng lượng. Một phòng ngủ sạch sẽ và thoải mái có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp mọi người cảm thấy tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau.

Nếu phòng ngủ bừa bộn quần áo và đồ đạc, không khí kém thông thoáng, điều này có thể khiến mọi người cảm thấy chán nản, cáu kỉnh.

Hơn nữa, ga trải giường và vỏ chăn không được giặt thường xuyên sẽ sinh ra mạt bụi và ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Các chuyên gia về giấc ngủ cho rằng việc giữ phòng ngủ gọn gàng và yên tĩnh có thể giúp cải thiện độ sâu và chất lượng giấc ngủ.

Giải pháp: Dọn giường mỗi ngày để giữ phòng ngủ gọn gàng hơn. Thay ga trải giường, vỏ chăn và vỏ gối thường xuyên, đồng thời giặt vỏ gối ít nhất một lần một tuần. Thường xuyên mở cửa sổ để thông gió và giữ không khí trong lành. Bạn có thể đặt một số loại cây như hoa oải hương trong phòng ngủ để giúp bạn ngủ ngon hơn.

4. Phòng tắm: Nơi chứa nước thải và bụi bẩn

Phòng tắm là nơi thải ra bụi bẩn và chất bẩn trong nhà. Nếu không được vệ sinh kịp thời, nó sẽ phát ra mùi khó chịu và sinh sôi vi khuẩn, virus.

Nhà vệ sinh, cống thoát sàn và chậu rửa mặt là những nơi trong phòng tắm dễ dàng ẩn chứa bụi bẩn.

Nếu bụi bẩn ở thành trong bồn cầu không được vệ sinh sạch sẽ, sẽ sinh sôi nhiều vi khuẩn. Cống thoát nước sàn bị tắc sẽ dẫn đến thoát nước kém và gây mùi hôi. Vết nước và vết ố trên chậu rửa mặt cũng sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ.

Một số chuyên gia chỉ ra rằng điều kiện vệ sinh của phòng tắm có liên quan chặt chẽ đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Một phòng tắm sạch sẽ có thể làm giảm sự lây lan của bệnh tật.

Giải pháp: Vệ sinh bồn cầu bằng nước tẩy bồn cầu mỗi ngày và vệ sinh sâu mỗi tuần một lần. Vệ sinh ống thoát nước sàn thường xuyên để tránh tóc và rác thải làm tắc nghẽn.

Sau mỗi lần sử dụng, hãy lau sạch bồn rửa bằng khăn ẩm và giữ khô ráo. Bạn có thể đặt một bình xịt thơm phòng trong phòng tắm để cải thiện mùi hôi.

Bất kể ngôi nhà có diện tích lớn hay nhỏ, chỉ cần giữ phòng khách, bếp, phòng ngủ và phòng tắm sạch sẽ, bạn có thể tạo ra một môi trường sống thoải mái, lành mạnh.

Nếu sống trong môi trường như vậy, bạn sẽ hạnh phúc, khỏe mạnh và tự nhiên có nhiều phước lành hơn.