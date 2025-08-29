Người không liên kết tài khoản an sinh xã hội trên VNeID có nhận được 100.000 đồng dịp 2/9?

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phần quà 100.000 đồng áp dụng cho toàn dân, triển khai trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 02/9/2025.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 149/CĐ-TTg ngày 28/8/2025 về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để kịp thời triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị tại văn bản số 17129-CV/VPTW, phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 02/9/2025. Mức quà tặng: 100.000 đồng/người dân, cho toàn dân ăn Tết Độc lập.

Như vậy, người dân không có tài khoản ngân hàng vẫn được nhận 100.000 đồng dịp 2/9.

Với phương thức chuyển khoản, người dân có thể nhận 100.000 đồng thông qua tài khoản ngân hàng liên kết an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Hiện nhiều ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank, Sacombank, ACB, LPBank, TPBank,...đã có hướng dẫn khách hàng thực hiện liên kết. Nếu khách hàng chưa có tài khoản ngân hàng cũng có thể mở tài khoản online dễ dàng qua App ngân hàng.

Tại Công điện 149/CĐ-TTg, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao nhiệm vụ chỉ đạo các đơn vị có liên quan và các ngân hàng thương mại, nhất là các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc nhà nước mở tài khoản, bảo đảm hệ thống thanh toán và tiền mặt, đáp ứng yêu cầu tặng quà cho người dân kịp thời, thông suốt, không để bỏ sót bất kỳ ai và không trùng lắp.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tổ chức chuyển quà kịp thời, an toàn đến người dân, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.


Lan Anh

An ninh tiền tệ

