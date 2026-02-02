Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người lao động cần làm ngay việc này chậm nhất trước ngày 30/4/2026

02-02-2026 - 20:31 PM | Xã hội

Thời hạn cho người dân tự quyết toán thuế TNCN là ngày 30/4/2026

Nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đúng quy định về quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk mới đây đã có hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện quyết toán thuế TNCN trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của ngành Thuế.

Hình thức thực hiện: Trực tuyến tại https://dichvucong.gdt.gov.vn/

Quy trình gồm 17 bước cơ bản

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công ngành Thuế

Bước 2: Lựa chọn hình thức đăng nhập

Người lao động cần làm ngay việc này chậm nhất trước ngày 30/4/2026- Ảnh 1.

Bước 3: Chọn đối tượng "Doanh nghiệp"

Bước 4: Nhập thông tin đăng nhập

Người lao động cần làm ngay việc này chậm nhất trước ngày 30/4/2026- Ảnh 2.

Bước 5: Chọn thủ tục hành chính mã 1.008309

Bước 6: Lựa chọn tờ khai quyết toán 05/QTT-TNCN

Người lao động cần làm ngay việc này chậm nhất trước ngày 30/4/2026- Ảnh 3.

Bước 7: Chọn hình thức kê khai trực tuyến

Bước 8: Khai thông tin chung

Người lao động cần làm ngay việc này chậm nhất trước ngày 30/4/2026- Ảnh 4.

Bước 9: Cập nhật thông tin tổng số lao động

Bước 10: Kê khai danh sách người lao động

Người lao động cần làm ngay việc này chậm nhất trước ngày 30/4/2026- Ảnh 5.

Bước 11: Kê khai người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh

Bước 12: Kê khai bảng kê cá nhân tính thuế theo thuế suất toàn phần

Người lao động cần làm ngay việc này chậm nhất trước ngày 30/4/2026- Ảnh 6.

Bước 13: Kiểm tra thông tin tờ khai

Người lao động cần làm ngay việc này chậm nhất trước ngày 30/4/2026- Ảnh 7.

Bước 14: Tra cứu hồ sơ lưu tạm

Bước 15: Nộp hồ sơ khi trạng thái "Đạt"

Người lao động cần làm ngay việc này chậm nhất trước ngày 30/4/2026- Ảnh 8.

Bước 16: Ký số và hoàn thành nộp tờ khai

Người lao động cần làm ngay việc này chậm nhất trước ngày 30/4/2026- Ảnh 9.

LƯU Ý:

Hạn chót nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN 2025 với Doanh nghiệp (ủy quyền quyết toán) là 31/03/2026. Neeys cá nhân tự quyết toán thì hạn cuối là ngày 30/04/2026 (thực tế là 02/05/2026 do nghỉ lễ).

Trong trường hợp bất khả kháng và được cơ quan thuế chấp thuận, hồ sơ quyết toán thuế có thể được gia hạn thêm tối đa 60 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Việc thực hiện kê khai trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và đảm bảo hồ sơ được xử lý nhanh chóng, chính xác.

Theo Thái Hà

Thanh Niên Việt

