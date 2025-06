Người mua dồn về khu vực Long Hậu (Long An) để đón ''sóng” hạ tầng

Thời gian qua, thị trường bất động sản Long An ghi nhận nhu cầu tăng tích cực. Việc hạ tầng khu vực liên tục xúc tiến đầu tư đã tác động đến tâm lý nhà đầu tư cũng như mặt bằng giá khu vực. Đặc biệt, phân khúc đất nền tại Long Hậu, Tân Lập (Cần Giuộc); Hậu Nghĩa (Đức Hòa) trở thành “điểm nóng” khi các doanh nghiệp lớn tham gia và các dự án hạ tầng bước vào giai đoạn hoàn thiện. Nhiều nhà đầu tư từ Tp.HCM và miền Bắc đã bắt đầu có động thái vào “đón đầu” cơ hội.

Dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn chỉ ra, giá đất nền tại một số khu vực tăng mạnh trong tháng 5/2025. Long An dẫn đầu với mức tăng 75% so với tháng 1/2023 và 8% so với tháng 3/2025. Tiếp theo là Bà Rịa - Vũng Tàu, tăng lần lượt 28% và 7%. Giá đất nền tại các khu vực này còn thấp, tiềm năng tăng giá vẫn lớn.

Trong khi đó, Bình Dương và Đồng Nai, vốn là hai khu vực sôi động thuộc vùng vệ tinh Tp.HCM, ghi nhận giá đất nền tháng 5/2025 không tăng so với tháng 3/2025 (0%). So với tháng 1/2023, giá đất nền tại Đồng Nai tăng 33%, Bình Dương tăng 11%. Sau thời gian dài “nóng sốt”, giá đất tại hai khu vực này đã tăng mạnh.

Tuy nhiên, sau khi đạt đỉnh vào tháng 2 và tháng 3/2024 do thông tin sáp nhập, mức độ quan tâm đến đất nền tại Bình Dương và Đồng Nai bắt đầu giảm trong tháng 4 và tháng 5/2025. Nhà đầu tư hiện có xu hướng chuyển sang các khu vực có giá đất thấp hơn để tìm cơ hội.

Theo ghi nhận, mặc dù mức độ quan tâm đất nền miền Nam có dấu hiệu hạ nhiệt hơn so với thời điểm đầu năm, tuy nhiên một số khu vực đầu tư hạ tầng mạnh mẽ vẫn hấp lực nhà đầu tư. Nếu khu vực Đồng Nai, Bình Dương mặt bằng giá đã cao thì hiện dòng tiền của nhà đầu tư đang chuyển tiếp đến khu vực Long An - nơi có mặt bằng giá hợp lý hơn cùng loạt hạ tầng giao thông sắp về đích.

Sở hữu vị trí giáp ranh Tp.HCM, Cần Giuộc (Long An) “hấp dẫn” giới đầu tư bởi tiềm năng tăng giá.

Theo nhận định của ông Kiệt Nguyễn, Giám đốc Kinh doanh dự án The 826 EC - một dự án đất nền ở khu vực Long Hậu (Cần Giuộc, Long An), nhu cầu tìm kiếm đất nền tại khu vực này đang tăng nhiệt trở lại so với cuối năm 2024. Đơn cử, dự án The 826 EC nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư nhờ mức giá hợp lý chỉ từ 35 triệu đồng/m2.

Cũng theo vị này, chính sách tài chính linh hoạt là một lợi thế thu hút giới đầu tư của dự án. “Khách hàng mua sẽ được kéo dãn thanh toán trong 18 tháng, chỉ cần trả trước 20%, chiết khấu lên đến 5% nếu thanh toán nhanh. Đặc biệt, ngân hàng còn hỗ trợ vay tới 70% giá trị trong 30 năm, tài trợ 100% lãi suất trong 15 tháng, ân hạn gốc 24 tháng - giúp người mua giảm gánh nặng tài chính đáng kể”, ông Kiệt cho hay.

Các dự án tại Long Hậu (Long An) được “săn tìm” khi sở hữu vị trí giáp ranh Tp.HCM lại có mức giá “khá mềm”.

Bên cạnh đó, mức độ quan tâm tích cực cũng khiến một số dự án đất nền bán ra trước đó tại Long Hậu, Tân Lập (Cần Giuộc), Hậu Nghĩa (Đức Hòa), Lương Hòa (Bến Lức),... gia tăng giá khá tốt trong thời gian ngắn. Chẳng hạn, dự án đất nền như Saigon Riverpark nằm mặt tiền Trương Văn Bang, Tân Lập giá tăng gấp 3,5 lần so với thời điểm mở bán, từ 640 triệu tăng lên khoảng 2,2 tỉ đồng/nền. Hay dự án Saigon Village tăng giá gấp 5 lần so với năm 2016 - thời điểm đầu mở bán. Hiện các nền giá thứ cấp tại các khu vực này tăng giá đều đặn, thu hút nhu cầu ở thực nhờ vị trí di chuyển gần trung tâm Tp.HCM.

Thực tế, không phải ngẫu nhiên mà các dự án đất nền tại Long An thu hút sự quan tâm và có xu hướng tăng giá tốt. Đầu tư hạ tầng đã kích thích nhu cầu mua để ở và đầu tư. Đặc biệt, các nhà đầu tư mới (F0) bắt đầu tham gia thị trường, tìm kiếm cơ hội trong thời gian tới. Những lô đất có giá dưới 3 tỉ đồng/nền, pháp lý rõ ràng, gần các tuyến hạ tầng đang triển khai vẫn được nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu. Điều này cho thấy dòng tiền đầu tư đang dần chuyển hướng sang các khu vực còn nhiều tiềm năng tăng trưởng, với kỳ vọng lớn vào việc phát triển hạ tầng trong tương lai.

Gần đây, loạt hạ tầng giao thông trọng điểm tại Long An đang được xúc tiến đầu tư, kết nối dễ dàng với Tp.HCM, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và thị trường bất động sản khu vực. Đây cũng là lý do nhiều nhà đầu tư nhắm đến khu vực này.

Phải kể đến tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ sắp mở rộng lên 10 làn xe vào quý III/2025, giúp các dự án bất động sản khu vực Nhà Bè (Tp.HCM), Long Hậu (Cần Giuộc) hưởng lợi trực tiếp, rút ngắn khoảng 30% thời gian di chuyển đến khu vực Phú Mỹ Hưng.

Metro số 4 Tp.HCM đang được doanh nghiệp tư nhân đề xuất đầu tư cũng là động lực thúc đẩy nhu cầu đầu tư bất động sản tại khu vực. Dự án có điểm đầu tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn và kết thúc tại Khu đô thị Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, đi qua loạt tuyến đường trọng điểm. Metro ra đời không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tác động mạnh mẽ đến thị trường bất động sản dọc tuyến đường này.

Các bất động sản phía Bắc và phía Nam Tp.HCM sẽ hưởng lợi trực tiếp từ tuyến metro 4. Đặc biệt, khu Nam như Nhà Bè (Tp.HCM), Long Hậu, Tân Lập (Cần Giuộc - Long An) dự báo sẽ tạo ra làn sóng đầu tư trong thời gian tới.

Hay, việc mở rộng Quốc lộ 50 nối Cần Giuộc với Bình Chánh từ 8m lên 34m đang thúc đẩy nhu cầu bất động sản. Hiện tuyến đường sắp về đích giúp người dân “đôi bờ” Tp.HCM và Long An đi lại thuận lợi, mở ra cơ hội đầu tư bất động sản tại các khu vực này. Tuyến đường còn trực tiếp tạo nên làn sóng tăng giá nhà đất dọc khu vực như Đa Phước, Phong Phú (Bình Chánh), Long Hậu, Tân Lập (Cần Giuộc).

Có thể thấy, việc kết nối giao thông tốt đã và đang thúc đẩy nhu cầu về bất động sản tại khu vực Long An. Đó là lý do, mức độ tăng giá bất động sản khu vực này đều đặn trong suốt thời gian qua, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn cho cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.