Người mua nhà tại 4 dự án bất động sản ở TPHCM đón tin vui khi sắp được cấp sổ đỏ

Vừa qua, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 - Tổ Công tác giải quyết các nội dung liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã xem xét dự án chung cư cao tầng số 6-8 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh (nay là phường Bình Thạnh), do Công ty cổ phần Tập đoàn Tecco làm chủ đầu tư, quy mô 90 căn hộ.

Tổ công tác thống nhất trước mắt cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân, song cơ quan chức năng sẽ tạm giữ phần thương mại để xác định lại nghĩa vụ nhà ở xã hội của chủ đầu tư.

Dự án thứ 2 được tháo gỡ là khu nhà ở thấp tầng phường Phước Long B, TP Thủ Đức (nay là phường Phước Long) do Công ty Xây dựng số 5 làm chủ đầu tư. Dự án gồm 135 nền, trong đó 2 nền đã bàn giao cho Nhà nước do hoán đổi đất công và 1 khối chung cư. Đến nay, chủ đầu tư đã được cấp 94 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại 39 nền chưa được cấp.

Thứ 3 là dự án khối nhà chung cư 6, 7, 8 khu cao ốc phức hợp Nhà ở - Thương mại Riviera Point, Giai đoạn 1B phường Tân Mỹ (quận 7 cũ), TP.HCM do công ty TNHH Riviera Point làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 518 căn (giai đoạn 1B). Dự án này văn phòng đăng ký đất đai yêu cầu các đơn vị có liên quan làm rõ việc thực hiện thi công hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh; nghĩa vụ tài chính; công tác bảo vệ môi trường... để làm căn cứ cấp sổ hồng cho người mua nhà.

Thứ 4 là dự án khu dân cư Savimex, phường Phú Thuận (quận 7 cũ), TP.HCM do công ty Cổ phần Hợp tác Kinh doanh Savimex làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô gồm 130 lô đất (đã cấp 97 Giấy chứng nhận cho người mua nhà). Hiện nay, văn phòng đăng ký đất đai TP tiếp nhận một hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận một căn nhà tại dự án.

Theo văn phòng đăng ký đất đai thành phố, dự án có diện tích đất ở là 18.442 m2, diện tích đất công trình công cộng là 16.748 m2. Chủ đầu tư có trách nhiệm phải thực hiện việc thỏa thuận san lấp rạch trong khu đất. Đồng thời phải điều tiết lại 10% quỹ đất của dự án cho Nhà nước theo quy định.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM, tính đến tháng 8, thành phố đã rà soát 108.170 căn hộ, nhà ở thuộc 176 dự án và cơ quan chức năng gỡ vướng cấp sổ cho hơn 87.500 căn.



