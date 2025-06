Người Mỹ đổ xô nộp đơn xin "thị thực vàng" New Zealand

"Thị thực vàng" mới nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên toàn cầu (Ảnh: Hibiscus Coast App)

Vào tháng 2, chính phủ New Zealand đã nới lỏng các yêu cầu đối với thị thực Nhà đầu tư năng động Plus - thường được gọi là "thị thực vàng" - cung cấp quyền cư trú cho người nước ngoài có tiềm lực tài chính nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang suy thoái ở nước này.

Các quy định mới có hiệu lực vào tháng 4 đã hạ thấp số tiền đầu tư bắt buộc, xóa bỏ các yêu cầu về trình độ tiếng Anh và giảm thời gian người nộp đơn phải ở lại quốc gia này để thiết lập quyền cư trú từ 3 năm xuống còn 3 tuần.

Cục Di trú New Zealand cho biết theo quy định mới, chương trình "thị thực vàng" đã thu hút được 189 đơn đăng ký, đại diện cho 609 người. Trước khi có những thay đổi, thị thực loại này đã thu hút được 116 đơn đăng ký trong vòng 2,5 năm.

Gần một nửa số nhà đầu tư đã nộp đơn xin "thị thực vàng" đến từ Mỹ với 85 đơn đăng ký, tiếp theo là Trung Quốc - 26 đơn và Hong Kong (Trung Quốc) - 24 đơn. Cư dân từ các quốc gia trên khắp châu Á và châu Âu chiếm phần còn lại trong tổng số những người nộp đơn.

Theo quy định mới, có 149 người nộp đơn theo diện thị thực "tăng trưởng", với yêu cầu đầu tư tối thiểu 5 triệu USD trong 3 năm, và 40 người nộp đơn theo diện "cân bằng", yêu cầu đầu tư tối thiểu 10 triệu USD trong 5 năm.

Về nguyên tắc, Cục Di trú New Zealand đã chấp thuận 100 đơn và 7 người nộp đơn trong số này đã chuyển tiền của họ, mang lại cho New Zealand 45 triệu USD.

Benny Goodman, Tổng Giám đốc đầu tư của New Zealand Trade and Enterprise - cho biết đã có sự quan tâm đến thị thực kể từ khi có những quy định thay đổi đã tăng đáng kể. Trong đó, các nhà đầu tư bị thu hút bởi sự ổn định và đổi mới của New Zealand trong kinh doanh và công nghệ bền vững.

Ông cho biết "Đây là một sự kết hợp hiếm có và là sự kết hợp sâu sắc với suy nghĩ của các nhà đầu tư về di sản, không chỉ là lợi nhuận".

Tình trạng bất ổn toàn cầu khiến New Zealand - với nền dân chủ ổn định, hệ thống tư pháp độc lập và hệ thống ngân hàng an toàn - trở thành điểm đến hấp dẫn, đặc biệt là đối với công dân Mỹ.

Đây không phải là lần đầu tiên New Zealand thu hút sự quan tâm của người dân Mỹ và những người nước ngoài giàu có khác muốn biến New Zealand thành "cơ sở trú ẩn" của họ trong thời điểm xã hội chia rẽ.

Sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, lượt truy cập vào trang web nhập cư của New Zealand đã tăng gần 2.500%. Lượt truy cập vào trang web nhập cư của New Zealand đã tăng gấp 4 lần, lên 77.000 lượt. Trong khi đó, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 của ông Trump, thị trường bất động sản tại New Zealand đã chứng kiến sự gia tăng quan tâm từ người Mỹ.