Người Nhật cũng từng 'giờ cao su', vì sao hiện tại luôn đúng giờ tuyệt đối?

Người Nhật Bản nổi tiếng thế giới vì sự kỷ luật, đúng giờ. Việc một chuyến tàu Shinkansen xin lỗi hành khách chỉ vì khởi hành sớm 20 giây đối với người nước ngoài là chuyện lạ nhưng với họ là điều đương nhiên. Sự chính xác đến từng tích tắc này không tự nhiên sinh ra, mà là kết quả của hệ thống tư duy được mài giũa hàng thế kỷ.

Đúng giờ là nét văn hóa đặc trưng tại Nhật Bản.

Vì sao người Nhật luôn đúng giờ tuyệt đối?

Để hiểu vì sao người Nhật lại ám ảnh về thời gian đến vậy, chúng ta cần bóc tách những tầng sâu trong văn hóa, lịch sử và cách họ vận hành xã hội. Dưới đây là 5 lý do cốt lõi giải mã cho sự đúng giờ tuyệt đối mang tính thương hiệu của quốc gia này.

Văn hóa không làm phiền người khác

Trọng tâm trong cách ứng xử của người Nhật là khái niệm "Meiwaku", không gây phiền toái hoặc làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Ngay từ khi còn nhỏ, trẻ em Nhật Bản đã được giáo dục rằng việc làm mất thời gian của người khác là hành vi ích kỷ và thiếu tôn trọng.

Khi bạn đến muộn trong một cuộc hẹn, dù là việc công hay việc tư, bạn đang gián tiếp bắt người khác phải tiêu tốn quỹ thời gian quý giá của họ để chờ đợi bạn. Đối với người Nhật, thời gian của mỗi cá nhân là bất khả xâm phạm.

Trễ giờ đồng nghĩa với việc phá vỡ sự cân bằng và hài hòa chung của tập thể (khái niệm "Wa"). Do đó, đúng giờ không chỉ là biểu hiện của sự chuyên nghiệp, mà là thước đo đạo đức tối thiểu để chứng minh bạn là thành viên có trách nhiệm, biết rèn mình vào khuôn khổ để giữ gìn sự bình yên cho cộng đồng.

Đi muộn là rất bất lịch sự và làm phiền đến người xung quanh. (Ảnh: Jptimes)

Nguyên tắc 10 phút

Tại nhiều quốc gia, nếu cuộc hẹn diễn ra lúc 9h, việc bạn có mặt vào đúng 9h được coi là hoàn hảo. Nhưng ở Nhật Bản, nếu 9h mới bước vào cửa, bạn đã bị coi là muộn.

Trong văn hóa công sở và đời sống xã hội Nhật Bản tồn tại một luật bất thành văn mang tên "Nguyên tắc 10 phút" (Juppun-mae Koudou). Theo nguyên tắc này, mọi người luôn tự giác có mặt tại địa điểm hẹn trước ít nhất 10 đến 15 phút.

Khoảng thời gian đến sớm này không phải để chơi, mà là để chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, cởi áo khoác, sắp xếp tài liệu, ổn định chỗ ngồi và uống một ngụm nước. Đến khi đồng hồ điểm đúng giờ hẹn, mọi việc đã có thể bắt đầu ngay lập tức mà không mất thêm một giây nào cho khâu chuẩn bị.

Việc biến "đến sớm" thành "đúng giờ" đã tạo ra bộ đệm thời gian an toàn, giúp loại bỏ hoàn toàn các rủi ro phát sinh trên đường đi.

Với người Nhật Bản đến sớm 10 phút mới là đúng giờ. (Ảnh: Japambience)

Di sản thời kỳ Minh Trị

Nhiều người lầm tưởng tính đúng giờ của người Nhật là đặc điểm có từ thời cổ đại. Tuy nhiên, các nghiên cứu lịch sử lại chỉ ra rằng, trước thời kỳ Minh Trị (cuối thế kỷ 19), người Nhật cũng có lối sống nương theo tự nhiên và khá thong thả về mặt thời gian giống như nhiều quốc gia nông nghiệp khác.

Bước ngoặt chỉ xảy ra khi Nhật Bản thực hiện công nghiệp hóa thần tốc. Để vận hành các nhà máy hiện đại, các dây chuyền sản xuất và đặc biệt là hệ thống đường sắt quốc gia, chính phủ Minh Trị phát động chiến dịch cải cách lối sống toàn diện. Thời gian được tiêu chuẩn hóa theo mô hình phương Tây.

Các trường học quân sự, nhà máy và cơ quan công quyền bắt đầu áp dụng chế độ thưởng phạt nghiêm khắc dựa trên từng phút. Qua vài thế hệ, từ mệnh lệnh hành chính nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, sự chính xác về thời gian đã ngấm sâu vào máu và trở thành một phần bản sắc không thể tách rời của người dân.

Hệ thống giao thông công cộng

Sẽ rất khó để một cá nhân giữ được sự đúng giờ nếu họ sống trong đô thị liên tục kẹt xe hay có hệ thống xe buýt, tàu điện thường xuyên trễ chuyến. Nhưng mạng lưới giao thông công cộng Nhật Bản lại có độ tin cậy gần như tuyệt đối.

Hệ thống tàu điện và tàu cao tốc Shinkansen của Nhật Bản được vận hành với biên độ sai lệch chỉ tính bằng giây. Sự chính xác này tạo ra hiệu ứng tâm lý dây chuyền. Người dân hoàn toàn tin tưởng vào lịch trình hiển thị trên bảng điện tử, từ đó họ có thể lên kế hoạch cho lộ trình của mình một cách chi tiết đến từng phút: Đi bộ ra ga mất bao lâu, đợi tàu bao nhiêu phút, chuyển tuyến mất bao nhiêu giây.

Ngược lại, vì hệ thống quá hoàn hảo nên nếu ai đó đến muộn, họ sẽ không thể đổ lỗi cho lý do khách quan như "tại tắc đường" hay "tại tàu trễ". Áp lực này buộc mỗi cá nhân phải tự điều chỉnh để không trở thành "mắt xích lỗi" trong một hệ thống vốn đã quá trơn tru.

Hệ thống giao thông công cộng tại Nhật luôn đúng giờ. (Ảnh: Jptimes)

Danh dự của tập thể

Trong môi trường kinh doanh tại Nhật, uy tín của một doanh nghiệp được xây dựng dựa trên sự tin cậy. Uy tín biểu hiện qua những điều nhỏ nhất như các cuộc hẹn và thời hạn giao hàng.

Một nhân viên đi muộn không chỉ tự bôi xấu hình ảnh của bản thân, mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của cả phòng ban và công ty mà anh ta đại diện. Văn hóa coi trọng thể diện và danh dự tập thể khiến người Nhật luôn đặt mình trong trạng thái tự giác cao độ.

Họ hiểu rằng, chỉ một lần lỡ hẹn vô căn cứ có thể phá hủy mối quan hệ hợp tác kéo dài hàng thập kỷ mà các thế hệ đi trước đã dày công gây dựng. Do đó, việc tuân thủ giờ giấc nghiêm ngặt chính là tấm danh thiếp quyền lực nhất để người Nhật khẳng định lòng tự trọng, sự cam kết và năng lực cốt lõi của mình trước đối tác và xã hội.