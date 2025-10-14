Người phụ nữ 61 tuổi đột tử sau bữa trưa, 3 việc sau khi ăn "cho thêm tiền" cũng đừng làm

Trưa hôm đó, bà Triệu (61 tuổi, Trung Quốc) vừa ăn xong một bát mì tương đen liền thấy hơi đầy bụng, buồn ngủ nên nói với con gái: “Ăn no quá, để mẹ nằm tí cho dễ chịu”. Nói xong bà nằm nghỉ như thường lệ.

Hai tiếng sau, khi con gái vào phòng gọi dậy, bà đã ngừng thở , khuôn mặt tím tái, một tay còn nắm chặt ngực áo. Cấp cứu được gọi ngay lập tức, nhưng bác sĩ chỉ có thể xác nhận bà đã tử vong do ngừng tim đột ngột .

“Bà ấy chỉ ngủ trưa như mọi ngày thôi mà, sao lại ra đi đột ngột vậy?”, con gái khóc nghẹn. Bác sĩ nhìn vào điện tâm đồ rồi thở dài: “Nhiều người đều mắc phải những sai lầm sau bữa ăn, tưởng là vô hại nhưng thực ra rất nguy hiểm”.

1. Tuyệt đối không “ăn xong là nằm”

Sau khi ăn, nhiều người cảm thấy buồn ngủ, tưởng rằng đó là phản ứng bình thường. Thực tế, khi nạp thức ăn, lượng đường huyết và hormone serotonin trong não tăng cao , khiến cơ thể rơi vào trạng thái buồn ngủ, thư giãn. Tuy nhiên, nằm ngủ ngay sau bữa ăn lại cực kỳ hại sức khỏe.

Bởi lúc này, dạ dày đang cần co bóp và tiêu hóa thức ăn nhờ vào trọng lực tự nhiên và nhu động ruột . Nếu nằm ngay, thức ăn khó tiêu, axit dạ dày dễ bị trào ngược, gây nóng rát ngực, ợ chua. Lâu ngày còn có thể dẫn tới viêm thực quản do trào ngược, căn bệnh âm thầm nhưng rất khó chữa.

2. Sau khi ăn nên đứng, không nên nằm, ngồi bao lâu cũng không tốt

Vậy sau bữa ăn nên làm gì, ngồi hay đứng? Các chuyên gia cho biết, ngồi yên ngay sau khi ăn tuy không quá hại, nhưng đứng sẽ tốt hơn nhiều .

Theo nghiên cứu đăng trên Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Y tế Cộng đồng của Nhật Bản, những người đứng trong 30 phút sau bữa ăn tiêu hao năng lượng cao hơn rõ rệt so với người ngồi. Trung bình đứng 4 tiếng mỗi ngày có thể giảm được tới 1,6kg mỡ mỗi năm , đồng thời giúp lưu thông máu và ổn định đường huyết .

Bác sĩ dinh dưỡng khuyên: sau bữa ăn, nên đứng dựa tường khoảng 5-10 phút , lưng và vai chạm tường, hít thở chậm rãi. Cách này vừa giúp dạ dày tiêu hóa tốt, vừa ngăn ngừa tích mỡ vùng bụng.

3. Ba thói quen cực hại sau bữa ăn, nhiều người vẫn đang làm

- Tập thể dục ngay sau khi ăn: Nhiều người nghĩ “ăn xong đi bộ cho tiêu”, nhưng thực tế, vận động mạnh khi dạ dày đang căng sẽ khiến máu dồn ra tay chân, giảm lưu lượng máu tới hệ tiêu hóa, dễ gây đầy bụng, buồn nôn, thậm chí sa dạ dày . Tốt nhất nên nghỉ 20-30 phút rồi mới đi dạo nhẹ nhàng .

- Hút thuốc sau bữa ăn: Sau khi ăn, tốc độ tuần hoàn máu tăng cao , khiến cơ thể hấp thụ nicotine nhanh hơn gấp 2-3 lần bình thường. Hút thuốc ngay sau bữa ăn không chỉ gây xơ vữa động mạch, tổn thương phổi , mà còn làm tăng nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim .

- Tắm ngay sau khi ăn: Nhiều người có thói quen tắm sau bữa trưa, nhưng khi tắm, máu dồn ra da để điều hòa nhiệt độ , khiến lưu lượng máu về tim và não giảm, đặc biệt nguy hiểm với người cao tuổi có bệnh tim mạch, huyết áp. Bác sĩ khuyến cáo: nên đợi ít nhất 30 phút sau bữa ăn mới tắm , và chỉ nên tắm bằng nước ấm khoảng 40 độ C.

Các bác sĩ cảnh báo, những thói quen tưởng chừng vô hại sau bữa ăn đều có thể là “kẻ giấu mặt” gây ra đột tử sau bữa ăn , đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền tim mạch .

