Người phụ nữ đẹp nhất thế giới 2026 mới 43 tuổi đã mắc 1 căn bệnh khó tin

Nữ diễn viên Hollywood 43 tuổi Anne Hathaway gần đây đã chia sẻ kinh nghiệm của mình về việc bị đục thủy tinh thể sớm. Mắt trái của cô bị mù hoàn toàn trong 10 năm, và cô chỉ thực sự ngạc nhiên trước sự khác biệt đáng kể về thị lực sau phẫu thuật. Các bác sĩ chỉ ra rằng đục thủy tinh thể sớm có thể do 3 yếu tố gây ra, và những người bị cận thị nặng, đặc biệt là phụ nữ, dễ bị mắc bệnh sớm hơn. Việc điều trị đòi hỏi phải lựa chọn loại thủy tinh thể nhân tạo phù hợp dựa trên từng trường hợp cụ thể để đạt được kết quả phục hồi thị lực tốt nhất.

Tình trạng suy giảm thị lực của Anne Hathaway chỉ được phát hiện sau ca phẫu thuật khiến cô bị mù hoàn toàn ở mắt trái

Anne Hathaway được chẩn đoán mắc bệnh đục thủy tinh thể khởi phát sớm ở độ tuổi từ 30 đến 40, và bị mù một mắt ở mắt trái trong 10 năm. Cô chỉ nhận thấy sự khác biệt về thị lực sau khi phẫu thuật. Giờ đây, cô vô cùng biết ơn vì cuối cùng đã có thể nhìn rõ trở lại, gọi đó là một phép màu. Cô cũng cảm thấy mình may mắn khi sống trong thời đại công nghệ y tế tiên tiến, bởi vì thế hệ cha mẹ hoặc ông bà của cô không có hy vọng phục hồi nếu mắc phải căn bệnh này.

Cận thị nặng là nguyên nhân hàng đầu gây đục thủy tinh thể sớm

Bác sĩ Lin Po-kang, chuyên gia nhãn khoa tại Bệnh viện Shin Kong (Đài Loan, Trung Quốc), đã phân tích trường hợp của Anne Hathaway và tin rằng nguyên nhân có khả năng nhất là cận thị nặng. Ông giải thích rằng những bệnh nhân bị cận thị nặng, đặc biệt là phụ nữ, rất dễ bị đục thủy tinh thể sớm vì sự thoái hóa dịch kính dẫn đến nồng độ oxy cục bộ cao hơn trong mắt, gây ra đục thủy tinh thể nhân. Những trường hợp đục thủy tinh thể nhân này có thể tiến triển đến giai đoạn rất nghiêm trọng, đến mức gần như mù hoàn toàn, nhưng thị lực có thể được phục hồi bằng phẫu thuật.

Lin Bogang giải thích thêm, đặc điểm của loại đục thủy tinh thể này là độ cận thị của bệnh nhân sẽ đột ngột tăng lên vài trăm độ chỉ trong vòng sáu tháng đến một năm, cuối cùng đạt đến mức độ cận thị rất cao, đến nỗi họ thậm chí không thể đeo kính. Đây là trường hợp phổ biến nhất.

Các bệnh lý bẩm sinh và chấn thương cũng có thể gây ra bệnh đục thủy tinh thể sớm

Bên cạnh tật cận thị nặng, Lin Bogang chỉ ra khả năng thứ hai: đục thủy tinh thể bẩm sinh. Tình trạng của những bệnh nhân này có xu hướng xấu đi nhanh hơn. Khả năng thứ ba là chấn thương. Sau chấn thương mắt, đục thủy tinh thể có thể tiến triển nặng hơn, và nếu bệnh nhân đang sử dụng thuốc steroid, thậm chí có thể dẫn đến đục thủy tinh thể thứ phát.

Phương pháp điều trị phẫu thuật tương tự như phương pháp điều trị đục thủy tinh thể do tuổi tác thường gặp

Về phương pháp điều trị, Lin Bogang cho biết phương pháp này chỉ cần loại bỏ thủy tinh thể bị đục và thay thế bằng thủy tinh thể nhân tạo, nguyên tắc tương tự như việc thay thủy tinh thể nhân tạo đối với bệnh đục thủy tinh thể do lão hóa thông thường. Tuy nhiên, bệnh đục thủy tinh thể do cận thị nặng về cơ bản là đục thủy tinh thể nhân tạo, nghĩa là đục thủy tinh thể xảy ra ở lõi của thủy tinh thể, gây cứng và phù nề lõi, dẫn đến suy giảm thị lực nghiêm trọng cho bệnh nhân, đồng thời độ cận thị sẽ tăng nhanh.

Tròng kính tiêu cự dài hoặc tròng kính hai tiêu cự phù hợp hơn cho bệnh nhân bị cận thị nặng

BS Lin Bogang cho rằng việc lựa chọn thủy tinh thể nhân tạo cho bệnh nhân trẻ bị đục thủy tinh thể cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Ông khẳng định rằng những bệnh nhân này cần thủy tinh thể nhân tạo có nhiều chức năng hơn. Nếu không, họ sẽ gặp khó khăn khi nhìn ở cự ly gần, gây ra nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày.

Ông đề nghị sử dụng ống kính tele hoặc ống kính hai tiêu cự, vì võng mạc của những bệnh nhân cận thị nặng thường ở trong tình trạng kém, ống kính ba tiêu cự khúc xạ có thể không đáp ứng được nhu cầu của họ.

Việc lựa chọn thấu kính nhân tạo cần phải tính đến sức khỏe của điểm vàng.

Lin Bogang giải thích thêm rằng có 2 lý do tại sao ông không khuyến khích sử dụng thấu kính ba tiêu cự nhiễu xạ:

Các thấu kính ba tiêu điểm nhiễu xạ thường có phạm vi công suất không đủ.

Phương pháp này đòi hỏi lượng ánh sáng hấp thụ ít hơn và võng mạc hoàn hảo để có hiệu quả, nhưng võng mạc của những bệnh nhân cận thị nặng thường không ở trong tình trạng tốt.

Lin Bogang giải thích rằng kính ba tiêu điểm khúc xạ có những đối tượng ứng dụng nhất định, nhưng chúng có thể không phù hợp với bệnh đục thủy tinh thể do cận thị nặng gây ra. Điều này là do đơn kính không chính xác và có thể có thoái hóa điểm vàng, khiến kính ba tiêu điểm khúc xạ không phù hợp với những trường hợp này.





Thấu kính nhân tạo có thể dùng được suốt đời, nhưng bạn cần chú ý đến thói quen chăm sóc mắt của mình

Về việc liệu kính viễn vọng và kính hai tròng có thể sử dụng suốt đời hay không, Lin Bogang cho biết, nhìn chung, chúng có thể sử dụng suốt đời nếu độ cận không thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, ngay cả sau khi thay thế thấu kính bằng thấu kính nhân tạo, nếu mắt ở trạng thái căng thẳng trong thời gian dài và làm việc quá nhiều ở cự ly gần, tật cận thị vẫn sẽ tái phát.

Ông cảnh báo rằng nếu tật cận thị tiếp tục nặng thêm, chiều dài trục nhãn cầu sẽ tiếp tục tăng lên, và đơn kính đã điều chỉnh ban đầu sẽ trở nên không chính xác. Vì thị lực thường được điều chỉnh đến mức không cần đeo kính sau phẫu thuật, nên nếu tật cận thị vẫn tiếp diễn, người bệnh sẽ cần phải đeo kính trở lại.

Những hạn chế của việc thay thế thủy tinh thể nhân tạo

Đối với những bệnh nhân đã từng thay thế thủy tinh thể nhân tạo, liệu có thể thay thế lại lần nữa không? Bác sĩ Lin Bogang cho biết điều đó là có thể, nhưng với một điều kiện: thủy tinh thể không được dính quá chặt. Chỉ khi ca phẫu thuật thay thế thủy tinh thể đầu tiên được thực hiện rất tốt, với độ dính tối thiểu, thì mới có thể thay thế lại. Ông đã trực tiếp xử lý các trường hợp thay thế thành công sau 5 năm, nhưng nói chung, không thể thay thế sau 2-3 tháng vì nó có xu hướng bị dính chặt.

Chất lượng của ca phẫu thuật đầu tiên quyết định khả năng cần điều chỉnh thêm trong những lần tiếp theo

Lin Bogang nhấn mạnh rằng tay nghề của bác sĩ phẫu thuật thực hiện ca mổ đầu tiên là vô cùng quan trọng. Nếu bác sĩ đầu tiên lấy thủy tinh thể ra một cách sạch sẽ và triệt để, thì có thể thay thế nó sau 2 hoặc 3 năm. Tuy nhiên, nếu bác sĩ đầu tiên không thực hiện ca mổ sạch sẽ, thủy tinh thể sẽ nhanh chóng bị dính lại, và bệnh đục thủy tinh thể thậm chí có thể tái phát, khiến cho các lần thay thế sau này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu không thể lấy thủy tinh thể ban đầu ra, vẫn còn các phương pháp khác, chẳng hạn như sử dụng thủy tinh thể nhân tạo gắn liền hoặc cố định bằng chỉ khâu.

Số lượng tế bào nội mô giác mạc là một yếu tố quan trọng cần xem xét

Lin Bogang cũng đề cập đến một yếu tố khác cần xem xét: số lượng tế bào nội mô giác mạc không được mất quá nhiều. Vì mỗi cuộc phẫu thuật đều dẫn đến việc mất đi một số tế bào nội mô, nên việc mất quá nhiều có thể khiến các cuộc phẫu thuật sau này trở nên nguy hiểm, dễ dẫn đến phù giác mạc và các vấn đề khác. Do đó, sự thành công của các lần điều chỉnh tiếp theo có liên quan mật thiết đến cuộc phẫu thuật đầu tiên.

Nếu đơn kính thay đổi, có thể thêm một tròng kính thứ hai để điều chỉnh độ cận

Bác sĩ Lin Bogang cho biết ông thường không khuyến nghị thay thế thủy tinh thể lần thứ hai. Tuy nhiên, nếu độ cận thay đổi hoặc không chính xác, có thể xem xét việc thay thế thủy tinh thể thứ hai. Ông giải thích rằng có một loại thủy tinh thể được thiết kế đặc biệt cho những bệnh nhân có độ cận thay đổi; loại thủy tinh thể này đã có độ cận nhẹ và có thể được đặt vào mắt để điều chỉnh mà không cần tháo thủy tinh thể cũ.

Ví dụ, nếu ai đó ban đầu sử dụng kính đơn tiêu cự và giờ muốn chuyển sang kính đa tiêu cự, họ chỉ cần lắp kính đa tiêu cự mới vào mà không cần tháo kính cũ, về cơ bản là có hai thấu kính trong mắt.

Vẫn còn những hạn chế nhất định khi thêm tinh thể thứ hai

Tuy nhiên, BS Lin Bogang cũng cảnh báo rằng phương pháp này không linh hoạt như người ta tưởng và vẫn còn một số hạn chế. Ví dụ, sự khác biệt lớn về tật khúc xạ, tiền phòng hẹp hoặc số lượng tế bào nội mô giác mạc không đủ đều có thể ngăn cản việc phẫu thuật được thực hiện. Do đó, tốt nhất là nên thực hiện ca phẫu thuật đầu tiên một cách sạch sẽ và kỹ lưỡng.

(Nguồn: TVBS, Health)