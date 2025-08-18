Người phụ nữ hiến thận cho sếp rồi bị sa thải vì "không đủ sức khỏe để làm việc": Kết cục nào cho vụ kiện chấn động?

Năm 2012, một câu chuyện gây sốc đã chiếm sóng các mặt báo tại Mỹ và nhanh chóng trở thành đề tài được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Debbie Stevens, một nhân viên mẫn cán, đã hiến thận để cứu sống sếp của mình. Thế nhưng, vài tháng sau ca phẫu thuật, cô lại bị sa thải. Vụ việc đã gây ra một làn sóng phẫn nộ dữ dội, và cho đến tận ngày nay, câu chuyện về người phụ nữ bị đuổi việc vì “không đủ sức khỏe để làm việc” sau khi hiến thận vẫn được chia sẻ rộng rãi trên mạng.

Vậy, sự thật đằng sau vụ kiện chấn động này là gì, và kết cục cuối cùng ra sao?

Tấm lòng cao thượng và cú sốc bất ngờ

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2010, khi Debbie Stevens, một nhân viên của Atlantic Automotive Group tại Long Island, nghe tin sếp của mình, bà Jacqueline Brucia, đang tìm kiếm người hiến thận. Với tấm lòng cao thượng, Stevens đã đề nghị giúp đỡ, và lời đề nghị này đã được chấp thuận. Mặc dù Stevens không phải là người hiến thận phù hợp trực tiếp cho bà Brucia, cô đã đồng ý tham gia vào một chuỗi trao đổi thận. Ca phẫu thuật của cô diễn ra vào tháng 8 năm 2011, trong đó cô hiến một quả thận của mình cho một người lạ, từ đó mở ra cơ hội để bà Brucia nhận được một quả thận phù hợp hơn từ một người hiến khác.

Debbie Stevens khóc khi kể lại câu chuyện của mình trước truyền thông

Thế nhưng, sau ca phẫu thuật, Stevens phải đối mặt với nhiều biến chứng sức khỏe, bao gồm đau bụng, các vấn đề tiêu hóa và khó khăn trong việc nâng vật nặng. Theo đơn kiện của luật sư, khi Stevens trở lại làm việc vào tháng 9 cùng năm, cô đã bị bà Brucia đối xử lạnh nhạt và từ chối cung cấp các điều kiện làm việc phù hợp với tình trạng sức khỏe của cô. Brucia bị cáo buộc đã phớt lờ lệnh của bác sĩ, yêu cầu Stevens tiếp tục làm các công việc nặng nhọc và thậm chí phải xin phép mỗi khi muốn vào nhà vệ sinh.

Vụ kiện và kết cục bí ẩn

Sau nhiều lần khiếu nại về hành vi quấy rối từ sếp, Stevens được chuyển đến một đại lý khác thuộc cùng tập đoàn. Tuy nhiên, cô lại tiếp tục bị từ chối các điều kiện làm việc phù hợp và bị đưa vào một vị trí mà cô không có kinh nghiệm. Cuối cùng, vào tháng 4 năm 2012, chỉ vài tuần sau khi luật sư của cô gửi đơn khiếu nại đến công ty, Atlantic Automotive Group đã sa thải Stevens với lý do "hiệu suất làm việc kém".

Cho rằng mình bị sa thải vì tình trạng sức khỏe sau khi hiến thận, Stevens đã đâm đơn kiện Atlantic Automotive Group và sếp cũ của mình. Vụ kiện thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều người tin rằng Stevens đã trở thành nạn nhân của sự vô ơn và sự phân biệt đối xử của công ty.

Vào năm 2014, sau nhiều phiên điều trần và quá trình thu thập chứng cứ, hai bên đã đạt được thỏa thuận dàn xếp ngoài tòa. Điều khoản của thỏa thuận này không được tiết lộ công khai, vì vậy, việc Stevens bị sa thải do "mất quá nhiều thời gian để phục hồi" hay do những nhu cầu sức khỏe phát sinh sau ca phẫu thuật không bao giờ được xác nhận bởi phía công ty.

Mặc dù không có phán quyết cuối cùng từ tòa án, các cơ quan chức năng đã có những động thái đáng chú ý. Cụ thể, Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng Hoa Kỳ (EEOC) đã cấp cho Stevens "lá thư quyền kiện" theo Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA). Điều này cho thấy EEOC đã tìm thấy "cơ sở hợp lý" để tin rằng một hành vi vi phạm ADA đã xảy ra. Điều này cũng phần nào củng cố lập luận của Stevens rằng cô đã bị phân biệt đối xử vì tình trạng sức khỏe của mình.

Mặc dù câu chuyện của Stevens đã kết thúc với một thỏa thuận bí mật, nó vẫn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ và làm dấy lên những cuộc tranh luận về quyền lợi của người hiến tạng và trách nhiệm của các công ty đối với nhân viên của mình.

Nguồn: Snopes, ABC News