Người phụ nữ mất trắng 1,6 tỷ đồng vì giao dịch trên Telegram

Tính từ đầu năm 2025 đến nay, Công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện, xác minh làm rõ, đề xuất xử lý 122 vụ án hình sự, 94 bị can liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là lợi dụng nhu cầu đổi ngoại tệ. Các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, và đặc biệt là Telegram để quảng cáo có nguồn tiền đô la, euro số lượng lớn với tỷ giá hấp dẫn hơn ngân hàng. Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền Việt vào tài khoản chỉ định, chúng sẽ gửi lại một hóa đơn chuyển tiền giả mạo rồi cắt đứt mọi liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Thủ đoạn này đã khiến chị T.T.T.L. (trú tại phường Lê Chân) sập bẫy. Do cần đóng học phí cho em gái đang du học, chị đã liên hệ với một tài khoản Telegram tên "Kimjongun" (do Bùi Thanh Long, sinh năm 1992, quê Lào Cai, điều hành) để nhờ đổi 66.000 USD. Sau khi chuyển 1,683 tỷ đồng, chị L. không nhận được bất kỳ đồng USD nào và mất hoàn toàn liên lạc với đối tượng.

Không chỉ lợi dụng lòng tham, kẻ gian còn khai thác nỗi sợ hãi để thao túng tâm lý nạn nhân, kể cả thanh thiếu niên. Ngày 2/9 vừa qua, cháu H.M.K. (sinh năm 2007) đã nhận một cuộc gọi video từ người lạ giả danh cán bộ công an. Chúng cáo buộc cháu liên quan đến một vụ án rửa tiền và yêu cầu chuyển 350 triệu đồng để "giải quyết" hoặc phải vào TP.HCM làm việc. Khi cháu nói không có tiền, chúng đã hướng dẫn cháu thuê nhà nghỉ rồi gọi điện về cho gia đình, giả vờ như mình bị bắt cóc để tống tiền. Rất may, gia đình đã phát hiện điểm bất thường và trình báo công an kịp thời.

Trước đó, đã có nhiều trường hợp người dân bị lừa đảo, cơ quan công an đã nhiều lần cảnh báo tình trạng các tổ chức, cá nhân lợi dụng Telegram để lừa đảo. Vào tháng 5/2024, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố hai đối tượng lập hơn 50 nhóm chat trên Telegram với khoảng hơn 25.000 thành viên tham gia để môi giới mại dâm rồi lừa đảo, chiếm đoạt tiền chuyển khoản đặt cọc lên tới hàng tỉ đồng.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an thành phố Hải Phòng), sự phát triển của Internet và các ví điện tử như MoMo, ZaloPay cũng tạo điều kiện cho tội phạm ẩn danh. Chúng thường gửi tin nhắn giả mạo các ví điện tử với nội dung "bạn vừa nhận được tiền" kèm theo một đường dẫn độc hại. Nếu nạn nhân đăng nhập vào đường dẫn này, toàn bộ thông tin tài khoản và mật khẩu sẽ bị đánh cắp.

Để tự bảo vệ mình, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần trang bị kiến thức và luôn nâng cao cảnh giác. Tuyệt đối không hoang mang hay làm theo yêu cầu khi nhận được cuộc gọi từ người lạ tự xưng là công an, viện kiểm sát mà không có giấy tờ xác thực. Cần bảo mật kỹ thông tin cá nhân, không cung cấp mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai. Đặc biệt, khi có nhu cầu giao dịch tài chính lớn như đổi tiền, cần tìm hiểu kỹ, tham khảo ý kiến người thân và tuyệt đối không thực hiện qua các kênh trung gian không rõ ràng trên mạng xã hội. Một phút cẩn trọng có thể giúp bạn tránh được những thiệt hại tài chính và tinh thần nặng nề.