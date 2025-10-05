Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người phụ nữ ở Gia Lai chuyển khoản gần 4 tỷ đồng cho người lạ rồi báo Công an

05-10-2025 - 23:08 PM | Sống

Chỉ trong 10 ngày, người phụ nữ ở Gia Lai đã liên tục chuyển tiền vào nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau.

Mới đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tiếp nhận tin báo của chị T.T.C.N. (SN 1988, ở tỉnh Gia Lai). Công dân cho biết đã bị lừa đảo 3,74 tỷ đồng với thủ đoạn mua bán hàng qua mạng được hưởng hoa hồng.

Cụ thể, thông qua mạng xã hội Zalo, chị N. được một người lạ giới thiệu tham gia ứng tuyển cộng tác viên. Tại đây, chị được giao thực hiện nhiệm vụ mua hàng để được chiết khấu hoa hồng với cửa hàng trang sức cao cấp có tên Harry Winston.

Chỉ trong 10 ngày, người chị N. đã liên tục chuyển tiền vào nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau (Ảnh minh hoạ)

Mỗi lần mua hàng của công ty trang sức này, chị N. ngay lập tức nhận lại số tiền hoa hồng từ 8-10% giá trị đơn hàng. Từ ngày 17 đến 26/9, chị N. chuyển vào nhiều số tài khoản ngân hàng khác nhau do đối tượng cung cấp để mua hàng hưởng hoa hồng với tổng số tiền 3,74 tỷ đồng. Khi biết chị N. hết khả năng mua hàng, đối tượng cắt đứt mọi liên lạc.

Tính từ đầu tháng 7/2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ lừa đảo qua mạng với thủ đoạn bán hàng hưởng hoa hồng, trong đó có 7 trường hợp bị lừa từ 500 triệu đồng trở lên.

Mặc dù lực lượng Công an đã nhiều lần cảnh báo nhưng vẫn có thêm nạn nhân sập bẫy lừa đảo. Điểm chung của các nạn nhân là muốn kiếm tiền nhanh, thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin trên mạng; chủ quan trước các cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những lời mời đầu tư hoặc tham gia các giao dịch tài chính không rõ nguồn gốc.

Các trường hợp quảng cáo được hưởng hoa hồng, lãi suất cao rất có thể là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo. Nếu nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và hỗ trợ kịp thời.

Theo Huỳnh Duy

