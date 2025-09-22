Người phụ nữ trúng xổ số 3,9 tỷ đồng nhờ ChatGPT

Carrie Edwards (sống tại Midlothian, bang Virginia, Mỹ) may mắn trúng 4 trong 5 số chính cùng với Powerball trong kỳ quay ngày 8/9 của Xổ số Virginia. Giải thưởng ban đầu trị giá 50.000 USD, nhưng nhờ trả thêm 1 USD cho tùy chọn Power Play, số tiền đã được nhân ba, nâng tổng giải thưởng của bà lên 150.000 USD.

Trong buổi họp báo sau đó, Edwards chia sẻ rằng, bà vốn không thường xuyên tham gia xổ số trực tuyến. Tuy nhiên, lần này bà thử vận may bằng cách dùng ứng dụng ChatGPT trên điện thoại để chọn dãy số. “Tôi đã nói: ‘ChatGPT, hãy nói chuyện với tôi, bạn có con số nào không?’”, bà nhớ lại.

Bà Carrie Edwards trúng số nhờ ChatGPT. (Ảnh: Adobe Stock)

Hai ngày sau, khi đang họp, Edwards bất ngờ nhận được thông báo: “Vui lòng đến nhận tiền trúng số”. Ban đầu, bà nghĩ đây chỉ là một trò lừa đảo. “ Tôi đã tự nhủ, biết ngay là mình chẳng thể trúng được”, bà kể. Nhưng sau khi xác minh, Edwards vỡ òa vì thông tin hoàn toàn chính xác.

Theo Edwards, ngay khoảnh khắc nhận ra mình thật sự trúng số, bà biết rõ mình sẽ làm gì với số tiền này. “Tôi cảm thấy mình đã được ban phước quá nhiều, nên điều duy nhất cần làm là chia sẻ tất cả. Tôi muốn câu chuyện này trở thành minh chứng rằng khi ta được ban phước, ta cũng có thể trở thành phước lành cho người khác”, bà nói.

Điều đặc biệt là bà không giữ lại một đồng nào cho bản thân mà tuyên bố sẽ dành hết cho công tác từ thiện. Edwards quyết định ủng hộ toàn bộ khoản tiền thưởng cho ba tổ chức từ thiện mà bà đặc biệt quan tâm. Đầu tiên là Hiệp hội Thoái hóa Trán thái dương (AFTD). Đây là nơi bà gửi gắm tấm lòng để tưởng nhớ người chồng đã qua đời vào năm 2024 vì căn bệnh thoái hóa trán thái dương, nguyên nhân gây chứng mất trí nhớ khởi phát sớm và để lại nỗi đau sâu sắc cho bà.

Carrie Edwards trúng 4 trong 5 số đầu tiên cộng với Powerball trong kỳ quay số Xổ số Virginia ngày 8/9. (Ảnh: Xổ số Virginia)

Khoản quyên góp thứ hai dành cho Shalom Farms, trang trại tái tạo ở Richmond (Mỹ, chuyên thúc đẩy công bằng lương thực và tìm kiếm giải pháp cho tình trạng mất an ninh lương thực trong cộng đồng. Edwards đánh giá rất cao hoạt động của tổ chức này: “Họ tin rằng tất cả chúng ta đều có trách nhiệm hỗ trợ lẫn nhau, chăm lo cho cộng đồng và giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Điều đó thể hiện rõ qua chương trình công bằng và bình đẳng lương thực mà họ theo đuổi”.

Tổ chức thứ ba nhận được sự ủng hộ của Edwards là Hội Cứu trợ Hải quân – Thủy quân lục chiến. Đây là tổ chức có mối liên hệ mật thiết với gia đình bà. Cha của Edwards từng là phi công chiến đấu và đã dành cả đời để hỗ trợ hội này. Việc bà tiếp tục đóng góp để gìn giữ và nối tiếp di sản của ông.

Khi nói về quyết định trao tặng toàn bộ giải thưởng, Edwards cho biết mình cảm thấy vô cùng may mắn. “Đây là khoản tiền tôi chưa từng nghĩ sẽ có. Vì vậy, thay vì giữ lại, tôi muốn nó được dùng để giúp những người đang thực sự cần”, bà khẳng định.

Câu chuyện của Edwards nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn cảm hứng về sự hào phóng và lòng biết ơn. Trong khi nhiều người mơ ước trúng số để thay đổi cuộc đời, bà lại chọn cách trao đi tất cả, để biến niềm vui bất ngờ thành cơ hội mang lại lợi ích cho cộng đồng.

Trúng số vốn thường được xem như may mắn hiếm có, nhưng với Edwards, đó còn là cơ hội để làm điều có ý nghĩa. Bà đã chứng minh rằng đôi khi, cách trân trọng nhất đối với của cải bất ngờ không phải là tiêu xài, mà là cho đi.