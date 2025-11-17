Người sắp làm sổ đỏ lưu ý: Thuế phí có thể tăng cao

Từ 1/1/2026, bảng giá đất theo Luật Đất đai 2024 sẽ được áp dụng. Nhiều địa phương đã và đang xây dựng bảng giá đất mới với mức tăng cao.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội lấy ý kiến dự thảo tờ trình về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026.

Đáng chú ý, sở này đề xuất giá đất ở cao nhất tại Hà Nội thuộc các tuyến đường thuộc quận Hoàn Kiếm (cũ) có mức hơn 702 triệu đồng mỗi m2. Đề xuất tăng cao nhất là các khu vực ngoại thành, với mức tăng từ 16% đến 26%.

Nhận định về vấn đề này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường Đại học Nguyễn Trãi) cho hay với Lao Động, nhiều địa phương đang xây dựng bảng giá đất mới, với mức điều chỉnh dự kiến cao hơn trước nhiều lần, phản ánh nỗ lực tiệm cận giá thực tế của thị trường.

Còn Luật sư Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng, ở khía cạnh khác, bảng giá đất có thể khiến chi phí liên quan đến sử dụng đất của người dân tăng cao.

Đơn cử, các trường hợp nộp tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất (cấp sổ lần đầu), cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân; nộp tiền thuê đất trả hằng năm; tính thuế sử dụng đất; lệ phí trước bạ và đặc biệt là thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất… thì đều căn cứ theo bảng giá đất.

Theo luật sư, nếu bảng giá đất tăng gấp 2 lần thì tiền sử dụng đất, thuế, phí, lệ phí… người dân phải nộp sẽ cao gấp đôi, trong khi đây là nhóm chủ thể có số lượng đông đảo. Bảng giá đất sẽ gây ra tác động trong phạm vi rộng, bao trùm.

Theo SGGP, TPHCM đang trong quá trình xây dựng bảng giá đất mới để áp dụng từ ngày 1/1/2026. Trong bối cảnh đó, Chính phủ cũng đã có Tờ trình số 958/TTr-CP gửi Quốc hội về “Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai”, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, cũng như người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp…

Bảng giá đất TPHCM đang xây dựng, trong đó có quy định “Hệ số điều chỉnh giá đất” (gọi là hệ số K) trong dự thảo Nghị quyết, là vấn đề được đông đảo người dân, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Theo ông Đào Quang Dương, Trưởng phòng Kinh tế đất Sở Nông nghiệp - Môi trường (NN-MT) TPHCM, địa phương này đang xây dựng bảng giá đất trên cơ sở của một đơn vị tư vấn đã khảo sát, thu thập xong dữ liệu giá của hơn 7.500 tuyến đường. Việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố, sẽ làm căn cứ để áp dụng trong 12 trường hợp theo quy định Luật Đất đai 2024.

Tuy nhiên, theo ông Đào Quang Dương, giả sử bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1/1/2026 bằng bảng giá đất hiện nay, nhưng khi nhân với “hệ số K” sẽ tăng lên rất cao. Và bảng giá đất mới được áp dụng cho 12 trường hợp cụ thể nói trên, chứ không phải một số trường hợp như trước kia, do đó sẽ có tác động sâu rộng đến các thành phần kinh tế.

Đầu tiên là ảnh hưởng trực tiếp đến người nộp tiền sử dụng đất như hộ gia đình, cá nhân.

