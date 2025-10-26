Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
How Money - Hiểu Tiền
How Money - Hiểu Tiền
xem chi tiết

Người sống một mình cần gì để đảm bảo tương lai tài chính?

26-10-2025 - 08:32 AM | Tài chính - ngân hàng

Sống một mình đồng nghĩa với việc mọi hóa đơn đều đổ dồn lên vai bạn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bạn phải tạm gác kế hoạch đầu tư hay tiết kiệm cho tương lai. Theo các chuyên gia tài chính, dù thu nhập ở mức nào, việc hình thành thói quen đầu tư sớm là nền tảng quan trọng để xây dựng cuộc sống ổn định và độc lập về tài chính.

Đầu tư là ưu tiên, không phải lựa chọn phụ

Khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nhiều người có xu hướng trì hoãn đầu tư để tập trung cho các khoản chi trước mắt. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh, sự an toàn tài chính trong tương lai phụ thuộc vào việc bạn bắt đầu sớm đến đâu. Ngay cả khi chỉ có thể dành ra một khoản nhỏ mỗi tháng, việc đầu tư đều đặn và có kỷ luật sẽ tạo ra giá trị đáng kể nhờ sức mạnh của lãi kép.

Thay vì xem đầu tư là “phần còn lại” của thu nhập, hãy coi đó là một khoản chi cố định như tiền thuê nhà hay điện nước. Cách tốt nhất là tự động hóa quá trình đầu tư - trích tiền đều đặn mỗi tháng vào tài khoản tiết kiệm hoặc quỹ đầu tư - để tránh bỏ sót khi tài chính gặp khó khăn.

Người sống một mình cần gì để đảm bảo tương lai tài chính?- Ảnh 1.

Lập ngân sách và đặt mục tiêu rõ ràng

Bước đầu tiên để đảm bảo tương lai tài chính là hiểu rõ mình cần bao nhiêu và trong bao lâu. Việc xác định mục tiêu cụ thể giúp bạn biết nên tiết kiệm bao nhiêu mỗi tháng để đạt được kết quả mong muốn trong 10, 20 hay 30 năm tới.

Một cách hiệu quả là áp dụng phương pháp “ngân sách từ con số 0”, nghĩa là phân bổ từng đồng cho từng khoản chi tiêu cụ thể, ưu tiên nhu cầu thiết yếu và dành phần còn lại cho đầu tư. Nếu ngân sách eo hẹp, bạn có thể tìm giải pháp linh hoạt như thuê nhà nhỏ hơn, chia sẻ chỗ ở với người khác, hoặc mua lại đồ dùng đã qua sử dụng.

Sự độc lập là lợi thế lớn của những người sống một mình, bạn có toàn quyền quyết định việc chi tiêu, cắt giảm hay đầu tư mà không cần thương lượng với ai. Việc duy trì kỷ luật tài chính chính là “siêu năng lực” giúp bạn tiến gần hơn đến sự vững vàng về kinh tế.

Chủ động cho tương lai

Sống một mình đồng nghĩa với việc bạn phải tự lo cho mọi thứ, nhưng cũng mang lại cơ hội kiểm soát hoàn toàn tài chính cá nhân. Hãy coi việc đầu tư là điều bắt buộc, không phải lựa chọn. Dù thu nhập ở mức nào, việc bắt đầu sớm và duy trì đều đặn sẽ giúp bạn đạt được sự an toàn và tự do tài chính trong tương lai.

Đừng đợi đến khi có thêm thu nhập mới bắt đầu. Hãy đầu tư ngay từ hôm nay, với những gì bạn đang có.

Theo Lê Minh

Thời báo ngân hàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngày 25/10: Giá vàng trong nước tăng trở lại, vàng nhẫn SJC và Bảo Tín Minh Châu chênh nhau tới hơn 4 triệu đồng/lượng

Ngày 25/10: Giá vàng trong nước tăng trở lại, vàng nhẫn SJC và Bảo Tín Minh Châu chênh nhau tới hơn 4 triệu đồng/lượng Nổi bật

Thống đốc NHNN: "Có những người thu nhập thấp chỉ có khả năng thuê nhà, thay vì mua hoặc thuê mua, cần tập trung chính sách cho phân khúc này"

Thống đốc NHNN: "Có những người thu nhập thấp chỉ có khả năng thuê nhà, thay vì mua hoặc thuê mua, cần tập trung chính sách cho phân khúc này" Nổi bật

Giới hạn cấp tín dụng theo Điều 136 Luật các TCTD 2024 có áp dụng cho khách hàng là tổ chức tín dụng không?

Giới hạn cấp tín dụng theo Điều 136 Luật các TCTD 2024 có áp dụng cho khách hàng là tổ chức tín dụng không?

07:29 , 26/10/2025
Vàng và bạc cần một đợt giảm nữa trước khi ổn định

Vàng và bạc cần một đợt giảm nữa trước khi ổn định

06:42 , 26/10/2025
Rửa tiền qua mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp

Rửa tiền qua mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp

05:25 , 26/10/2025
Lãi suất tăng, có 700 triệu đồng gửi kỳ hạn nào lãi cao nhất?

Lãi suất tăng, có 700 triệu đồng gửi kỳ hạn nào lãi cao nhất?

23:26 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên