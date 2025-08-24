Người sống thọ 100 tuổi thường có 4 thói quen vào buổi sáng: Làm được 2 điều cũng rất đáng mừng!

Tuổi thọ của con người được quyết định một phần bởi gen di truyền. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố di truyền, việc xây dựng các thói quen lành mạnh cũng có tác động rất lớn tới sức khỏe và tuổi thọ của con người.

Các chuyên gia nghiên cứu về tuổi thọ đã quan sát và nhận ra rằng những người trường thọ thường thực hiện 4 thói quen vào buổi sáng để tăng cường sức khỏe.

4 thói quen của người sống thọ 100 tuổi

1. Thức dậy sớm

Chia sẻ trên trang Yahoo News, phó giáo sư, tiến sĩ Naushira Pandya, Trưởng khoa Lão khoa tại Đại học Nova Southeastern, Mỹ cho biết, khi nghiên cứu thói quen của những người sống thọ, bà nhận ra rằng họ thường thức dậy rất sớm. Chuyên gia cho biết để thức dậy sớm, buổi tối hôm trước họ cũng đã đi ngủ rất sớm và đã ngủ đủ giấc.

Giấc ngủ đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe và tuổi thọ, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Tiến sĩ Gary Small, chuyên gia tâm thần lão khoa, giải thích rằng trong khi ngủ, não bộ sẽ loại bỏ amyloid - loại protein liên quan đến bệnh Alzheimer. Do đó, việc ngủ đủ giấc không chỉ giúp phòng ngừa bệnh Alzheimer mà còn giúp duy trì hệ miễn dịch và giảm viêm nhiễm. Điều này đặc biệt có lợi cho sức khỏe và giúp kéo dài tuổi thọ.

Một nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng 55% người sống thọ trên 100 tuổi có thói quen ngủ từ 8 tiếng trở lên mỗi đêm, và 28% trong số họ duy trì thêm thói quen ngủ trưa hàng ngày.

Ngủ sớm, dậy sớm và ngủ đủ giấc có lợi cho sức khoẻ.

2. Uống nước ngay sau khi thức dậy

Uống nước sau khi thức dậy là thói quen nhiều người sống thọ thực hiện mỗi ngày.

Giáo sư Pandya cho biết: "Người trường thọ rất quan tâm đến việc bổ sung nước sau khi thức dậy. Họ thường uống một vài cốc nước ấm hoặc nước chanh để bổ sung nước cho cơ thể".

Theo chuyên gia, điều này không chỉ giúp cải thiện hệ tuần hoàn, giúp da khỏe mạnh và tăng cường chức năng tiêu hóa.

Nghiên cứu cũng cho thấy việc bổ sung đủ nước rất quan trọng đối với sức khỏe người cao tuổi. Uống nước thường xuyên giúp họ tăng cường chức năng trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa và hạn chế nguy cơ mắc bệnh mạn tính như tim mạch, bệnh phổi và tiểu đường.

Người trường thọ thường có thói quen uống nước mỗi sáng.

3. Tập thiền

Nhiều người sống thọ có thói quen tập thiền mỗi sáng. Thói quen này không chỉ giúp họ giảm căng thẳng mà còn tạo ra sự bình yên trong tâm trí.

Giáo sư Pandya cho biết: "Khoảng thời gian tập thiền là lúc để mọi người lấy lại bình tĩnh và giúp tâm trí ổn định trước khi bắt đầu một ngày mới với công việc bộn bề, những áp lực và căng thẳng".

Theo chuyên gia, hạn chế căng thẳng, thư giãn tinh thần đặc biệt có lợi cho sức khỏe và tuổi thọ.

4. Vận động thường xuyên, tập thể dục mỗi ngày

Mặc dù những người thọ 100 tuổi không tham gia nhiều các hoạt động thể thao cường độ cao, nhưng họ vẫn duy trì vận động cơ thể mỗi ngày.

Giáo sư Pandya cho biết, họ thường đi bộ, tập giãn cơ, làm vườn. Những hoạt động này tuy không đòi hỏi nhiều sức lực nhưng lại giúp cơ thể duy trì sự linh hoạt và khỏe mạnh.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 81% người sống thọ 100 tuổi báo cáo rằng họ đã thực hiện các hoạt động thể chất với cường độ vừa phải đều đặn mỗi ngày.

Tiến sĩ Gary Small cho biết: "Tập luyện thể dục với cường độ vừa phải mỗi ngày có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, cải thiện khả năng miễn dịch và giảm căng thẳng hiệu quả, đặc biệt có lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp kéo dài tuổi thọ".

Tập thể dục thường xuyên giúp tăng cường sức khoẻ, kéo dài tuổi thọ.

Theo giáo sư Pandya, ngoài các thói quen kể trên, di truyền cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp trường thọ. Tuy nhiên, bà cũng khẳng định rằng di truyền không phải là tất cả.

"Môi trường sống và lối sống của mọi người hoàn toàn có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Vì vậy, hãy tập trung xây dựng những thói quen lành mạnh tốt cho sức khỏe - thứ mà bạn có thể kiểm soát", vị chuyên gia nhấn mạnh.