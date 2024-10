Người sống thọ thường có 5 đặc điểm này khi ngủ: Nếu có đủ cả thì xin chúc mừng!

Tiến sĩ Frank Qian, một tác giả của nghiên cứu, cho biết: "Nếu có tất cả 5 đặc điểm này khi ngủ, mọi người sẽ có khả năng sống thọ hơn". Các đặc điểm này bao gồm: dễ đi vào giấc ngủ, ngủ sâu giấc, ngủ từ 7-8 tiếng/đêm, thức dậy sảng khoái và không dùng thuốc ngủ.

Muốn sống thọ hơn, hãy quan tâm đến chất lượng giấc ngủ

Chất lượng giấc ngủ có ảnh hưởng tới khả năng sống thọ của một người (Ảnh minh họa)

Theo nghiên cứu của tiến sĩ Frank Qian và các cộng sự, những người có cả 5 đặc điểm trên sẽ có nguy cơ tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào thấp hơn 30% so với những người không có hoặc chỉ có 1 đặc điểm. Khả năng tử vong do bệnh tim mạch, ung thư hoặc do các nguyên nhân khác ngoài 2 nguyên nhân này ở những người sở hữu cả 5 đặc điểm trên thấp hơn lần lượt là 21%, 19% và 40% so với nhóm người không có hoặc chỉ có 1 đặc điểm.

Đặc biệt, nghiên cứu này còn phát hiện sự khác nhau về khả năng sống thọ ở nam giới và nữ giới có cả 5 đặc điểm trên khi ngủ. Cụ thể, những nam giới này sẽ có tuổi thọ cao hơn 4,7 năm so với những người không có hoặc chỉ có 1 trong 5 đặc điểm. Số năm sống thọ hơn ở nhóm nữ giới sở hữu cả 5 đặc điểm so với nhóm không có hoặc chỉ có 1 đặc điểm là 2,4 năm.

Tiến sĩ Qian cho rằng: "Việc cải thiện được giấc ngủ và xác định được các rối loạn về giấc ngủ có vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa nguy cơ tử vong sớm".

Tiến sĩ Raj Dasgupta, chuyên gia về giấc ngủ của Trường Y Keck, Đại học Nam California (Mỹ), cho biết: "Cái chúng ta cần quan tâm không chỉ là thời lượng hay chất lượng giấc ngủ mà còn là sự duy trì được giấc ngủ ngon mỗi đêm". Tiến sĩ Dasgupta là người không tham gia vào nghiên cứu trên.

"Các nghiên cứu gần đây cho thấy thời lượng và chất lượng giấc ngủ kém có liên quan tới nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc các rối loạn chuyển hóa. Do đó, việc duy trì thói quen ngủ lành mạnh có thể là một phần quan trọng để phòng ngừa các bệnh lý này", tiến sĩ Dasgupta nói thêm.

Cách vệ sinh giấc ngủ

Vệ sinh giấc ngủ để ngủ ngon hơn (Ảnh minh họa)

Nếu bạn không có đủ 5 đặc điểm trên khi ngủ, đừng lo lắng vì bạn có thể áp dụng các cách vệ sinh giấc ngủ để có được giấc ngủ ngon hơn. Vậy, chúng ta cần vệ sinh giấc ngủ như thế nào?

Trước hết, chúng ta cần đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm trong tất cả các ngày trong tuần, ngay cả vào cuối tuần hoặc ngày lễ.

Tiếp theo, cần tối ưu không gian ngủ cho thật thoải mái với nhiệt độ mát mẻ, không gian yên tĩnh, sạch sẽ và tốt hơn nên ngủ trong bóng tối.

Cần tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Tốt hơn hết nên để các thiết bị này ở ngoài phòng ngủ.

Ngoài ra, cần tránh uống rượu, cà phê hoặc ăn no trước khi đi ngủ.

Việc tập thể dục thường xuyên sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn vào buổi tối. Thêm vào đó, trước khi ngủ 1 tiếng, bạn có thể tập thiền, tập yoga hoặc tắm nước ấm để cơ thể được thư giãn hơn.

Tiến sĩ Qian cho biết, không chỉ người lớn mà trẻ em cũng nên thực hiện những thói quen vệ sinh giấc ngủ này để ngủ ngon hơn.

"Việc duy trì được những thói quen tốt khi ngủ ngay từ khi còn nhỏ có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể trong tương lai và cũng không bao giờ là quá muộn để thực hiện những điều này", tiến sĩ Qian nhắn nhủ.

(Nguồn: CNN, Very Well Health)