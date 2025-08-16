Người thay thế Thành Lộc làm giám đốc, từng bị nói không xứng đáng đứng chung

Mới đây, chương trình Kỷ niệm thanh xuân đã lên sóng với sự tham gia của nghệ sĩ Đình Toàn, từng nổi tiếng với nhân vật chú hề Lí Lắc trong series kịch thiếu nhi Ngày Xửa Ngày Xưa,

Tại chương trình tuần này, nghệ sĩ Đình Toàn chia sẻ về kỷ niệm trong sự nghiệp của mình. Anh nói: "Dù sở hữu nhiều bộ tóc giả, tôi vẫn xem bộ tóc vàng này là kỷ vật đặc biệt nhất vì đánh dấu vai diễn truyền hình đầu tiên và ghi dấu tên tuổi Đình Toàn trong lòng khán giả.

Nhóm kịch thiếu nhi Líu Lo ngày đó là nơi quy tụ các tên tuổi nổi tiếng như NSƯT Thành Lộc, nghệ sĩ Thanh Thủy (vai két Lala), nghệ sĩ Bạch Long (vai chó Lulu) và nghệ sĩ Hoàng Trinh (vai mèo Lili).

Tôi phải đối diện với nhiều áp lực khi đứng chung với các anh chị lớn, đặc biệt là anh Thành Lộc. Mọi người nói, tôi chẳng có gì xứng đáng đứng chung hàng ngũ những nhân tài của làng kịch thành phố.

Tuy vậy, tôi vẫn hồn nhiên làm việc cùng các đàn anh, đàn chị. Chính anh Thành Lộc đã mời tôi đảm nhận vai chú hề Lí Lắc.

Thời điểm 25 năm trước, truyền hình còn là phương tiện giải trí chủ yếu. Có giai đoạn khán giả gửi về đài tới ba bao tải thư, cả phòng biên tập phải chia nhau đọc. Thậm chí, diễn viên cũng mang thư về nhà để cảm nhận tình cảm của công chúng.

Ban đầu, tôi không nghĩ mình sẽ theo nghệ thuật, nhưng khi quyết định gắn bó với nghề, tôi quay lại Trường Sân khấu Điện ảnh.

Do quá tuổi để học diễn viên, tôi đăng ký lớp đạo diễn. Ban đầu chỉ là để biết thêm về nghề, nhưng rồi nghề đạo diễn cho tôi cái nhìn rộng và tổng thể hơn, tốt cho công việc sau này.

Sau đó, tôi đạo diễn nhiều vở kịch người lớn tại sân khấu kịch Idecaf, trong đó có chuỗi series Ngày Xửa Ngày Xưa với các vở nổi bật như Chuyện Thần Tiên Xứ Sở Phù Tang, Bảo Tàng Quái Vật, Bầy Chim Thiên Nga, Sinbad, và gần đây nhất là Hậu Duệ Thần Mặt Trời.

Ở mỗi vở kịch thiếu nhi, tôi đều tham gia sâu vào quá trình sáng tác và dàn dựng âm nhạc. Người đạo diễn phải làm việc với nhạc sĩ, quyết định nhịp, số lần lặp, thời lượng để chuyển cảnh…

Thậm chí, tiết tấu cũng là một câu chuyện, mọi thứ phải làm việc với nhạc sĩ và mang dấu ấn của đạo diễn trong đó. Là người vừa đạo diễn vừa trực tiếp biểu diễn, tôi hiểu rõ cách thể hiện để khán giả cảm nhận trọn vẹn. Khi âm nhạc cất lên, tôi luôn đặt mình vào vị trí khán giả để đưa ra quyết định.

Không phải ai hồn nhiên, tinh nghịch cũng có thể làm diễn viên. May mắn là thời điểm đầu, tôi được 'ké' danh tiếng của các anh chị, nhưng đó cũng là áp lực rất lớn để tôi không bị rớt lại. Phải cố gắng gấp 5, gấp 10 lần để không làm các anh chị buồn.

Nhìn lại 25 năm sự nghiệp, tôi cho rằng mỗi giai đoạn đều cần có lựa chọn riêng và điều quan trọng là không tham lam để tránh quá tải. Quyết định khiến tôi tâm đắc nhất chính là theo học ngành đạo diễn.

Đó là lúc tôi quyết định sẽ làm nghệ thuật đến nơi đến chốn, chọn nó làm công việc chính thức và phải làm thật đàng hoàng, nghiêm túc".

Được biết, Đình Toàn cũng là người thay thế Thành Lộc giữ vị trí giám đốc nghệ thuật cho sân khấu IDECAF sau khi đàn anh rời đi.