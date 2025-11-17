Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người thông minh khi nói chuyện thường có 7 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu điểm?

17-11-2025 - 16:25 PM | Sống

Cách nói chuyện cũng có thể chỉ ra một người có thông minh hay không.

Ngôn ngữ là thước đo trực tiếp và rõ ràng nhất của trí tuệ. Cách một người nói chuyện, độ trôi chảy trong lời nói, vốn từ phong phú, khả năng sử dụng câu phức… đều phản ánh hiệu quả hoạt động của não bộ. Những người thông minh không chỉ biết nghĩ mà còn biết diễn đạt tư duy của mình một cách tinh tế và hiệu quả.

Dưới đây là 7 đặc điểm thường thấy ở họ:

1. Lập luận logic, rõ ràng

Người thông minh khi nói chuyện thường trình bày mạch lạc, dễ hiểu, khiến người nghe liên tục gật gù mà không tìm ra điểm sai sót. Khả năng này đến từ phần vỏ não trước trán - nơi tổng hợp thông tin và xử lý nhiều biến số cùng lúc, đồng thời xác lập mối quan hệ nhân quả một cách chính xác.

2. Vốn từ phong phú

Theo khoa học thần kinh, vốn từ càng lớn, mạng lưới ngữ nghĩa trong não càng phức tạp, các kết nối giữa các neuron càng dày đặc. Điều này giúp họ dễ dàng tìm từ phù hợp, diễn đạt ý tưởng chính xác và giàu hình ảnh hơn.

3. Thường sử dụng ẩn dụ, so sánh

Khả năng dùng ẩn dụ phản ánh sự linh hoạt trong tư duy. Người thông minh biết cách kết nối kiến thức từ các lĩnh vực khác nhau, biến những khái niệm phức tạp thành những hình ảnh rõ ràng, dễ hiểu và tạo ra những cách nhìn mới mẻ.

Người thông minh khi nói chuyện thường có 7 đặc điểm này, bạn có bao nhiêu điểm?- Ảnh 1.

Người thông minh khi nói chuyện có một số đặc điểm nhất định (Ảnh minh họa)

4. Chú ý đến chi tiết

Nếu một người thường nói đầy "thông tin giá trị" kèm nhiều chi tiết cụ thể, chứng tỏ họ có trí nhớ vượt trội. Đây là minh chứng cho khả năng lưu trữ và truy xuất thông tin nhanh chóng của thể hải mã trong não bộ - bộ phận quan trọng giúp ghi nhớ và tổ chức thông tin.

5. Diễn đạt trôi chảy, nhịp nhàng

Độ trôi chảy trong lời nói của người trí tuệ cao không chỉ là sự tự nhiên, mà còn xuất phát từ khả năng đồng bộ giữa suy nghĩ và ngôn ngữ. Trung tâm ngôn ngữ và vỏ vận động của họ phối hợp hiệu quả hơn người thường khoảng 20%, khiến lời nói mạch lạc và tự tin.

6. Quan điểm mới mẻ, sáng tạo

Người thông minh thường đưa ra những ý tưởng bất ngờ, khác lạ so với lối suy nghĩ thông thường. Họ không ngại thử thách những quan niệm cũ, đem đến những nhận định và giải pháp sáng tạo, khiến người nghe phải suy ngẫm.

7. Quyết đoán, biết "ra quyết định"

Những người này hiếm khi do dự hay lưỡng lự. Họ biết cách phân tích thông tin, đánh giá tình huống và đưa ra quyết định nhanh chóng, ngay cả khi chưa có đầy đủ dữ liệu. Khả năng này giúp họ xử lý vấn đề hiệu quả và tránh bị chậm trễ trong các tình huống quan trọng.

Người thông minh bí mật quẳng 5 thứ này ra khỏi nhà, người dại ôm như đá đeo lưng, khổ một đời!

Theo Thiên An

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
người thông minh

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp Việt dùng công nghệ làm dự án tri ân, mong muốn "trả lại tên" cho hàng trăm nghìn liệt sỹ

Doanh nghiệp Việt dùng công nghệ làm dự án tri ân, mong muốn "trả lại tên" cho hàng trăm nghìn liệt sỹ Nổi bật

"Lạ đời" người đàn ông ăn loại quả cực béo để "vét" mỡ trong máu, 3 tháng sau bác sĩ cũng bất ngờ

"Lạ đời" người đàn ông ăn loại quả cực béo để "vét" mỡ trong máu, 3 tháng sau bác sĩ cũng bất ngờ Nổi bật

Hỏi lương xong bị đánh trượt phỏng vấn? Chuyên gia Mỹ tiết lộ bạn đang làm sai 1 điều

Hỏi lương xong bị đánh trượt phỏng vấn? Chuyên gia Mỹ tiết lộ bạn đang làm sai 1 điều

16:02 , 17/11/2025
Nói trẻ "trán đầy sẽ thông minh" liệu khoa học hay mê tín? Câu trả lời bất ngờ!

Nói trẻ "trán đầy sẽ thông minh" liệu khoa học hay mê tín? Câu trả lời bất ngờ!

15:39 , 17/11/2025
Giám khảo Human Act Prize trở thành "bạn đồng hành đặc biệt" của nhiều dự án: Nối dài những hành trình rực rỡ

Giám khảo Human Act Prize trở thành "bạn đồng hành đặc biệt" của nhiều dự án: Nối dài những hành trình rực rỡ

15:29 , 17/11/2025
Thực phẩm lên men: Từ bị dè chừng đến được tôn vinh

Thực phẩm lên men: Từ bị dè chừng đến được tôn vinh

15:23 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên