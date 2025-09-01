Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người thông minh bí mật quẳng 5 thứ này ra khỏi nhà, người dại ôm như đá đeo lưng, khổ một đời!

01-09-2025 - 07:50 AM | Sống

Khuyên bạn nên ngắm nghía lại không gian sống và lược bỏ 5 món đồ sau đây.

Nhiều gia đình thường có thói quen tích trữ, nghĩ rằng để dành sẽ tiết kiệm và tiện lợi. Thế nhưng, càng giữ lại nhiều đồ, ngôi nhà càng chật chội, bừa bộn, còn tinh thần thì thêm nặng nề. Thực tế có không ít món tưởng như vô hại nhưng lại chính là nguyên nhân khiến không gian sống kém gọn gàng và mất năng lượng tích cực. Dưới đây là 5 thứ phổ biến nhất mà nhiều gia đình giữ khư khư trong nhà, càng để lâu chỉ càng rước phiền toái.

1. Túi nilon

Rất nhiều gia đình có thói quen tích túi nilon để dùng dần, đặc biệt là sau mỗi lần đi chợ hay siêu thị. Nhưng càng tích thì nhà càng bừa, tủ bếp và ngăn kéo nhanh chóng đầy ắp túi nilon đủ loại. Giá trị chẳng đáng bao nhiêu mà lại chiếm diện tích, gây mất thẩm mỹ. Thay vì nhồi nhét, hãy giữ số lượng vừa đủ để sử dụng, phần còn lại nên bỏ đi.

Người thông minh bí mật quẳng 5 thứ này ra khỏi nhà, người dại ôm như đá đeo lưng, khổ một đời!- Ảnh 1.

2. Thùng carton

Mua sắm online ngày càng nhiều đồng nghĩa với việc thùng carton chất đống. Ban đầu ai cũng nghĩ để dành bán ve chai cho đỡ phí, nhưng thực tế giữ cả mấy tháng cũng chỉ được vài chục nghìn. Đổi lại, không gian sống bị chiếm dụng, bụi bẩn, ẩm mốc và thậm chí vi khuẩn dễ sinh sôi. Tháo xong đơn hàng, tốt nhất dẹp ngay, đừng để biến nhà thành kho chứa.

Người thông minh bí mật quẳng 5 thứ này ra khỏi nhà, người dại ôm như đá đeo lưng, khổ một đời!- Ảnh 2.

3. Ốp điện thoại cũ

Không ít người có cả bộ sưu tập ốp lưng. Mua thì thấy rẻ, mười mấy hai chục nghìn, nhưng cộng lại cũng tốn vài trăm nghìn. Đa số dùng một thời gian sẽ ố vàng, bong tróc, nhưng lại không nỡ vứt đi. Thực tế, chỉ cần một hai chiếc chất lượng tốt, dùng lâu dài rồi thay thế khi cần là đủ.

Người thông minh bí mật quẳng 5 thứ này ra khỏi nhà, người dại ôm như đá đeo lưng, khổ một đời!- Ảnh 3.

4. Ly cốc thừa thãi

Khảo sát nhanh nhiều gia đình, không ít nhà có tới cả chục chiếc ly, cốc. Trong khi thực tế mỗi người chỉ dùng một đến hai cái. Phần lớn những chiếc còn lại là đồ tặng kèm hoặc mua cho vui, cuối cùng chỉ nằm im trong tủ bếp. Hãy giữ số lượng vừa phải, bỏ bớt những cái kém chất lượng hoặc không dùng đến, không gian sẽ thoáng hơn nhiều.

Người thông minh bí mật quẳng 5 thứ này ra khỏi nhà, người dại ôm như đá đeo lưng, khổ một đời!- Ảnh 4.

5. Thực phẩm dự trữ quá nhiều

Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến bếp và tủ lạnh luôn lộn xộn chính là thói quen mua tích trữ. Rau củ, trái cây, thịt cá mua cả tuần, nhiều khi chưa kịp ăn đã hỏng, vừa lãng phí vừa mất vệ sinh. Giải pháp đơn giản là chỉ mua lượng đủ dùng trong ngày hoặc hai ngày. Thực phẩm tươi không chỉ ngon miệng hơn mà còn tránh cảnh tủ lạnh biến thành "nghĩa địa đồ ăn". Ngôi nhà gọn gàng hay bừa bộn không phụ thuộc vào diện tích, mà nằm ở thói quen giữ và bỏ. Càng ít đồ thừa, không gian càng rộng rãi, tinh thần càng dễ chịu.

Người thông minh bí mật quẳng 5 thứ này ra khỏi nhà, người dại ôm như đá đeo lưng, khổ một đời!- Ảnh 5.

Theo Toutiao

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhân viên đầu tiên của Viettel được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Là Trung tá sở hữu bảng vàng thành tích, được ví “nhân vật không thể thay thế”

Nhân viên đầu tiên của Viettel được phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân: Là Trung tá sở hữu bảng vàng thành tích, được ví “nhân vật không thể thay thế” Nổi bật

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay

Nhân vật mặc vest, đeo kính đen xuất hiện trên TV được "chụp màn hình" nhiều nhất hôm nay Nổi bật

Nếu con bạn từ nhỏ đã có 7 biểu hiện này, chứng tỏ con bạn có IQ rất cao, cha mẹ có thể mừng thầm rồi!

Nếu con bạn từ nhỏ đã có 7 biểu hiện này, chứng tỏ con bạn có IQ rất cao, cha mẹ có thể mừng thầm rồi!

07:42 , 01/09/2025
3 tuần nữa 2 con giáp sẽ chia tay vận xui, bước vào giai đoạn hưng thịnh, 1 con giáp lại cần thận trọng

3 tuần nữa 2 con giáp sẽ chia tay vận xui, bước vào giai đoạn hưng thịnh, 1 con giáp lại cần thận trọng

05:59 , 01/09/2025
6 kiểu emoji người EQ thấp "chuộng" nhất

6 kiểu emoji người EQ thấp "chuộng" nhất

01:00 , 01/09/2025
Bước sang tháng 9, có 4 con giáp được Thần Tài ưu ái, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, quý nhân sẵn lòng phù trợ

Bước sang tháng 9, có 4 con giáp được Thần Tài ưu ái, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, quý nhân sẵn lòng phù trợ

23:52 , 31/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên