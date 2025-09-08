Người tinh tế luôn úp điện thoại xuống bàn, lý do vì sao?

Điện thoại thông minh giúp chúng ta kết nối với bạn bè, gia đình theo những cách không tưởng. Nhưng mặt trái của nó là những buổi cà phê hay bữa tối dần trở nên im lặng, khi cuộc trò chuyện bị ngắt quãng bởi tất cả mọi người đều cắm cúi kiểm tra thông báo trên điện thoại.

Tình trạng ngắt kết nối tinh vi này được gọi là "phubbing" (ghép từ "phone" - điện thoại và "snubbing" - phớt lờ). Dù vô tình, nó cũng có thể khiến những người không dùng điện thoại cảm thấy mình như vô hình.

Nếu bạn muốn thực sự hiện diện trong những cuộc gặp gỡ, một hành động đơn giản là úp mặt điện thoại xuống bàn có thể tạo ra khác biệt lớn. Chính tôi cũng từng chăm chú vào màn hình hơn là người đối diện, và sau đó cảm thấy rất tệ. Tất nhiên, không có gì sai khi trả lời một tin nhắn khẩn cấp hay chia sẻ một video hài hước. Nhưng tôi biết mình đã dành quá nhiều thời gian cho màn hình.

Vì vậy, những lúc không sử dụng, tôi cố gắng để điện thoại "khuất mắt trông coi". Và nếu buộc phải để trên bàn, tôi gần như luôn úp màn hình của nó xuống. Dưới đây là 4 lý do thuyết phục cho thói quen này.

1. Bảo vệ màn hình khỏi những tai nạn bất ngờ

Đây là lý do thực tế nhất. Khi điện thoại nằm trên bàn, nó thường ở rất gần một ly nước hay một tách cà phê. Là một người có phần hậu đậu, tôi đã không ít lần làm đổ nước lên điện thoại của mình. Dù hầu hết các dòng máy hiện đại đều có khả năng kháng nước, tại sao phải mạo hiểm? Úp màn hình xuống giúp bảo vệ phần quan trọng nhất của điện thoại khỏi những giọt nước hay sự cố va đập.

Để an toàn hơn, tôi dùng một chiếc ốp lưng có viền nhô cao. Điều này giúp màn hình không tiếp xúc trực tiếp với những mảnh vụn hoặc bụi bẩn trên mặt bàn. Đồng nghiệp của tôi từng kể một sự cố đáng tiếc: anh ấy để điện thoại ngửa mặt trên quầy bếp và ai đó đã làm rơi một chiếc cốc lên trên, làm nứt màn hình. Thật không may, anh ấy đã không dùng miếng dán cường lực.

2. Một cách tiết kiệm pin không phải ai cũng biết

Một lý do hay ho khác để úp điện thoại xuống là màn hình sẽ không sáng lên mỗi khi có thông báo. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể tiết kiệm được một chút pin.

Một thông báo đơn lẻ có thể không tạo ra khác biệt, nhưng chúng sẽ cộng dồn lại, đặc biệt nếu bạn bật thông báo cho tất cả ứng dụng. Nếu bạn tham gia nhiều nhóm chat, màn hình có thể sẽ sáng lên hàng chục lần trong ngày (và đó là còn ít – nhiều thanh thiếu niên nhận được hàng trăm thông báo mỗi ngày).

3. Thể hiện sự tôn trọng và tập trung

Úp điện thoại xuống bàn còn là một quy tắc ứng xử xã hội tinh tế. Khi đang trò chuyện cùng ai đó, việc giấu màn hình đi là một cách ngầm cho thấy rằng bạn sẽ không bị nó làm phiền. Bạn chắc chắn không muốn màn hình của mình cứ vài giây lại sáng lên, đặc biệt là trong một quán bar hay không gian thiếu sáng. Bạn muốn dành trọn sự chú ý cho người đối diện.

Michelle Davis, nhà tâm lý học lâm sàng tại Headspace, cho biết: "Giao tiếp bằng mắt là một trong những hình thức kết nối mạnh mẽ nhất của con người. Nghiên cứu khoa học thần kinh chỉ ra rằng khi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, hoạt động não của họ bắt đầu đồng bộ hóa, hỗ trợ giao tiếp hiệu quả và tăng cường sự đồng cảm. Sự đồng bộ này có thể bị phá vỡ khi sự chú ý chuyển sang điện thoại, dù chỉ trong giây lát."

Khi đã chọn dành thời gian cho ai đó, tôi muốn hiện diện trọn vẹn cùng họ. Một thông báo bất ngờ sẽ cám dỗ tôi liếc nhìn, hoặc tệ hơn là cầm điện thoại lên ngay giữa cuộc trò chuyện.

4. Giảm bớt "quyền lực" của chiếc điện thoại

Lý do cuối cùng mang tính cá nhân hơn, nhưng tôi tin nhiều người cũng có suy nghĩ này: Chiếc điện thoại đang chiếm quá nhiều không gian trong cuộc sống của chúng ta.

Theo đúng nghĩa đen, chiếc điện thoại của tôi lớn hơn mức cần thiết. Màn hình lớn hơn, nhiều pixel hơn đồng nghĩa với việc nó càng dễ lôi kéo tôi vào một dòng tít tin tức hay một video Instagram tự động phát. Nó cạnh tranh với bạn bè và gia đình tôi, với sách và phim ảnh, với cả thế giới rộng lớn bên ngoài màn hình 6-inch của nó. Và nó thường giành chiến thắng.

Nhưng vẫn có một điều nhỏ bé tôi có thể làm để giảm thiểu sự hiện diện của nó: úp màn hình xuống bất cứ khi nào có thể. Tôi không thể kiểm soát mọi thứ về điện thoại của mình, nhưng tôi có thể kiểm soát việc màn hình có "nhìn chằm chằm" vào mình khi tôi không nhìn nó hay không.