Người trường thọ thường uống 2 loại nước này vào buổi sáng: Da căng hồng hào, sống thọ tới 90 tuổi không khó

05-10-2025 - 00:05 AM

Người trường thọ thường uống 2 loại nước này vào buổi sáng: Da căng hồng hào, sống thọ tới 90 tuổi không khó

Thường xuyên uống 2 loại nước này sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ bất ngờ về những lợi ích mà chúng mang lại cho sức khỏe.

Thói quen uống nước ấm vào buổi sáng được các chuyên gia đánh giá cao và khuyên mọi người nên kiên trì thực hiện vì giúp cải thiện sức khỏe hiệu quả. Theo đó, cơ thể bạn sẽ không thể hấp thụ được lượng nước cần thiết trong thời gian ngủ từ 6 – 8 tiếng mỗi đêm. Vì thế, cung cấp nước ngay sau khi thức dậy là một phương pháp bù nước hiệu quả cho cơ thể. Không những thế, thói quen này còn mang lại nhiều lợi ích vàng cho sức khỏe hơn bạn vẫn nghĩ, như làm sạch ruột, đẹp da và giảm cân hiệu quả.

Bên cạnh 1 ly nước ấm, bạn cũng có thể uống 2 loại nước dưới đây để tiếp thêm năng lượng cho cơ thể vào buổi sáng. Lợi ích của chúng sẽ khiến bạn phải bất ngờ:

1. Nước gừng

Gừng là loại gia vị đã được sử dụng trong y học cổ truyền từ lâu. Nhiều người thường đun sôi củ gừng tươi trong nước, sau đó để nguội và lọc lấy nước uống mỗi sáng vì thức uống này mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Đức về gừng đã phát hiện ra rằng nước gừng có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở một mức độ nhất định. Uống nước gừng trong thời gian dài, ngày 2 lần cũng có tác dụng giảm đau, tăng cường hệ tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu, buồn nôn và ợ chua.

Người trường thọ thường uống 2 loại nước này vào buổi sáng: Da căng hồng hào, sống thọ tới 90 tuổi không khó- Ảnh 1.

Một nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng sử dụng tối đa 4g gừng mỗi ngày có thể giảm lượng đường trong máu và điều chỉnh sản xuất insulin hiệu quả. 

Bạn có thể bắt đầu uống nước gừng ấm vào chế độ ăn uống hàng ngày vào buổi sáng sớm, trước bữa ăn để giữ cho lượng đường trong máu được cân bằng. Loại nước này cũng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách cân bằng mức cholesterol trong cơ thể.

Ngoài ra, nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cao, nước gừng là thức uống hoàn hảo giúp chống lại tác động tiêu cực của các gốc tự do lên mô. Hơn hết, vì gừng giúp giải độc cơ thể nên cũng có lợi cho sức khỏe làn da, giúp giảm viêm mụn, làm sáng da và thúc đẩy tuần hoàn máu để da hồng hào hơn.

Nước gừng rất thơm ngon và tốt cho sức khoẻ song các bác sĩ khuyên bạn nên uống đúng cách, chỉ nên tiêu thụ tối đa 3–4 gam chiết xuất gừng mỗi ngày. Nếu bạn đang mang thai, không nên tiêu thụ quá 1 gam chiết xuất gừng mỗi ngày. Gừng cũng không được khuyến khích cho trẻ em dưới 2 tuổi.

2. Nước nghệ

Nghệ hay còn gọi là uất kim, khương hoàng là một vị thuốc cổ truyền có mặt trong nhiều bài thuốc dân gian. Loại củ này có vị đắng, mùi thơm hơi hắc nhưng mang lại nhiều tác dụng vàng cho sức khỏe. Do đó, không chỉ được sử dụng để làm gia vị cho các món ăn, loại củ này còn được nghiền thành bột để làm thuốc hoặc hòa với nước để uống, rất tốt cho sức khỏe.

Nước nghệ ấm là một trong những loại nước nên uống khi thức dậy vào buổi sáng. Bạn chỉ cần hòa hỗn hợp bột nghệ hòa với nước ấm rồi uống khi dạ dày trống rỗng là có thể đem đến những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Theo đó, buổi sáng là thời điểm mà chất chống oxy hóa và đặc tính chống ung thư trong nghệ hoạt động tốt nhất. Từ đó, thói quen này có thể ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư vì chúng có khả năng kiềm hóa tế bào trong cơ thể, ngăn chặn tình trạng nhân lên bất thường của các tế bào.

Người trường thọ thường uống 2 loại nước này vào buổi sáng: Da căng hồng hào, sống thọ tới 90 tuổi không khó- Ảnh 2.

Bên cạnh đó, hỗn hợp nước nóng và nghệ không chỉ giúp giảm các triệu chứng viêm khớp như đau, cứng khớp nhờ thuộc tính chống viêm mà còn có tác dụng loại bỏ độc tố và chất thải ra khỏi đường tiêu hóa, kích thích sự sản sinh các vi khuẩn có lợi trong thành dạ dày, cải thiện tiêu hóa.

Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy chất curcumin ở trong nghệ có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu, chống viêm hiệu quả và giữ cho lượng đường trong máu của bạn ở mức ổn định. Trong củ nghệ có chứa các thành phần chống viêm và các chất chống oxy hoá quan trọng. Những chất này có khả năng cung cấp độ sáng và giúp da căng bóng, hồng hào hơn.

Mặc dù uống nước nghệ mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, nhưng bạn cũng cần lưu ý một số điều sau: không nên sử dụng quá nhiều nghệ trong một ngày, tránh gây kích ứng dạ dày. Nếu bạn đang dùng thuốc hoặc có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm loại nước uống này vào chế độ ăn uống hàng ngày.

