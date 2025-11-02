Người từng chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng sau khẩn trương báo Công an

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn thành phố vào tháng 9/2024.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ ngày 13/8/2024 đến 12/9/2024, các đối tượng đã giả danh cán bộ công an, gọi điện cho người dân để đe dọa, yêu cầu “hợp tác điều tra”, sau đó yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nhằm “xác minh nguồn tiền”.

Tài khoản này có liên quan đến đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người dân. (Ảnh minh hoạ)

Cụ thể, các bị hại được yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản số 6868190520022, mang tên Lường Bảo Quốc, mở tại Ngân hàng MB. Sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thông báo: những ai là bị hại của vụ việc có đặc điểm tương tự cần nhanh chóng liên hệ với Đội Trọng án - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội. Địa chỉ: Số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Điều tra viên phụ trách: Nguyễn Xuân Nguyên - 0966.503.765

Công an TP Hà Nội từng nhiều lần cảnh báo người dân tuyệt đối không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai xưng là công an, viện kiểm sát hay tòa án qua điện thoại, mạng xã hội hoặc ứng dụng nhắn tin.

Người dân cần nhớ:

- Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu công dân chuyển tiền để “phục vụ điều tra” hay “xác minh tài sản”.

- Nếu nhận được cuộc gọi, tin nhắn nghi ngờ lừa đảo, hãy ngắt kết nối ngay, đồng thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất hoặc gọi số 113 để được hướng dẫn.

- Tuyên truyền cho người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, để tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo tinh vi.