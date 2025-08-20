Người từng trải thật lòng khuyên các sinh viên năm nhất: 20 điều cần làm khi bước chân vào ĐH, đặc biệt điều số 8

Bước vào giảng đường đại học là cột mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành. Không còn sự kèm cặp chặt chẽ của thầy cô phổ thông hay cha mẹ, sinh viên giờ đây phải tự làm chủ cuộc sống và học tập của mình. Nhiều bạn năm nhất thường choáng ngợp, thậm chí mất phương hướng vì môi trường mới quá rộng lớn. Để không bỏ lỡ quãng đời đại học nhiều cơ hội, dưới đây là 20 điều tân sinh viên nên làm ngay khi bắt đầu.

1. Làm quen với môi trường học tập: Hãy đi thăm trường, thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm, căn tin… càng sớm càng tốt. Việc này giúp bạn chủ động trong việc di chuyển, không bị lạc hoặc muộn giờ.

2. Nắm rõ lịch học và hệ thống quản lý: Mỗi trường có cách đăng ký học phần khác nhau. Tân sinh viên nên tìm hiểu kỹ cách sử dụng cổng thông tin điện tử, lịch học, lịch thi, để tránh rơi vào cảnh “học nhầm lớp, lỡ học phần đăng ký”.

3. Làm quen bạn bè mới: Đại học không chỉ là nơi học mà còn là nơi mở rộng quan hệ. Hãy chủ động làm quen, chia sẻ, kết nối để tạo một mạng lưới bạn bè đa dạng.

4. Xây dựng quan hệ với giảng viên: Đừng ngại trao đổi, hỏi thầy cô. Một mối quan hệ tốt với giảng viên có thể giúp bạn học tập hiệu quả hơn và nhận được nhiều định hướng giá trị.

5. Tập kỹ năng quản lý thời gian: Không còn thời khóa biểu chặt chẽ như phổ thông, sinh viên cần biết cách sắp xếp lịch học, sinh hoạt, tham gia CLB, việc làm thêm mà vẫn giữ cân bằng.

6. Tham gia câu lạc bộ và hoạt động ngoại khóa: CLB là môi trường tuyệt vời để rèn kỹ năng mềm, kết bạn và tìm thấy đam mê. Nhiều bạn sau này thành công nhờ những kỹ năng học được từ hoạt động đoàn – hội.

7. Thử sức với công việc bán thời gian: Đi làm thêm không chỉ để kiếm tiền, mà còn để rèn tác phong, kỹ năng giao tiếp, quản lý tài chính. Tuy nhiên, hãy chọn việc phù hợp, không ảnh hưởng đến việc học và cần check kỹ xem nó có dấu hiệu lừa đảo không.

8. Rèn luyện kỹ năng tự học: Ở đại học, giảng viên chỉ định hướng, còn bạn phải tự nghiên cứu. Biết cách đọc tài liệu, tìm nguồn học online, học nhóm… sẽ giúp bạn tiến bộ nhanh hơn.

9. Học kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm: Đây là “món ăn bắt buộc” trong chương trình đại học. Bạn cần tập cách nói trước đám đông, phân chia công việc, hợp tác và giải quyết mâu thuẫn trong nhóm.

10. Đầu tư học ngoại ngữ: Ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, là chìa khóa cho học bổng, tài liệu quốc tế và cơ hội việc làm. Hãy dành ít nhất một phần thời gian rèn ngoại ngữ ngay từ năm nhất.

11. Biết quản lý chi tiêu: Đại học đồng nghĩa với tự lập tài chính. Lập kế hoạch chi tiêu hàng tháng, ghi lại khoản thu – chi, tránh tiêu xài hoang phí.

12. Học cách sống tự lập: Nếu bạn ở trọ hay ký túc xá, hãy tập nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, chăm sóc sức khỏe bản thân. Đó là hành trang cho cuộc sống sau này.

13. Đừng bỏ qua sức khỏe: Nhiều sinh viên chỉ tập trung học và chơi, quên chăm sóc bản thân. Ăn uống lành mạnh, tập thể dục, ngủ đủ giấc là nền tảng để học tập hiệu quả.

14. Tập thói quen đọc sách ngoài giáo trình: Đọc thêm sách kỹ năng, tiểu thuyết, sách chuyên ngành giúp mở rộng tư duy. Đây cũng là cách để phân biệt sinh viên giỏi với sinh viên chỉ học để qua môn.

15. Xây dựng thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội: Thời đại số, hồ sơ Facebook, LinkedIn hay một blog cá nhân có thể trở thành “CV trực tuyến”. Hãy biết dùng mạng xã hội để thể hiện sự chuyên nghiệp.

16. Tham gia các cuộc thi học thuật, sáng tạo: Đây là cơ hội để bạn thử sức, học hỏi và kết nối. Một giải thưởng hay trải nghiệm từ cuộc thi sẽ làm CV của bạn nổi bật hơn.

17. Học cách xử lý khủng hoảng tâm lý: Căng thẳng, cô đơn, áp lực là chuyện thường gặp. Hãy học cách chia sẻ với bạn bè, tìm sự hỗ trợ từ cố vấn học tập hoặc chuyên gia tâm lý khi cần.

18. Trải nghiệm tình nguyện: Hoạt động thiện nguyện không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp bạn hiểu cuộc sống, rèn kỹ năng và tạo ra sự khác biệt cho xã hội.

19. Đặt mục tiêu học kỳ và mục tiêu dài hạn: Hãy tự hỏi: Mình muốn GPA bao nhiêu? Muốn ra trường với kỹ năng gì? Viết chúng xuống, kiểm tra lại sau mỗi kỳ để điều chỉnh.

20. Giữ lửa đam mê và sự tò mò: Quan trọng nhất, đại học không chỉ là “học để lấy bằng”, mà là khám phá bản thân. Hãy thử, sai, trải nghiệm và không ngừng tò mò, vì đây là quãng đời bạn được phép thử nhiều nhất.

Bốn năm đại học có thể trôi qua nhanh hơn bạn tưởng. Người biết tận dụng sẽ bước ra với hành trang phong phú cả tri thức lẫn kỹ năng, còn người thờ ơ sẽ tiếc nuối vì để tuột mất cơ hội. Hai mươi điều trên không phải là công thức cứng nhắc, mà là gợi ý để bạn định hình hành trình đại học của riêng mình. Quan trọng nhất, hãy nhớ đại học không chỉ dạy bạn kiến thức, mà dạy bạn cách trở thành một người trưởng thành.