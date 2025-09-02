Người tuổi thọ không cao thường có một điểm chung ở bụng: Kiểm tra ngay xem bạn có không!

Đặc điểm ở bụng cảnh báo loạt bệnh tật, có thể "rút ngắn" tuổi thọ

Tuổi thọ có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn như di truyền, môi trường, lối sống và mắc một số bệnh lý mạn tính. Tuy nhiên, nhìn chung những người có sức khỏe kém, tuổi thọ ngắn thường có một đặc điểm bất thường ở vùng bụng - đó là kích thước vòng bụng to.

Theo báo Anh Express, kích thước vòng bụng to là dấu hiệu cảnh báo lượng mỡ nội tạng đang tích tụ nhiều ở vùng bụng. Mỡ nội tạng (mỡ bụng) là chất béo nằm bên trong khoang bụng và bao quanh các cơ quan khác, lớp mỡ nội tạng cũng khó giảm hơn mỡ dưới da.

Lượng mỡ nội tạng nhiều có liên quan mật thiết đến một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim mạch. Ngoài ra, lượng mỡ nội tạng nhiều còn gây khó khăn cho cơ thể trong quá trình sử dụng insulin - loại hormone giúp kiểm soát lượng đường huyết.

Theo tạp chí sức khỏe dành cho nam giới Men’s Health, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh đã chỉ ra rằng kích thước vòng bụng tăng lên có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm.

Nghiên cứu, xem xét dữ liệu từ hơn 2,5 triệu người, cho thấy khi kích thước vòng bụng tăng lên thì nguy cơ tử vong cũng tăng theo. Trên thực tế, cứ mỗi 10cm vòng bụng tăng thêm, nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân sẽ tăng 11%.

Kích thước vòng bụng lớn cảnh báo nguy cơ tử vong sớm.

Theo Tổ chức Tim mạch Anh (BHF) cho biết: “Thông thường, nam giới có số đo vùng bụng trên 94cm hoặc nữ giới có số đo vùng bụng trên 80cm sẽ dễ gặp các vấn đề sức khỏe như thừa cân, béo phì, từ đó làm tăng nguy cơ mắc huyết áp cao, tim mạch, tiểu đường và đột quỵ”.

Nghiên cứu trên 430.000 từ 40-70 tuổi do các nhà nghiên cứu từ Đại học Oxford, Anh thực hiện cũng đã chứng minh rằng kích thước vòng bụng càng tăng thì nguy cơ mắc bệnh tim mạch càng cao. Theo đó, vòng bụng cứ tăng thêm 2,54cm sẽ làm tăng 11% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ngoài bệnh lý tim mạch, nghiên cứu do các nhà khoa học đến từ Đại học Lund ở Malmo, Thụy Điển còn phát hiện ra rằng chỉ số vòng bụng có thể cảnh báo nguy cơ mắc ung thư do béo phì, theo trang tin Telegraph.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ sức khỏe của 339.190 người từ năm 1981 đến năm 2019. Kết quả cho thấy nam giới có kích thước vòng bụng tăng thêm 11cm có nguy cơ mắc ung thư cao hơn 25%. Nữ giới có kích thước vòng bụng tăng thêm 12cm có nguy cơ mắc ung thư cao hơn 13%.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng kích thước vòng bụng có liên quan đến nguy cơ béo phì. Béo phì lại làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư như ung thư thực quản, ruột, gan, tuyến tụy, vú, túi mật và một số loại ung thư khác.

Ngoài ra, kích cỡ vòng bụng tăng một cách bất thường có thể là dấu hiệu cảnh báo tình trạng cổ trướng (chất lỏng tích tụ trong khoang bụng) do sỏi mật, viêm tụy, xơ gan, suy thận,....

Kích thước vòng bụng lớn kéo theo nhiều bệnh tật khác nhau.

Theo các tổ chức y tế trên thế giới, ung thư, tim mạch, các bệnh lý về gan, thận đều có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và có thể cắt giảm tuổi thọ, đặc biệt là khi không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Do đó, khi thấy kích thước vòng bụng tăng lên bất thường, mọi người nên đi khám sớm. Ngoài ra, mọi người cũng nên chủ động áp dụng chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý để tránh mỡ thừa tích tụ ở vùng bụng hoặc trong cơ thể, từ đó giúp phòng bệnh hiệu quả.