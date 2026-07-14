Người Việt mạnh tay 'xuống tiền' mua xe máy

Thị trường xe máy Việt Nam tiếp tục duy trì sức mua cao trong 6 tháng đầu năm 2026 khi 5 thành viên của Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) bán ra tổng cộng 1.367.552 xe, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo số liệu VAMM công bố, doanh số quý II/2026 đạt 638.431 xe, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2025. Trước đó, quý I ghi nhận 729.121 xe được tiêu thụ, tăng 8,3%. Cộng dồn hai quý đầu năm, lượng xe bán ra đã tiến sát mốc 1,4 triệu chiếc.

Hiện 5 thành viên VAMM gồm Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Suzuki Việt Nam và SYM Việt Nam đang phân phối hơn 100 mẫu xe tại thị trường Việt Nam. Phần lớn trong số này vẫn là các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong, trong khi danh mục xe máy điện mới chỉ có một số mẫu như Honda Icon e:, Honda CUV e:, Honda UC3 và Yamaha Neo's.

Đáng chú ý, con số gần 1,4 triệu xe chưa phản ánh toàn bộ quy mô thị trường, bởi nhiều thương hiệu như Harley-Davidson, Kawasaki, Ducati hay Triumph không thuộc VAMM nên không công bố doanh số. Ngoài ra, các đơn vị nhập khẩu tư nhân cũng phân phối nhiều mẫu xe khác ra thị trường.

Mặc dù xe máy xăng vẫn chiếm ưu thế về doanh số, phân khúc xe máy điện đang tăng tốc. VinFast cho biết đã nhận hơn 135.000 đơn đặt hàng và bàn giao hơn 93.000 xe máy điện trong quý I/2026, mức doanh số theo quý cao nhất từ trước đến nay của hãng.

Trong khi đó, Honda cũng đẩy mạnh chiến lược điện hóa khi chính thức mở bán hai mẫu xe máy điện CUV e: và UC3, đồng thời triển khai hệ thống tủ đổi pin và trạm sạc tại một số khu vực.

Sự gia nhập mạnh mẽ của các thương hiệu như VinFast, Honda, Dat Bike hay Yadea được kỳ vọng sẽ khiến cuộc cạnh tranh trên thị trường xe máy điện ngày càng sôi động. Tuy nhiên, với lượng tiêu thụ gần 1,4 triệu xe chỉ trong nửa đầu năm, xe máy xăng vẫn cho thấy vị thế áp đảo và tiếp tục là lựa chọn của phần lớn người tiêu dùng Việt Nam trong thời điểm hiện tại.