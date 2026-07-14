Skoda bắt tay thêm một ngân hàng, khách mua xe trả trước từ 47 triệu đồng

Skoda Slavia đang nhận ưu đãi lớn về giá và các chính sách từ ngân hàng.

Cụ thể, khách hàng được hưởng mức lãi suất ưu đãi 4,5%/năm, cố định trong 12 tháng đầu tiên và không quy đổi thành tiền mặt. Hợp đồng mua xe cần được ký từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/9 và hoàn tất giải ngân chậm nhất vào ngày 31/10.

Với hạn mức vay tối đa lên tới 90% giá trị hợp đồng mua xe, chương trình giúp giảm đáng kể khoản tài chính ban đầu mà khách hàng cần chuẩn bị. Tùy theo kết quả phê duyệt hồ sơ, người mua có thể sở hữu Kushaq Ambition với mức trả trước từ 53 triệu đồng hoặc Slavia Ambition từ 47 triệu đồng.

Bên cạnh gói vay từ PGBank, khách hàng mua xe trong tháng 7/2026 còn được áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại hiện hành của Skoda Việt Nam dành cho xe sản xuất trong nước. Tổng giá trị ưu đãi và quà tặng lên tới 80 triệu đồng đối với Kushaq và 65 triệu đồng đối với Slavia.

Kushaq là mẫu SUV đô thị hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên khả năng vận hành linh hoạt và không gian sử dụng thực tế. Trong khi đó, Slavia thuộc phân khúc sedan, phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày và khách hàng đề cao sự cân bằng giữa thiết kế, tiện nghi và tính ứng dụng.

Chương trình hợp tác cùng PGBank nằm trong định hướng của Skoda Việt Nam nhằm mở rộng các giải pháp tài chính, giảm áp lực chi phí ban đầu và tạo điều kiện để khách hàng dễ dàng sở hữu xe hơn.