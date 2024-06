Người Việt mua sedan nào nhiều nhất tháng 5/2024?

Hyundai Accent bứt tốc, Honda City và Mitsubishi Attrage mất hút trong top 5

Trong số 5 mẫu sedan bán chạy nhất trong tháng 5 tại thị trường Việt, Mazda gây ấn tượng khi có tới 2 gương mặt trong danh sách.

So với doanh số bán hàng của tháng 4, 2 cái tên đến từ ông lớn Honda và Mitsubishi là Honda City và Mitsubishi Attrage không còn xuất hiện trong top 5 mẫu sedan bán nhiều nhất tháng 5/2024 tại thị trường Việt. Trong tháng 4, Honda City và Mitsubishi Attrage lần lượt xếp thứ 4 và 5 trong bảng xếp hạng với 405 chiếc và 208 chiếc bán ra. 2 mẫu xe thụt lùi để nhường chỗ trong cuộc đua với sự xuất hiện của Kia K3 và Mazda 3.

Tháng 5 Tháng 4 Hyundai Accent 924 848 Toyota Vios 766 923 Mazda 2 509 427 Kia K3 315 271 Mazda 3 305 337

Top 5 mẫu sedan bán nhiều nhất tháng 5

Hyundai Accent

Trong tháng 5 vừa qua, Hyundai Accent đã duy trì được vị thế của mình trong danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường và đứng đầu bảng trong danh sách top 5 sedan bán nhiều nhất tháng 5.

Mẫu sedan hạng B nhà Hyundai đã đạt được doanh số bán ra là 924 xe, tăng 9% so với tháng 4 năm 2024, tương ứng với việc tăng 76 xe.

Hyundai Accent 2024 được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản là 1.5 MT Tiêu chuẩn; 1.5 AT Tiêu chuẩn; 1.5 AT Đặc biệt và 1.5 AT Cao Cấp cùng giá niêm yết 439 triệu, 489 triệu; 529 triệu và 569 triệu đồng.

Toyota Vios

Toyota Vios đã bán được 766 chiếc, giảm 17% so với tháng 4 với 923 chiếc được bán ra, ngậm ngùi nhường vị trí đầu bảng cho Hyundai Accent.

Sự sụt giảm này cũng đã khiến mẫu xe này tụt từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 9 trong danh sách Top 10 xe bán chạy nhất thị trường trong tháng 5.

Giá Toyota Vios 2024 hiện dao động từ 458 đến 545 triệu đồng tùy phiên bản.

Mazda 2

Mẫu xe đã bán được 509 chiếc trong tháng 5. Mazda 2 là mẫu xe duy trì sự ổn định khá tốt trong phân khúc. Trong tháng 4, mẫu xe này cũng xếp thứ 3 bảng xếp hạng với 427 chiếc xe bán ra.

Hiện tại, Mazda 2 đang được Thaco phân phối với 5 phiên bản, mức giá niêm yết dao động từ 408 - 572 triệu đồng.

Kia K3

Trong tháng 5, Kia K3 đã bán 315 xe, vươn lên xếp vị trí thứ 4 trong danh sách. Trong tháng 4 vị trí này thuộc về Honda City.

Kia K3 hiện có giá bán dao động từ 549 triệu đến 734 triệu đồng, tùy vào phiên bản.

Mazda 3

Mazda 3 chấp nhận vị trí thứ 5 trong danh sách xe sedan bán chạy của tháng với 305 xe, đẩy Mitsubishi Attrage ra khỏi bảng xếp hạng top 5.

Mazda 3 hiện đang được phân phối với 5 phiên bản, giá niêm yết dao động từ 579 - 729 triệu đồng.