Yên Bái bứt tốc, tăng trưởng chạm ngưỡng 2 con số

UBND tỉnh Yên Bái vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về rà soát, đánh giá các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm.

Theo số liệu của Cục Thống kê Yên Bái, quý I vừa qua, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh Yên Bái ước đạt 9,58%, đứng thứ 5/14 tỉnh vùng Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Khu vực nông nghiệp, nông thôn khẳng định vai trò là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế. Nông nghiệp chứng kiến bước ngoặt quan trọng, chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Liên tục nhiều năm, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp của tỉnh luôn thuộc nhóm cao nhất trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và cả nước; bình quân giai đoạn 2021-2024 ước đạt 5,22%/năm, đứng thứ hai trong Vùng (sau tỉnh Lạng Sơn). Quý I, tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm thủy sản ước đạt 6,98%, đứng thứ 2/14 tỉnh trong vùng.

Biểu đồ tăng trường kinh tế của Yên Bái quý I năm nay.

Sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, dịch vụ tại Yên Bái tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Riêng tháng 3, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước tăng 20,83% so với tháng trước và tăng 17,84% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 3 tháng đầu năm 2025, chỉ số này dự kiến tăng 11,89% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ lực đạt và vượt mục tiêu kịch bản tăng trưởng quý I, gồm: Khai thác đá xây dựng , dự ước đạt 250.000m3, tăng 28,2% so với kịch bản; xi măng ước đạt 470.000 tấn, tăng 4,4% so với kịch bản; điện sản xuất ước đạt 290 triệu kWh, bằng 100% so với kịch bản...

Hiện tại, Yên Bái đang đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện 110kV và 220kV nhằm đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của các khu công nghiệp và khu dân cư. Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, tỉnh tập trung hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các dự án tại Khu công nghiệp Trấn Yên và các cụm công nghiệp Phú Thịnh 1, Phú Thịnh 2, Yên Hợp. Tỉnh cũng xúc tiến thành lập cụm công nghiệp An Thịnh và Bảo Hưng 2 (huyện Trấn Yên) để mở rộng quỹ đất công nghiệp và thu hút thêm nhà đầu tư.

Toàn tỉnh hiện có hơn 3.450 doanh nghiệp đang hoạt động. UBND tỉnh Yên Bái đã giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về kinh tế số, chuyển đổi số cho doanh nghiệp và hợp tác xã. Ngoài ra, tỉnh hỗ trợ 10 doanh nghiệp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào hoạt động kinh doanh, marketing theo mô hình thí điểm "bình dân học AI". UBND tỉnh cũng ban hành các chính sách khuyến khích chuyển đổi số, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình số hóa, hướng tới phát triển bền vững.

GRDP tỉnh Yên Bái đứng thứ 12/63 tỉnh thành. Ảnh: VGP.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trong quý I của Yên Bái đã có sự bứt phá ngoạn mục. Tổng thu ước đạt 1.300 tỷ đồng, đạt 34,8% dự toán Trung ương giao, 23,6% dự toán HĐND tỉnh Yên Bái giao, 137,2% so với kịch bản thu quý I và 170,4% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sự tăng trưởng vượt bậc trong thu ngân sách của tỉnh.

Tại hội nghị rà soát, đánh giá các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 3 tháng đầu năm, ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - ghi nhận những nỗ lực trong công tác thu ngân sách 3 tháng đầu năm 2025. Đồng thời yêu cầu các ngành, địa phương rà soát lại các chỉ tiêu thu ngân sách, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn và ổn định bộ máy tổ chức sau sắp xếp.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, việc tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Ngành Thuế cần phối hợp với các địa phương kiểm soát tình hình thuế, khai thác nguồn thu và đẩy mạnh chống buôn lậu, trốn thuế. Đối với thu từ nguồn sử dụng đất, các cơ quan cần rà soát quỹ đất tiềm năng, đẩy nhanh tiến độ đấu thầu, đấu giá đất. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình thu ngân sách, xây dựng phương án bù đắp cho các nguồn thu bị ảnh hưởng, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo kịch bản đề ra.